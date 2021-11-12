На заводе Volkswagen в США работают настоящие бараны (и еще несколько ослов)
Фото: carscoops.com
Фото: Silicon Ranch
Фото: Silicon Ranch
Фото: Silicon Ranch
И тут на выручку приходят овцы. Они выщипывают и утаптывают траву, а солнечные панели обеспечивают животным тень и прохладу в жаркие летние дни. Как выяснилось, овцы намного лучше газонокосилок справляются с обязанностью укоротить траву, особенно в труднодоступных местах. Кроме того, они регулярно удобряют траву, поддерживая ее постоянный рост. В Volkswagen подчеркивают, что для такой работы годятся только овцы, козы склонны запрыгивать на солнечные панели и жевать провода. Сейчас в штате предприятия числится 50 овец и еще несколько ослов, которые предупреждают «коллег» о приближении хищников.
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