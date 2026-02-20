«Москвич» начал выпуск новых машин для Яндекс-такси

20 февраля 2026, 16:16
На заводе «Москвич» стартовала сборка электрокроссовера UMO 5 для такси и города
В Москве началась сборка электрокроссоверов UMO 5, созданных для городских дорог и такси. В проекте участвуют EVM Pro и Яндекс. Почему это событие может изменить рынок электромобилей - разбираемся подробно.
Российский рынок электромобилей получил новый импульс: на автозаводе «Москвич» стартовала сборка электрокроссоверов UMO 5, которые предназначены для городской эксплуатации и работы в такси. Это событие важно для всех, кто следит за развитием отечественного автопрома и ищет современные решения для городских перевозок. В проекте объединились сразу несколько крупных игроков: технологическим партнером выступил Яндекс, а также компания EVM Pro, что подчеркивает серьезность подхода к локализации и внедрению новых технологий.
Как сообщает Autonews, запуск производства прошел при участии первого вице-премьера Дениса Мантурова и мэра Москвы Сергея Собянина. Уже в ближайший месяц первые сто электрокроссоверов UMO 5 поступят в партнерские таксопарки Яндекса в столице. Всего до конца года планируется выпустить три тысячи таких машин, что может заметно повлиять на структуру городского транспорта и ускорить переход к экологичным перевозкам.
Интересно, что сегмент электромобилей в России продолжает расти: по данным аппарата первого вице-премьера, сейчас на них приходится уже 6% от общего объема рынка, а за прошлый год выпуск гибридных и электрических моделей увеличился почти втрое. Однако детали о технической начинке UMO 5 и объеме инвестиций в проект пока не раскрываются, что подогревает интерес к новинке и вызывает вопросы у экспертов и автолюбителей.
Стоит отметить, что российский рынок электромобилей становится все более конкурентным. Например, недавно вышло исследование, в котором отмечается, что китайский кроссовер Voyah Free неожиданно занял лидирующие позиции среди премиальных гибридов и электрокаров в стране. Подробнее о том, как этот автомобиль изменил расстановку сил на рынке, можно узнать в материале о влиянии Voyah Free на сегмент NEV в России.
Появление UMO 5 на московских дорогах может стать новым этапом в развитии городского транспорта. Ставка на электромобили для такси и частных перевозок - это не только шаг к снижению выбросов, но и возможность для отечественных производителей занять свою нишу в быстро меняющемся рынке. В ближайшие месяцы станет ясно, насколько удачным окажется этот проект и как он повлияет на привычки российских водителей и пассажиров.
Похожие материалы Moskvich
-
21.02.2026, 06:18
Cupra Raval 2026: старт серийного производства первого электрокара на платформе MEB+
Cupra, ранее известная как спортивное подразделение SEAT, готовит к запуску свой первый электромобиль на платформе MEB+. Модель Raval станет не только технологическим прорывом для бренда, но и важным конкурентом в сегменте городских хэтчбеков. Эксперты отмечают, что новинка может задать новые стандарты для компактных электрокаров, а ее появление уже вызывает интерес у поклонников современных технологий.Читать далее
-
21.02.2026, 05:48
Яндекс выпустил первый электромобиль UMO 5 для такси: что изменилось в российской версии Aion Y Plus
Яндекс выходит на рынок электромобилей с моделью UMO 5, созданной на базе китайского Aion Y Plus. Новинка ориентирована на таксопарки Москвы и обещает стать конкурентом отечественным электрокарам. В чем ее особенности и перспективы - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 05:26
УАЗ Патриот 2025 в высшей комплектации: плюсы и минусы модели
UAZ Patriot 2025 года в топовой версии удивляет сочетанием просторного салона, высокой посадки и достойной проходимости. Однако не все решения в подвеске и отделке радуют владельцев. Почему этот внедорожник остается актуальным - в нашем обзоре.Читать далее
-
21.02.2026, 04:51
«Краш-тест» для «АвтоВАЗа»: есть ли будущее у Lada на фоне взлета Belgee и Tenet
В 2025 году продажи Lada снизились на четверть, а доля рынка сократилась до 24%. Несмотря на это, АвтоВАЗ запускает новые модели и сервисы, делая ставку на обновление и расширение линейки. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:39
Макс Ферстаппен не собирается уходить из Формулы-1 из-за новых правил 2026 года
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали уверен: несмотря на резкую критику новых технических требований, Макс Ферстаппен не планирует завершать карьеру. Чемпион открыто высказывает недовольство грядущими переменами, но останется в спорте. Почему это важно для всей Формулы-1 - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:34
Сколько реально стоит владение Lada Largus в Москве за пять лет эксплуатации
Владельцы Lada Largus в столице сталкиваются с заметными расходами на обслуживание, ремонт и страховку. Аналитики подсчитали, сколько придется потратить за пять лет, и почему итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов.Читать далее
-
21.02.2026, 04:24
Volkswagen T7 Multivan 2027: первые фото обновленного салона и неожиданные детали
Volkswagen готовит к выходу обновленный Multivan T7, который уже замечен на тестах с измененным экстерьером и тщательно скрытым интерьером. Новинка обещает не только свежий дизайн, но и новые решения для семейных поездок. Почему этот автомобиль может стать трендсеттером в своем классе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.02.2026, 04:14
Как УАЗ-469 стал символом милиции и почему его прозвали «Бобик»
УАЗ-469, ставший неотъемлемой частью автопарка советской милиции, получил народное прозвище «Бобик». Почему именно этот внедорожник стал символом эпохи и как сложилась его уникальная репутация - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:36
Как Haval H9 защищает кузов от коррозии: детали антикоррозийной обработки
Узнайте, какие инновации применили для защиты кузова. Почему гарантия на коррозию стала рекордной. Какие особенности отличают российскую версию. Все подробности - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:08
Magic Seats и спорные решения: что скрывает салон обновлённого Honda HR-V
Тест Honda HR-V Hybrid: городская экономия 4 л/100 км против трассы 8,6 л. Magic Seats, спорный салон, шумный мотор. Практичный кроссовер с гибридом e:HEV — стоит ли покупать? Честный обзор плюсов и минусов.Читать далее
