Почему разработчики «Атома» сталкиваются с задержками выплат и что говорят эксперты

На заводе «Кама» фиксируют задержки зарплат и масштабные сокращения персонала

Ситуация на предприятии «Кама», где разрабатывают электромобиль «Атом», вызывает вопросы у специалистов и работников. Несколько недель сотрудники не могли получить заработанное вовремя, а штат стремительно сокращается. В чем причина таких проблем и как руководство объясняет происходящее - разбираемся в материале. Не все знают, что подобные случаи могут повлиять на запуск новых моделей и рынок труда в отрасли.

Ситуация на предприятии «Кама», где разрабатывают электромобиль «Атом», вызывает вопросы у специалистов и работников. Несколько недель сотрудники не могли получить заработанное вовремя, а штат стремительно сокращается. В чем причина таких проблем и как руководство объясняет происходящее - разбираемся в материале. Не все знают, что подобные случаи могут повлиять на запуск новых моделей и рынок труда в отрасли.

На предприятии «Кама», занимающемся созданием электромобиля «Атом», в последние недели наблюдается нестабильная ситуация с выплатой заработной платы. По данным сотрудников, задержки составляют от 12 дней до полутора месяцев, что уже стало поводом для тревоги среди коллектива. Руководство ранее обещало закрыть долги за май к середине июня, однако на практике деньги получили лишь немногие.

25 июня часть работников все же дождалась выплат сразу за два месяца, но суммы оказались неполными. Представители компании объясняют происходящее техническими сложностями: якобы банк ПСБ не перевел очередной кредит, хотя договоренности были достигнуты еще в прошлом году. Однако в самом банке утверждают, что все обязательства выполнялись строго по графику.

Параллельно с финансовыми трудностями на заводе идет сокращение штата. Как сообщает издание «Ведомости», в ближайшее время под угрозой увольнения может оказаться почти половина сотрудников - на начало года в компании работало 1259 человек. Один из работников уже обратился в профсоюз с просьбой проверить законность действий руководства и помочь подготовить жалобы в трудовую инспекцию и прокуратуру. Глава профсоюза подтвердил получение такого обращения.

На фоне этих событий компания выступила с официальным заявлением, в котором признала наличие проблем с выплатами в июне. По словам пресс-службы АО «Кама», задержки связаны с техническим сбоем при банковских переводах. В компании заверяют, что к началу июля все вопросы были урегулированы, а сотрудники получили причитающиеся суммы полностью. При этом отмечается, что подобные задержки случались и ранее, но обязательства перед коллективом всегда выполнялись.

Сейчас, по словам представителей автопроизводителя, основные усилия направлены на подготовку к запуску серийного производства электромобилей в Москве. Сервисная сеть для обслуживания «Атомов» уже сформирована и готова к работе. Однако ситуация с выплатами и сокращениями может сказаться на темпах реализации проекта и настроении коллектива.

Если Вы не знали, «Кама» - российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве электромобилей нового поколения. Проект «Атом» был анонсирован как один из самых перспективных в отечественном автопроме, а запуск серийного производства в Москве должен был стать важным этапом для отрасли. В последние годы компания активно инвестировала в развитие технологий и создание сервисной инфраструктуры. Однако текущие трудности с выплатами и сокращением персонала могут повлиять на сроки выхода новых моделей и общее доверие к бренду. Важно отметить, что подобные ситуации не редкость для молодых предприятий, особенно в условиях нестабильного финансирования и высокой конкуренции на рынке электромобилей.