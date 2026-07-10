Почему разработчики «Атома» сталкиваются с задержками выплат и что говорят эксперты

10 июля 2026, 13:28
На заводе «Кама» фиксируют задержки зарплат и масштабные сокращения персонала
На заводе «Кама» фиксируют задержки зарплат и масштабные сокращения персонала
Ситуация на предприятии «Кама», где разрабатывают электромобиль «Атом», вызывает вопросы у специалистов и работников. Несколько недель сотрудники не могли получить заработанное вовремя, а штат стремительно сокращается. В чем причина таких проблем и как руководство объясняет происходящее - разбираемся в материале. Не все знают, что подобные случаи могут повлиять на запуск новых моделей и рынок труда в отрасли.
На предприятии «Кама», занимающемся созданием электромобиля «Атом», в последние недели наблюдается нестабильная ситуация с выплатой заработной платы. По данным сотрудников, задержки составляют от 12 дней до полутора месяцев, что уже стало поводом для тревоги среди коллектива. Руководство ранее обещало закрыть долги за май к середине июня, однако на практике деньги получили лишь немногие.
25 июня часть работников все же дождалась выплат сразу за два месяца, но суммы оказались неполными. Представители компании объясняют происходящее техническими сложностями: якобы банк ПСБ не перевел очередной кредит, хотя договоренности были достигнуты еще в прошлом году. Однако в самом банке утверждают, что все обязательства выполнялись строго по графику.
Параллельно с финансовыми трудностями на заводе идет сокращение штата. Как сообщает издание «Ведомости», в ближайшее время под угрозой увольнения может оказаться почти половина сотрудников - на начало года в компании работало 1259 человек. Один из работников уже обратился в профсоюз с просьбой проверить законность действий руководства и помочь подготовить жалобы в трудовую инспекцию и прокуратуру. Глава профсоюза подтвердил получение такого обращения.
На фоне этих событий компания выступила с официальным заявлением, в котором признала наличие проблем с выплатами в июне. По словам пресс-службы АО «Кама», задержки связаны с техническим сбоем при банковских переводах. В компании заверяют, что к началу июля все вопросы были урегулированы, а сотрудники получили причитающиеся суммы полностью. При этом отмечается, что подобные задержки случались и ранее, но обязательства перед коллективом всегда выполнялись.
Сейчас, по словам представителей автопроизводителя, основные усилия направлены на подготовку к запуску серийного производства электромобилей в Москве. Сервисная сеть для обслуживания «Атомов» уже сформирована и готова к работе. Однако ситуация с выплатами и сокращениями может сказаться на темпах реализации проекта и настроении коллектива.
Если Вы не знали, «Кама» - российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве электромобилей нового поколения. Проект «Атом» был анонсирован как один из самых перспективных в отечественном автопроме, а запуск серийного производства в Москве должен был стать важным этапом для отрасли. В последние годы компания активно инвестировала в развитие технологий и создание сервисной инфраструктуры. Однако текущие трудности с выплатами и сокращением персонала могут повлиять на сроки выхода новых моделей и общее доверие к бренду. Важно отметить, что подобные ситуации не редкость для молодых предприятий, особенно в условиях нестабильного финансирования и высокой конкуренции на рынке электромобилей.
