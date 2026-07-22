Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

22 июля 2026, 08:54

На заводе в Шушарах стартовал выпуск седана Tenet A8 полного цикла

На заводе в Шушарах стартовал выпуск седана Tenet A8 полного цикла

Не просто седан, а вызов рынку: всё о новом Tenet A8, который собирают в Петербурге

На заводе в Шушарах стартовал выпуск седана Tenet A8 полного цикла

В Санкт-Петербурге началось производство полного цикла нового седана Tenet A8 - событие, которое может повлиять на рынок российских автомобилей. Мало кто знает, какие технологии и решения внедрены в этой модели. Что отличает новинку от конкурентов, какие моторы доступны и почему антикоррозийная защита стала ключевым акцентом - объясняем подробно. От 2,0-литрового двигателя до зимнего пакета: что еще скрывает Tenet A8.

В Санкт-Петербурге началось производство полного цикла нового седана Tenet A8 - событие, которое может повлиять на рынок российских автомобилей. Мало кто знает, какие технологии и решения внедрены в этой модели. Что отличает новинку от конкурентов, какие моторы доступны и почему антикоррозийная защита стала ключевым акцентом - объясняем подробно. От 2,0-литрового двигателя до зимнего пакета: что еще скрывает Tenet A8.

Запуск полного цикла производства седана Tenet A8 на предприятии холдинга «АГР» в Шушарах - событие, которое может изменить расстановку сил на российском авторынке. Для отечественных автолюбителей это не просто очередная новинка: речь идет о возвращении полноценного производства с полным циклом, включая сварку, окраску и сборку, что в последние годы встречается все реже. Такой подход позволяет не только повысить локализацию, но и контролировать качество на каждом этапе.

Проект реализован в партнерстве с компанией Defetoo, что позволило внедрить современные решения в области защиты кузова. Особое внимание уделено антикоррозийной обработке: днище и скрытые полости покрываются воском, а также дополнительными слоями материалов, защищающих от гравия и шума. Это особенно актуально для российских дорог, где агрессивная среда и перепады температур быстро выводят из строя незащищенные элементы.

Габариты Tenet A8 впечатляют: длина - 4757 мм, ширина - 1832 мм, высота - 1469 мм, колесная база - 2770 мм. Для покупателей доступны два варианта силовых агрегатов. Флагманский мотор объемом 2,0 литра выдает 197 л.с. и работает с 8-ступенчатым автоматом, а более доступная версия оснащается 1,6-литровым двигателем на 150 л.с. в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Такой выбор позволяет подобрать оптимальную комплектацию под разные задачи и бюджеты.

В стандартное оснащение входит зимний пакет: подогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Это решение часто игнорируют даже в более дорогих моделях, но для российского климата оно критически важно. Производитель сделал ставку на практичность и адаптацию к суровым условиям эксплуатации.

Интересно, что на фоне запуска Tenet A8 на рынке появляются и другие отечественные новинки. Например, недавно стартовали продажи кроссовера Jeland J7, а журналисты провели масштабный тест, чтобы выяснить, какой тип управления - сенсорный или классические кнопки - меньше отвлекает водителя. Результаты оказались не столь однозначными, как ожидали многие, и об этом подробно рассказано в материале о сравнении сенсорных и физических кнопок в современных авто.

Если рассматривать Tenet A8 в контексте рынка, стоит отметить несколько важных моментов. Во-первых, возвращение полного цикла производства в России может стать сигналом для других игроков отрасли. Во-вторых, акцент на антикоррозийной защите и зимнем пакете говорит о внимании к реальным потребностям водителей. В-третьих, выбор между двумя моторами и современными трансмиссиями позволяет конкурировать с зарубежными аналогами. Судя по имеющимся данным, Tenet A8 способен занять заметное место среди отечественных седанов, особенно учитывая растущий интерес к локальным брендам и снижение доли импорта.

Упомянутые марки: TENET
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