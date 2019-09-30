На жилом пятаке «процветает» автомастерская. Кругом мусорный хаос
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Фото: Progorod43
Не самая облагороженная придомовая территория на одной из улиц областного центра вот уже добрый десяток лет являет собой «автомастерскую под открытым небом». Некие местные люди методом семейного подряда активно ремонтируют под окнами своего дома автомобили со всеми побочными атрибутами этого сервиса.
Другими словами, во дворе то и дело растут горы разного рода автохлама, увеличиваются разливы горюче-смазочных материалов, пустырь зарастает изношенными шинами. И все это по соседству с газораспределительным пунктом.
Где запустение, там и компании. Естественно, пьяные. С последующими подвигами в виде нетрезвых погонялок. Бедлам в кубе. Это не только со слов жителей, но и по информации активистов ОНФ, которые на днях посетили «очаг» и направили жалобу в Прокуратуру. Пусть, дескать, те проведут проверку и наведут порядок. Ибо ни муниципалитет, ни надзорные органы, куда неоднократно обращались горожане, и пальцем не ведут…
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