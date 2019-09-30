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30 сентября 2019, 19:18

На жилом пятаке «процветает» автомастерская. Кругом мусорный хаос

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Фото: progorod43
Принцип: «Где работают, там и гадят» пусть и гадкий, но отчасти понятный. Все же это вдалеке от места своего проживания, следовательно, не мне эту гадость видеть. А вот в случае с гражданами города Кирова вышло и так, и не так одновременно.
На жилом пятаке процветает автомастерская Кругом мусорный хаос

Фото: Progorod43

Не самая облагороженная придомовая территория на одной из улиц областного центра вот уже добрый десяток лет являет собой «автомастерскую под открытым небом». Некие местные люди методом семейного подряда активно ремонтируют под окнами своего дома автомобили со всеми побочными атрибутами этого сервиса.

Другими словами, во дворе то и дело растут горы разного рода автохлама, увеличиваются разливы горюче-смазочных материалов, пустырь зарастает изношенными шинами. И все это по соседству с газораспределительным пунктом.

Где запустение, там и компании. Естественно, пьяные. С последующими подвигами в виде нетрезвых погонялок. Бедлам в кубе. Это не только со слов жителей, но и по информации активистов ОНФ, которые на днях посетили «очаг» и направили жалобу в Прокуратуру. Пусть, дескать, те проведут проверку и наведут порядок. Ибо ни муниципалитет, ни надзорные органы, куда неоднократно обращались горожане, и пальцем не ведут…


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Если хотите сделать именно упор на качество, купите немецкое масло с соответствующим допуском. Но в таком случае, при покупке обязательно обратите внимание на страну-производителя, а то некоторые бренды, типа Рольфа, выдают свою продукцию за немецкую, но немецким качеством там даже и не пахнет.
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На жилом пятаке «процветает» автомастерская. Кругом мусорный хаос
Не самая облагороженная придомовая территория на одной из улиц областного центра вот уже добрый десяток лет являет собой «автомастерскую под открытым небом». Некие местные люди методом семейного подряда активно ремонтируют под окнами своего дома автомобили со всеми побочными атрибутами этого сервиса.Другими словами, во дворе то и дело растут горы разного рода автохлама, увеличиваются разливы горюче-смазочных материалов, пустырь зарастает изношенными шинами. И все это по соседству с газораспределительным пунктом. Где запустение, там и компании. Естественно, пьяные. С последующими подвигами в виде нетрезвых погонялок. Бедлам в кубе. Это не только со слов жителей, но и по информации активистов ОНФ, которые на днях посетили «очаг» и направили жалобу в Прокуратуру. Пусть, дескать, те проведут проверку и наведут порядок. Ибо ни муниципалитет, ни надзорные органы, куда неоднократно обращались горожане, и пальцем не ведут…
2019-09-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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