Похожие материалы Атом
-
13.07.2026, 13:46
В Беларуси внедрили первые беспилотные электрофуры для складской логистики
В Беларуси стартовал уникальный проект: на складе под Минском начали работать автономные электрогрузовики. Мало кто знает, что техника уже перевозит продукты и товары без водителей. Какие задачи решают эти машины, что изменилось для персонала и почему это важно для рынка - объясняем подробно. Эксперты отмечают: проект может задать новый стандарт для логистики в регионе.Читать далее
-
13.07.2026, 13:23
Porsche завершает выпуск бензинового Macan: когда сойдет последний экземпляр
Porsche объявила о прекращении производства бензинового Macan после 12 лет на рынке. Последний кроссовер с ДВС будет выпущен летом 2026 года, а в Европе продажи уже остановлены из-за новых требований. Что это значит для поклонников марки и какие перемены ждут сегмент кроссоверов - разбираемся в деталях. Эксперты отмечают неожиданные тенденции спроса.Читать далее
-
13.07.2026, 13:12
BELARUS 422.1 и 622 сменили европейские моторы на новые агрегаты BELARCO
Мало кто знает, но из-за санкций поставки европейских моторов для тракторов BELARUS 422.1 и 622 были прекращены. Теперь эти модели комплектуются новыми двигателями BELARCO, что уже отразилось на рынке. Какие изменения произошли, как это повлияло на характеристики и что говорят специалисты - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и первые отзывы покупателей.Читать далее
-
13.07.2026, 13:01
Пять московских камер фиксируют 15% всех штрафов за превышение скорости
В Москве за три месяца зафиксировано 1,8 млн случаев превышения скорости - и почти каждое седьмое нарушение приходится всего на пять точек. Какие участки стали ловушками для водителей, почему временные ограничения часто игнорируют и что это значит для автомобилистов - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и мнения специалистов: что грозит тем, кто не замечает новые знаки.Читать далее
-
13.07.2026, 12:36
Проверка на алкоголь за рулем: что важно знать о правах и процедурах в 2026 году
В 2026 году требования к проверке водителей на алкоголь ужесточились, а ошибки при взаимодействии с инспектором могут привести к серьезным последствиям. Разбираемся, как защитить свои права и избежать лишения водительских прав даже в спорных ситуациях.Читать далее
-
13.07.2026, 12:24
Jason Momoa и Electrogenic создали уникальные гибридные Harley-Davidson и электрокемпер
Голливудский актер Jason Momoa вместе с британской компанией Electrogenic реализовал серию необычных электромодов: гибридные Harley-Davidson 1920-х годов и полностью электрические Land Rover. Этот проект может изменить взгляд на сохранение классики и развитие электромобильности.Читать далее
-
13.07.2026, 11:56
В Госдуме обсуждают отмену платы за эвакуацию и хранение автомобилей
В России могут отменить плату за эвакуацию и хранение автомобилей на штрафстоянках - депутаты внесли законопроект, который способен изменить финансовую нагрузку на водителей. Что стоит за этой инициативой, какие подводные камни и почему вопрос стал актуальным именно сейчас - разбираемся с деталями и экспертными мнениями.Читать далее
-
13.07.2026, 11:46
Обгон справа: что разрешено по ПДД и за что можно получить штраф
В 2026 году правила дорожного движения претерпели важные изменения, касающиеся обгона и опережения. Разбираемся, как теперь трактуются эти маневры, в каких случаях они разрешены, а когда могут привести к штрафу или аварийной ситуации.Читать далее
-
13.07.2026, 11:39
Российский авторынок резко просел: продажи новых машин упали на 16,2%
После периода активных продаж рынок новых автомобилей в России неожиданно ушел в минус. Эксперты отмечают, что снижение связано не только со статистикой, но и с реальными проблемами на рынке. Какие факторы влияют на спрос и что может ждать покупателей - объяснил специалист. Мало кто знает, но ситуация может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд.Читать далее
-
13.07.2026, 11:38
Greatwork M8: электровелосипед с двумя моторами по 2000 Вт и запасом хода до 161 км
Электровелосипед Greatwork M8 выделяется двумя мощными моторами, высокой скоростью и большим запасом хода. Модель сертифицирована по UL 2849 и рассчитана на сложные маршруты, что делает ее актуальной для российских условий и любителей активных поездок.Читать далее
