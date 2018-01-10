На заводе Ford в Елабуге ввели дополнительную смену
Ford Sollers запускает дополнительную смену на заводе в Елабуге. Новый 6-дневный график работы на предприятии, выпускающем кроссоверы и коммерческие автомобили, вводится в связи с растущим спросом на модели этого сегмента в России.
Ранее мы писали
Благодаря более умеренным колебаниям курса рубля и снижению ключевой ставки, в 2017 году на рынке наметилась ...Читать далее
Дополнительный рабочий день позволит скорректировать объемы производства в ответ на значительно увеличившийся спрос на кроссоверы и легкие коммерческие автомобили Ford в России. На заводе в Елабуге выпускаются адаптированные к российским условиям Kuga, 7-местный внедорожник Explorer и легкие коммерческие автомобили семейства Transit.
Спрос на эти модели увеличился более чем на 50% в 2017 году. В Ford Sollers прогнозируют восстановление российского авторынка в 2018 году с темпами 10-15%, что обеспечит дальнейший рост спроса на внедорожники и кроссоверы.
Читайте по теме
На кроссоверах Ford по земле Архангельской
01.01.2018, 15:25
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
06.11.2017, 17:27
Хотите знать, что мы возим в своих автомобилях?
23.09.2017, 11:19
Ford EcoSport: клиент выбирает стартовые комплектации
20.08.2017, 22:11
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Читайте по теме
На кроссоверах Ford по земле Архангельской
01.01.2018, 15:25
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
06.11.2017, 17:27
Хотите знать, что мы возим в своих автомобилях?
23.09.2017, 11:19
Ford EcoSport: клиент выбирает стартовые комплектации
20.08.2017, 22:11
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: Александр Ну если честно, то расход большой у вас. Я не говорю, что он должен быть маленьким, но при обычной езде он не должен превышать и 20 литров. Если точнее то где-то литров 18 на сотню. Еще может зависеть от вашей манеры езды, кондиционер, высокие обороты. Если данный расход у вас был ...
| Кому: андрей Я так понял вариант некачественных деталей вы не рассматриваете. Хотя прям чтоб все 4 одновременно, это надо было умудрится так качественно их изготовить, чтобы они одновременно навернулись. А вы там случайно стружек от насоса не замечали? В общем еще как вариант - ставьте хороший топливный ...
| Кому: Толян У меня была такое, только что вправо, что влево, там особой разницы не было. Если был крутой поворот шел гул, и даже слышался как будто металл об металл терся. В моем случае причина была в малом уровне жидкости гидроуселителя руля. Также такой же симптом может быть по проблемам связанным ...
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное