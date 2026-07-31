От старта в 2017‑м до 200‑тысячного авто: как BELGEE меняет рынок - история успеха в цифрах

На заводе под Борисовом собрали 200-тысячный автомобиль BELGEE X50+

На белорусском заводе СЗАО «БЕЛДЖИ» выпущен 200-тысячный автомобиль, что стало значимым событием для отрасли. Юбилейной машиной оказался кроссовер BELGEE X50+ в синем металлике. Эксперты отмечают, что это не просто цифра, а показатель развития локального автопроизводства. Какие перемены ждут предприятие и что это значит для покупателей - разбираемся в материале.

На белорусском заводе СЗАО «БЕЛДЖИ» выпущен 200-тысячный автомобиль, что стало значимым событием для отрасли. Юбилейной машиной оказался кроссовер BELGEE X50+ в синем металлике. Эксперты отмечают, что это не просто цифра, а показатель развития локального автопроизводства. Какие перемены ждут предприятие и что это значит для покупателей - разбираемся в материале.

На производственной площадке СЗАО «БЕЛДЖИ» под Борисовом завершилась сборка 200-тысячного автомобиля под брендом BELGEE. Юбилейной машиной стал городской кроссовер BELGEE X50+ в синем металлике, что подчеркивает растущий интерес к этому сегменту на белорусском рынке. По данным 110km.ru, предприятие считает преодоление этой отметки важной вехой для всей автомобильной отрасли страны.

В компании отмечают, что все автомобили BELGEE собираются исключительно на заводе под Борисовом. Представители завода подчеркивают: достижение рубежа в 200 тысяч машин - это не только символический успех, но и подтверждение того, что Беларусь способна развивать собственное автопроизводство, расширяя его возможности и ассортимент.

За последний год на предприятии завершилась масштабная модернизация. Сейчас продолжается строительство нового штамповочного цеха площадью более 5000 кв. м, где планируется выпускать крупные кузовные элементы: двери, крылья, боковины, крышу, капот и крышку багажника. Это позволит повысить уровень локализации и снизить зависимость от импортных компонентов.

Модельный ряд BELGEE сегодня включает четыре автомобиля: седан S50, кроссоверы X70 и X50+, а также подключаемый гибрид X80 PHEV. Производственный процесс охватывает сварку, окраску и сборку, а максимальная мощность предприятия достигает 120 тысяч автомобилей в год. Такой подход позволяет гибко реагировать на изменения спроса и внедрять новые технологии.

Юбилейный BELGEE X50+ оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 174 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением. В Беларуси эта модель предлагается в трех комплектациях: Comfort, Luxury и Flagship. Минимальная стоимость - от 57 900 рублей с учетом программы трейд-ин, что делает автомобиль доступным для широкой аудитории.

Если Вы не знали, BELGEE - это совместное предприятие, созданное при участии белорусских и китайских партнеров, специализирующееся на выпуске легковых автомобилей. Завод под Борисовом начал работу в 2017 году и с тех пор активно расширяет производственные мощности. Компания делает ставку на современные технологии и высокий уровень локализации, что позволяет ей конкурировать на внутреннем рынке и постепенно выходить на экспорт. В последние годы BELGEE укрепила позиции среди отечественных производителей, предлагая автомобили, адаптированные к условиям эксплуатации в Беларуси и странах СНГ.

Судя по текущей динамике, предприятие продолжает наращивать темпы производства и инвестировать в развитие инфраструктуры. Это может указывать на долгосрочные планы по увеличению доли локальных компонентов и расширению модельного ряда. Для белорусского автопрома подобные достижения становятся не только поводом для гордости, но и стимулом для дальнейшего роста и внедрения новых решений.