Похожие материалы Атом
-
13.07.2026, 13:46
В Беларуси внедрили первые беспилотные электрофуры для складской логистики
В Беларуси стартовал уникальный проект: на складе под Минском начали работать автономные электрогрузовики. Мало кто знает, что техника уже перевозит продукты и товары без водителей. Какие задачи решают эти машины, что изменилось для персонала и почему это важно для рынка - объясняем подробно. Эксперты отмечают: проект может задать новый стандарт для логистики в регионе.Читать далее
-
13.07.2026, 13:23
Porsche завершает выпуск бензинового Macan: когда сойдет последний экземпляр
Porsche объявила о прекращении производства бензинового Macan после 12 лет на рынке. Последний кроссовер с ДВС будет выпущен летом 2026 года, а в Европе продажи уже остановлены из-за новых требований. Что это значит для поклонников марки и какие перемены ждут сегмент кроссоверов - разбираемся в деталях. Эксперты отмечают неожиданные тенденции спроса.Читать далее
-
13.07.2026, 13:12
BELARUS 422.1 и 622 сменили европейские моторы на новые агрегаты BELARCO
Мало кто знает, но из-за санкций поставки европейских моторов для тракторов BELARUS 422.1 и 622 были прекращены. Теперь эти модели комплектуются новыми двигателями BELARCO, что уже отразилось на рынке. Какие изменения произошли, как это повлияло на характеристики и что говорят специалисты - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и первые отзывы покупателей.Читать далее
-
13.07.2026, 13:01
Пять московских камер фиксируют 15% всех штрафов за превышение скорости
В Москве за три месяца зафиксировано 1,8 млн случаев превышения скорости - и почти каждое седьмое нарушение приходится всего на пять точек. Какие участки стали ловушками для водителей, почему временные ограничения часто игнорируют и что это значит для автомобилистов - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и мнения специалистов: что грозит тем, кто не замечает новые знаки.Читать далее
-
13.07.2026, 12:36
Проверка на алкоголь за рулем: что важно знать о правах и процедурах в 2026 году
В 2026 году требования к проверке водителей на алкоголь ужесточились, а ошибки при взаимодействии с инспектором могут привести к серьезным последствиям. Разбираемся, как защитить свои права и избежать лишения водительских прав даже в спорных ситуациях.Читать далее
-
13.07.2026, 12:24
Jason Momoa и Electrogenic создали уникальные гибридные Harley-Davidson и электрокемпер
Голливудский актер Jason Momoa вместе с британской компанией Electrogenic реализовал серию необычных электромодов: гибридные Harley-Davidson 1920-х годов и полностью электрические Land Rover. Этот проект может изменить взгляд на сохранение классики и развитие электромобильности.Читать далее
-
13.07.2026, 11:56
В Госдуме обсуждают отмену платы за эвакуацию и хранение автомобилей
В России могут отменить плату за эвакуацию и хранение автомобилей на штрафстоянках - депутаты внесли законопроект, который способен изменить финансовую нагрузку на водителей. Что стоит за этой инициативой, какие подводные камни и почему вопрос стал актуальным именно сейчас - разбираемся с деталями и экспертными мнениями.Читать далее
-
13.07.2026, 11:46
Обгон справа: что разрешено по ПДД и за что можно получить штраф
В 2026 году правила дорожного движения претерпели важные изменения, касающиеся обгона и опережения. Разбираемся, как теперь трактуются эти маневры, в каких случаях они разрешены, а когда могут привести к штрафу или аварийной ситуации.Читать далее
-
13.07.2026, 11:39
Российский авторынок резко просел: продажи новых машин упали на 16,2%
После периода активных продаж рынок новых автомобилей в России неожиданно ушел в минус. Эксперты отмечают, что снижение связано не только со статистикой, но и с реальными проблемами на рынке. Какие факторы влияют на спрос и что может ждать покупателей - объяснил специалист. Мало кто знает, но ситуация может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд.Читать далее
-
13.07.2026, 11:38
Greatwork M8: электровелосипед с двумя моторами по 2000 Вт и запасом хода до 161 км
Электровелосипед Greatwork M8 выделяется двумя мощными моторами, высокой скоростью и большим запасом хода. Модель сертифицирована по UL 2849 и рассчитана на сложные маршруты, что делает ее актуальной для российских условий и любителей активных поездок.Читать далее