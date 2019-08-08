Начал гудеть ГУР? Причины и способы решения проблемы
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Если в салоне автомобиля появились посторонние звуки, водитель превращается в эхолокатор, улавливая малейшие скрипы, стуки и «сверчки». Звуки гидроусилителя появляются как на прогретом моторе, так и холостых ходах, они похожи на гул. Изучаем строение и разбираемся, почему гудит ГУР, а главное, что с этим делать.
Гидроусилитель руля позволяет нам крутить «баранку» одной рукой или даже несколькими пальцами. ГУР создает усилие для поворота руля вместо водителя.
Почему гудит гидроусилитель руля и как это исправить: возможные причины
С одной стороны, ГУР имеет примитивную конструкцию. Но поскольку эта система - вспомогательный элемент рулевого управления, при поломках ГУРа руль не перестанет крутиться, но управлять автомобилем станет труднее. Машина становится менее маневренной. У шума, возникающего из недр гидроусилителя, не так уж и много причин, разберем их все.
Ушла жидкость ГУР
Проверьте уровень жидкости в бачке. Падение жидкости в бачке гидроусилителя - самая очевидная проблема. В конструкцию заливается особая ATF-жидкость, такая же используется в автоматических коробках. Когда жидкость вытекает, насос качает воздух, поэтому ГУР гудит. Избавиться от звука поможет доливка жидкости. А после этого советуем разобраться в причинах ухода ATF.
Появился воздух в системе
Еще одна причина шума из гидроусилителя - появление воздуха в системе. Когда конструкция «дышит» воздухом, система гудит и шумит. Иногда это сопровождается течью, например, жидкость подтекает через трубки, датчик или шланги.
Выгнать воздух из системы несложно: откройте крышку бачка ГУРа и поверните несколько раз руль до упора в одну и в другую стороны. Если течи нет, то воздух выйдет и шум прекратится. Если какая-то из трубок все же подтекает, то нужно разобраться в причине.
Некачественная ATF
Открутите крышку и загляните в бачок ГУР: качество жидкости определяется по цвету, на глаз.
Новая ATF-жидкость, как правило, вишневого или красного цвета. Жидкость, которую слишком долго не меняли, имеет черный или почти черный оттенок и характерный запах гари. От высоких нагрузок жидкость загрязняется и сгорает. «Уставшая» ATF теряет свои свойства и перестает смазывать насос, сальники и другие элементы конструкции. От этого и гудит ГУР.
Срок эксплуатации ATF-жидкости прописан в мануале к авто, средний пробег между заменами - от 80 до 100 тыс. км.
Приводный ремень
Иногда причина постороннего звука ГУРа кроется в приводном ремне насоса: он связывает шкивы коленвала и насоса. И когда он ослабевает, раздается раздражающий гул. А когда приводный ремень рвется, то ГУР прекращает свою работу. Подтяните или замените ремень, и гул прекратится.
Гудит гидроусилитель руля при повороте руля
Если причина кроется в поломках рулевой рейки, то гудеть ГУР будет при вращении руля. Проведите тщательную диагностику всего рулевого управления и ГУРа. Резкие перепады температуры и повышенная влажность отрицательно сказываются на механизме рулевого управления. Соль, которой зимой покрыты дороги в мегаполисах, разъедает защитные элементы системы: пыльники и сальники. Когда они рвутся, гидроусилитель может начать сильно гудеть и подтекать.
Гидроусилитель гудит на холодную
Если насос подкачивает воздух через магистрали низкого давления, ГУР будет гудеть на холодную. Чтобы это справить, установите несколько хомутов на трубку, которая соединяет бачок и насос. Затем замените кольцо на патрубке насоса.
Еще одна причина гула на холостых ходах - недостаточная прокачка системы и наличие воздуха в бачке. Выше мы уже описали, как можно справиться с появлением воздуха в системе. Если это не помогло, то вероятно на дне бачка остался воздушный пузырь, убрать его поможет шприц.
Гидроусилитель гудит на горячую
Если пока двигатель греется, вибрирует руль, то советуем осмотреть и по необходимости заменить насос.
Если стук ГУРа появляется на низких оборотах на уже прогретом двигателе, а на высоких пропадает, то это признак «умирающего» насоса. Выход один - замена насоса.
Можно ли ездить, если ГУР гудит
Продолжать движение с поломанным или протекшим ГУРом можно, но управление автомобилем будет менее комфортным. Руль будет тяжелее и придется прилагать чуть больше усилий для его вращения. Неисправный гидроусилитель не блокирует работу рулевого управления.
Как продлить срок службы гидроусилителя руля
Следите за уровнем и качеством жидкости в бачке ГУРа: своевременная замена убережет от дорогостоящей поломки.
Постарайтесь подолгу не держать руль в крайних положениях, чтобы не давать мощную нагрузку на насос.
Следите за состоянием пыльников, рулевой рейки и наконечников. Если вовремя заметить неисправности и поломки этих элементов, можно избежать проблем с ГУРом и всей системой рулевого управления.
Если руль стало тяжелее крутить, а при поворотах руля появился шум, не медлите, обратитесь в сервис. Проще и дешевле обнаружить причину, почему гудит ГУР, чем впоследствии ремонтировать всю систему.
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