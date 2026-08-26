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Автор: Элина Градова

26 августа 2026, 15:23

На ЗСД внедрили терминалы для оплаты проезда без кассиров

На ЗСД внедрили терминалы для оплаты проезда без кассиров

Автоматизация на трассе - как теперь платят водители и что изменится дальше

На ЗСД внедрили терминалы для оплаты проезда без кассиров

В Петербурге на ЗСД появились новые терминалы. Теперь оплата проезда стала полностью автоматической. Кассиры больше не нужны. Узнайте, как это повлияет на автомобилистов.

В Петербурге на ЗСД появились новые терминалы. Теперь оплата проезда стала полностью автоматической. Кассиры больше не нужны. Узнайте, как это повлияет на автомобилистов.

В Санкт-Петербурге на Западном скоростном диаметре стартовала работа полностью автоматических пунктов оплаты проезда. Теперь автомобилисты могут оплачивать проезд без участия кассиров, используя современные терминалы. Как сообщает Мойка78, нововведение появилось на северном участке трассы, вблизи развязок с КАД и трассой «Скандинавия».

Для тех, кто не пользуется транспондером, теперь предусмотрены специальные устройства, принимающие как банковские карты, так и наличные. Терминалы самостоятельно пересчитывают купюры, а при необходимости выдают сдачу. Благодаря этому процесс оплаты стал быстрее и удобнее, а пункты работают круглосуточно, без перерывов и выходных.

Переход к автоматизации - часть масштабной программы по модернизации инфраструктуры ЗСД. По информации оператора, к концу 2026 года планируется внедрить такие терминалы на всех барьерных пунктах трассы. Параллельно рассматривается возможность полного перехода на систему free flow, где оплата осуществляется автоматически с помощью камер и антенн, фиксирующих номер автомобиля. Такой подход уже реализован на Витебской развязке и позволяет списывать средства с транспондера или выставлять счет для последующей оплаты.

Введение автоматических пунктов оплаты связано не только с технологическим развитием, но и с необходимостью повышения прозрачности финансовых потоков. Ранее в одном из регионов страны эксперимент по переходу на безналичную оплату показал значительный рост выручки - на 80%. Это позволило выявить случаи сокрытия части доходов при расчетах наличными. В результате власти задумались о расширении подобных практик на другие платные дороги.

В Петербурге действует две крупные платные трассы: ЗСД и М-11 «Нева». По концессионному соглашению город ранее компенсировал оператору ЗСД недополученные доходы, если сборы оказывались ниже прогнозируемых. Размеры этих выплат не раскрываются, однако ранее СМИ оценивали их в несколько миллиардов рублей ежегодно. Сейчас, по разным данным, город перестал закладывать такие компенсации в бюджет, но возможность их возобновления сохраняется.

Автоматизация оплаты на ЗСД - важный шаг к современным стандартам обслуживания и прозрачности. Водители уже могут оценить удобство новых терминалов, а в ближайшие годы ожидается дальнейшее развитие безбарьерных технологий на всей магистрали.

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