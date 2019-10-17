17 октября 2019, 11:30
На ЗМЗ вновь сменился директор
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Новым генеральным директором Заволжского моторного завода (ЗМЗ) назначен Руслан Горевой. Он сменил на этом посту Максима Соловьева, трудовой договор с которым расторгли досрочно.
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Сейчас Совет директоров предприятия назначил генеральным директором Руслана Горевого. Новый топ-менеджер окончил Тольяттинский государственный университет, имеет профессиональные сертификаты в области качества. Прошел путь от контролера по качеству до советника вице-президента по качеству АвтоВАЗа. Работал на крупнейших предприятиях страны – «Кировском заводе» GM-АвтоВАЗ и АвтоВАЗе. В октябре 2017 года был назначен директором по качеству Ульяновского автозавода. С мая 2018 года занимает пост операционного директора УАЗа.
Заволжский моторный завод входит в группу компаний Sollers и выпускает двигатели для автомобилей УАЗ и ГАЗ. В сентябре 2019 года здесь приступили к выпуску модернизированных моторов для внедорожников УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Агрегат выпускается в бензиновой и газобензиновой версиях. До конца года планируется собрать порядка 3 000 моторов. В технологическую подготовку конвейера было вложено свыше 100 млн рублей.
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