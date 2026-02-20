«Москвич» начал выпуск новых машин для Яндекс-такси

На заводе «Москвич» стартовала сборка электрокроссовера UMO 5 для такси и города

В Москве началась сборка электрокроссоверов UMO 5, созданных для городских дорог и такси. В проекте участвуют EVM Pro и Яндекс. Почему это событие может изменить рынок электромобилей - разбираемся подробно.

Российский рынок электромобилей получил новый импульс: на автозаводе «Москвич» стартовала сборка электрокроссоверов UMO 5, которые предназначены для городской эксплуатации и работы в такси. Это событие важно для всех, кто следит за развитием отечественного автопрома и ищет современные решения для городских перевозок. В проекте объединились сразу несколько крупных игроков: технологическим партнером выступил Яндекс, а также компания EVM Pro, что подчеркивает серьезность подхода к локализации и внедрению новых технологий.

Как сообщает Autonews, запуск производства прошел при участии первого вице-премьера Дениса Мантурова и мэра Москвы Сергея Собянина. Уже в ближайший месяц первые сто электрокроссоверов UMO 5 поступят в партнерские таксопарки Яндекса в столице. Всего до конца года планируется выпустить три тысячи таких машин, что может заметно повлиять на структуру городского транспорта и ускорить переход к экологичным перевозкам.

Интересно, что сегмент электромобилей в России продолжает расти: по данным аппарата первого вице-премьера, сейчас на них приходится уже 6% от общего объема рынка, а за прошлый год выпуск гибридных и электрических моделей увеличился почти втрое. Однако детали о технической начинке UMO 5 и объеме инвестиций в проект пока не раскрываются, что подогревает интерес к новинке и вызывает вопросы у экспертов и автолюбителей.

Стоит отметить, что российский рынок электромобилей становится все более конкурентным. Например, недавно вышло исследование, в котором отмечается, что китайский кроссовер Voyah Free неожиданно занял лидирующие позиции среди премиальных гибридов и электрокаров в стране. Подробнее о том, как этот автомобиль изменил расстановку сил на рынке, можно узнать в материале о влиянии Voyah Free на сегмент NEV в России.

Появление UMO 5 на московских дорогах может стать новым этапом в развитии городского транспорта. Ставка на электромобили для такси и частных перевозок - это не только шаг к снижению выбросов, но и возможность для отечественных производителей занять свою нишу в быстро меняющемся рынке. В ближайшие месяцы станет ясно, насколько удачным окажется этот проект и как он повлияет на привычки российских водителей и пассажиров.