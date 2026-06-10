Модернизированный Тонар L3 удивил новым уронем защиты от вмятин

10 июня 2026, 14:51
На заводе «Тонар» представили обновленный полуприцеп для лесовозов с усиленной защитой
На заводе «Тонар» представили обновленный полуприцеп для лесовозов с усиленной защитой
Российский завод «Тонар» выпустил обновленную версию полуприцепа для перевозки сортиментов. Новая модель Тонар L3 теперь оснащается специальными системами защиты от захвата, что должно повысить безопасность при транспортировке древесины. Эксперты отмечают, что такие решения редко встречаются на рынке. Почему производитель решил внедрить эти технологии именно сейчас - разбираемся в материале.
Завод «Тонар» сообщил о запуске в производство модернизированной версии полуприцепа для перевозки сортиментов - Тонар L3. Ключевым новшеством стала интеграция специальных систем защиты от захвата, которые призваны минимизировать риски повреждения кузова и повысить безопасность при транспортировке древесины. Как пишет Комтранс, такие элементы конструкции становятся все более востребованными на фоне роста объемов перевозок лесоматериалов.
Противозахваты, установленные на новой модели, представляют собой дополнительные детали, которые защищают раму и поперечные балки полуприцепа от деформаций. Во время работы грейферного ковша эти элементы предотвращают прямой контакт с основой, что снижает динамические нагрузки на силовые узлы и уменьшает вероятность появления царапин, вмятин и других повреждений металла при выгрузке груза. Это особенно актуально для компаний, работающих в условиях интенсивной эксплуатации техники.
Внедрение подобных решений связано с необходимостью продлить срок службы полуприцепов и снизить затраты на ремонт. В последние годы перевозчики все чаще сталкиваются с проблемой преждевременного износа техники из-за постоянных механических воздействий при погрузке и разгрузке. Новая система защиты от захвата позволяет избежать дорогостоящих простоев и внеплановых ремонтов, что особенно важно для предприятий, работающих в лесозаготовительной отрасли.
Инженеры «Тонар» отмечают, что при проектировании обновленного полуприцепа особое внимание уделялось не только прочности конструкции, но и удобству обслуживания. Противозахваты выполнены из износостойких материалов и рассчитаны на длительную эксплуатацию без необходимости частой замены. Кроме того, их конструкция позволяет быстро проводить осмотр и обслуживание, что снижает время простоя техники.
Если Вы не знали, завод «Тонар» - один из крупнейших российских производителей прицепной техники, работающий на рынке с 1990-х годов. Компания специализируется на выпуске полуприцепов, самосвалов, лесовозов и другой коммерческой техники для различных отраслей. Продукция «Тонар» широко используется в строительстве, сельском хозяйстве, лесозаготовке и транспортной логистике по всей России и в странах СНГ. За последние годы предприятие активно внедряет новые технологические решения, чтобы соответствовать современным требованиям рынка и повышать конкурентоспособность своей продукции.
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