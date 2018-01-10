10 января 2018, 15:30

На заводе Ford в Елабуге ввели дополнительную смену

Ford Sollers запускает дополнительную смену на заводе в Елабуге. Новый 6-дневный график работы на предприятии, выпускающем кроссоверы и коммерческие автомобили, вводится в связи с растущим спросом на модели этого сегмента в России.
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  На заводе Ford в Елабуге ввели дополнительную смену Ford На заводе Ford в Елабуге ввели дополнительную смену
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С запуском дополнительной смены штат сотрудников завода в Татарстане вырастет до 2,8 тыс. человек. Массовый набор сотрудников для введения дополнительной смены начался в октябре прошлого года. В общей сложности в Татарстане было создано около 600 новых рабочих мест. В основном это рабочие, занятые на всех этапах производства автомобилей: слесари механо-сборочных работ (МСР), операторы машин контактной сварки (МКС), водители тягачей и погрузчиков, комплектовщики, маляры, контролеры качества. 

Дополнительный рабочий день позволит скорректировать объемы производства в ответ на значительно увеличившийся спрос на кроссоверы и легкие коммерческие автомобили Ford в России. На заводе в Елабуге выпускаются адаптированные к российским условиям Kuga, 7-местный внедорожник Explorer и легкие коммерческие автомобили семейства Transit.

Спрос на эти модели увеличился более чем на 50% в 2017 году. В Ford Sollers прогнозируют восстановление российского авторынка в 2018 году с темпами 10-15%, что обеспечит дальнейший рост спроса на внедорожники и кроссоверы.

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На заводе Ford в Елабуге ввели дополнительную смену
{{material_122098}} С запуском дополнительной смены штат сотрудников завода в Татарстане вырастет до 2,8 тыс. человек. Массовый набор сотрудников для введения дополнительной смены начался в октябре прошлого года. В общей сложности в Татарстане было создано около 600 новых рабочих мест. В основном это рабочие, занятые на всех этапах производства автомобилей: слесари механо-сборочных работ (МСР), операторы машин контактной сварки (МКС), водители тягачей и погрузчиков, комплектовщики, маляры, контролеры качества.  Дополнительный рабочий день позволит скорректировать объемы производства в ответ на значительно увеличившийся спрос на кроссоверы и легкие коммерческие автомобили Ford в России. На заводе в Елабуге выпускаются адаптированные к российским условиям Kuga, 7-местный внедорожник Explorer и легкие коммерческие автомобили семейства Transit. Спрос на эти модели увеличился более чем на 50% в 2017 году. В Ford Sollers прогнозируют восстановление российского авторынка в 2018 году с темпами 10-15%, что обеспечит дальнейший рост спроса на внедорожники и кроссоверы.
2018-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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