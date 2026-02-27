Volga выходит на рынок и меняет правила — когда ждать новые модели и что ждет рынок

27 февраля 2026, 19:54
На заводе в Нижнем Новгороде стартовала сборка новых автомобилей Volga - названы сроки запуска продаж
Вышло исследование: первые автомобили Volga уже сошли с конвейера в Нижнем Новгороде, а продажи стартуют только через год. Почему запуск бренда вызывает столько вопросов, какие модели появятся и что это значит для рынка - объяснил эксперт.
Для российских автолюбителей запуск производства новых автомобилей «Волга» — событие, которое может изменить привычный расклад на рынке. Исторический бренд возвращается на конвейер, и это не просто ностальгия: речь идет о перспективах отечественного автопрома и о новых возможностях для покупателей, которые ищут альтернативу привычным моделям.
Как сообщает "Российская Газета", руководитель "Волги" Татьяна Фадеева рассказала, что выпуск машин под классической маркой стартовал еще в конце прошлого года. В настоящее время предприятие находится на стадии постепенного увеличения темпов производства — так называемой фазы подъема. По словам Фадеевой, полноценный серийный запуск намечен на апрель, а первые автомобили поступят в продажу летом 2026 года.
В линейке «Волги» появились три модели: седан и два кроссовера. По неофициальной информации, их прототипами могли стать Geely Preface, Atlas и Monjaro, однако представители бренда подчеркивают, что никакого сотрудничества с Geely не ведется. Подобная ситуация уже встречалась на рынке: при запуске марки Tenet компания «АГР Холдинг» также отказала в партнерстве с Chery, назвав в качестве технологического союзника другую фирму — Defetoo.
Интересно, что запуск «Волги» происходит на фоне растущего интереса к новым отечественным моделям. Например, недавно было проведено исследование, в котором подробно разбирались особенности покупки и эксплуатации обновленной Lada Niva Travel 2026 года. В материале о первых впечатлениях владельцев и тонкостях выбора комплектаций эксперты отметили, что спрос на российские автомобили с каждым годом становится все выше, а покупатели все чаще обращают внимание на детали, которые раньше казались несущественными.
Возвращение Волги - это не только попытка возродить легенду, но и ответ на вызовы времени. В условиях, когда западные бренды ушли с рынка, происходит конкуренция между китайскими и российскими производителями, появление новых моделей под известными именами может стать условием для отрасли. Остается только следить за тем, как меняется ситуация после выхода Волги на рынок и в настоящее время оправдаются ожидания покупателей.
