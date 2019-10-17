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17 октября 2019, 11:30

На ЗМЗ вновь сменился директор

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Новым генеральным директором Заволжского моторного завода (ЗМЗ) назначен Руслан Горевой. Он сменил на этом посту Максима Соловьева, трудовой договор с которым расторгли досрочно.
На ЗМЗ вновь сменился директор

Фото взято из открытых источников

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Директора на Заволжском моторном заводе меняются каждый год. Максим Соловьев возглавлял предприятие с июня 2018 года, а его предшественник Евгений Ротман продержался на этом посту всего несколько месяцев (с февраля по июнь 2018). До этого заводом почти год с марта 2017-го руководил Александр Лагунов. Кстати, Максим Соловьев стоял во главе ЗМЗ дважды – первый раз с сентября 2015-го по январь 2016 года.

Сейчас Совет директоров предприятия назначил генеральным директором Руслана Горевого. Новый топ-менеджер окончил Тольяттинский государственный университет, имеет профессиональные сертификаты в области качества. Прошел путь от контролера по качеству до советника вице-президента по качеству АвтоВАЗа. Работал на крупнейших предприятиях страны – «Кировском заводе» GM-АвтоВАЗ и АвтоВАЗе. В октябре 2017 года был назначен директором по качеству Ульяновского автозавода. С мая 2018 года занимает пост операционного директора УАЗа.

Заволжский моторный завод входит в группу компаний Sollers и выпускает двигатели для автомобилей УАЗ и ГАЗ. В сентябре 2019 года здесь приступили к выпуску модернизированных моторов для внедорожников УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Агрегат выпускается в бензиновой и газобензиновой версиях. До конца года планируется собрать порядка 3 000 моторов. В технологическую подготовку конвейера было вложено свыше 100 млн рублей.

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На ЗМЗ вновь сменился директор
{{material_127095}}Директора на Заволжском моторном заводе меняются каждый год. Максим Соловьев возглавлял предприятие с июня 2018 года, а его предшественник Евгений Ротман продержался на этом посту всего несколько месяцев (с февраля по июнь 2018). До этого заводом почти год с марта 2017-го руководил Александр Лагунов. Кстати, Максим Соловьев стоял во главе ЗМЗ дважды – первый раз с сентября 2015-го по январь 2016 года.Сейчас Совет директоров предприятия назначил генеральным директором Руслана Горевого. Новый топ-менеджер окончил Тольяттинский государственный университет, имеет профессиональные сертификаты в области качества. Прошел путь от контролера по качеству до советника вице-президента по качеству АвтоВАЗа. Работал на крупнейших предприятиях страны – «Кировском заводе» GM-АвтоВАЗ и АвтоВАЗе. В октябре 2017 года был назначен директором по качеству Ульяновского автозавода. С мая 2018 года занимает пост операционного директора УАЗа.Заволжский моторный завод входит в группу компаний Sollers и выпускает двигатели для автомобилей УАЗ и ГАЗ. В сентябре 2019 года здесь приступили к выпуску модернизированных моторов для внедорожников УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Агрегат выпускается в бензиновой и газобензиновой версиях. До конца года планируется собрать порядка 3 000 моторов. В технологическую подготовку конвейера было вложено свыше 100 млн рублей.
2019-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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