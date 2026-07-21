400 деталей за смену и ноль брака: как КАМАЗ исключил человеческий фактор

21 июля 2026, 15:42
На Заводе двигателей КАМАЗа внедрили автоматический пресс для правки валов
На Заводе двигателей КАМАЗа внедрили автоматический пресс для правки валов
На производстве КАМАЗа появилось новое оборудование, которое уже повлияло на эффективность работы. Автоматический пресс заменил устаревшие ручные установки и позволил повысить точность обработки. Специалисты отмечают, что теперь человеческий фактор практически исключен, а производительность выросла более чем на 50%. Что это значит для отрасли и какие детали теперь проходят обработку - разбираемся в материале.
В термогальваническом цехе Завода двигателей КАМАЗа стартовала эксплуатация современного автоматического пресса, предназначенного для правки валов. Это оборудование поступило в рамках реализации проекта «Производство мостов» и стало ключевым элементом обновления технологической цепочки. На новом прессе обрабатывается сразу 16 разновидностей валов, которые ранее выправлялись вручную на трех отдельных установках.
Ранее процесс правки был полностью завязан на опыт наладчика: специалист вручную определял точку изгиба, устанавливал вал на опоры и выполнял операцию. Такой подход требовал высокой квалификации и не исключал вероятность ошибок. Теперь же все необходимые программы для правки загружены в систему управления пресса, а оператору остается только выбрать нужную и запустить процесс. Это позволило не только сократить время на каждую операцию, но и повысить стабильность качества.
По словам главного инженера термогальванического производства Сергея Фролова, автоматизация исключила влияние человеческого фактора. Пресс работает в полностью автоматическом режиме, что обеспечивает высокую точность и практически исключает появление брака. За одну смену на новом оборудовании обрабатывается более 400 деталей, что значительно превышает прежние показатели. Кроме того, скорость выполнения операций выросла, что позволяет выполнять производственный план без задержек.
Интересно, что внедрение автоматического пресса позволило отказаться сразу от трех старых установок, каждая из которых была настроена только на определенный тип вала. Теперь универсальность оборудования дает возможность быстро переключаться между разными программами и типами деталей. Это особенно важно в условиях необходимости оперативного реагирования на изменения производственного задания.
Завод двигателей КАМАЗа выпускает широкий спектр силовых агрегатов и компонентов для коммерческого транспорта, а также активно внедряет современные технологии автоматизации. Компания известна своим вкладом в развитие отечественного автопрома и регулярно модернизирует производственные мощности, чтобы соответствовать мировым стандартам качества. Внедрение автоматических прессов - очередной шаг в этом направлении, который может стать примером для других предприятий отрасли.
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