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8 августа 2019, 10:21

Начал гудеть ГУР? Причины и способы решения проблемы

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Гидроусилитель руля «бегает» в среднем 150-200 тыс. км без поломок. Но если за ним не ухаживать, не осматривать, не менять жидкость и не следить за пыльниками, то конец конструкции настанет раньше.

Если в салоне автомобиля появились посторонние звуки, водитель превращается в эхолокатор, улавливая малейшие скрипы, стуки и «сверчки». Звуки гидроусилителя появляются как на прогретом моторе, так и холостых ходах, они похожи на гул. Изучаем строение и разбираемся, почему гудит ГУР, а главное, что с этим делать.

Гидроусилитель руля позволяет нам крутить «баранку» одной рукой или даже несколькими пальцами. ГУР создает усилие для поворота руля вместо водителя.

Почему гудит гидроусилитель руля и как это исправить: возможные причины

С одной стороны, ГУР имеет примитивную конструкцию. Но поскольку эта система - вспомогательный элемент рулевого управления, при поломках ГУРа руль не перестанет крутиться, но управлять автомобилем станет труднее. Машина становится менее маневренной. У шума, возникающего из недр гидроусилителя, не так уж и много причин, разберем их все.

Ушла жидкость ГУР

Проверьте уровень жидкости в бачке. Падение жидкости в бачке гидроусилителя - самая очевидная проблема. В конструкцию заливается особая ATF-жидкость, такая же используется в автоматических коробках. Когда жидкость вытекает, насос качает воздух, поэтому ГУР гудит. Избавиться от звука поможет доливка жидкости. А после этого советуем разобраться в причинах ухода ATF.

Появился воздух в системе

Еще одна причина шума из гидроусилителя - появление воздуха в системе. Когда конструкция «дышит» воздухом, система гудит и шумит. Иногда это сопровождается течью, например, жидкость подтекает через трубки, датчик или шланги.

Выгнать воздух из системы несложно: откройте крышку бачка ГУРа и поверните несколько раз руль до упора в одну и в другую стороны. Если течи нет, то воздух выйдет и шум прекратится. Если какая-то из трубок все же подтекает, то нужно разобраться в причине.

Некачественная ATF

Открутите крышку и загляните в бачок ГУР: качество жидкости определяется по цвету, на глаз.
Новая ATF-жидкость, как правило, вишневого или красного цвета. Жидкость, которую слишком долго не меняли, имеет черный или почти черный оттенок и характерный запах гари. От высоких нагрузок жидкость загрязняется и сгорает. «Уставшая» ATF теряет свои свойства и перестает смазывать насос, сальники и другие элементы конструкции. От этого и гудит ГУР.

Срок эксплуатации ATF-жидкости прописан в мануале к авто, средний пробег между заменами - от 80 до 100 тыс. км.

Приводный ремень

Иногда причина постороннего звука ГУРа кроется в приводном ремне насоса: он связывает шкивы коленвала и насоса. И когда он ослабевает, раздается раздражающий гул. А когда приводный ремень рвется, то ГУР прекращает свою работу. Подтяните или замените ремень, и гул прекратится.

Гудит гидроусилитель руля при повороте руля

Если причина кроется в поломках рулевой рейки, то гудеть ГУР будет при вращении руля. Проведите тщательную диагностику всего рулевого управления и ГУРа. Резкие перепады температуры и повышенная влажность отрицательно сказываются на механизме рулевого управления. Соль, которой зимой покрыты дороги в мегаполисах, разъедает защитные элементы системы: пыльники и сальники. Когда они рвутся, гидроусилитель может начать сильно гудеть и подтекать.

Гидроусилитель гудит на холодную

Если насос подкачивает воздух через магистрали низкого давления, ГУР будет гудеть на холодную. Чтобы это справить, установите несколько хомутов на трубку, которая соединяет бачок и насос. Затем замените кольцо на патрубке насоса.

 

Еще одна причина гула на холостых ходах - недостаточная прокачка системы и наличие воздуха в бачке. Выше мы уже описали, как можно справиться с появлением воздуха в системе. Если это не помогло, то вероятно на дне бачка остался воздушный пузырь, убрать его поможет шприц.

Гидроусилитель гудит на горячую

Если пока двигатель греется, вибрирует руль, то советуем осмотреть и по необходимости заменить насос.
Если стук ГУРа появляется на низких оборотах на уже прогретом двигателе, а на высоких пропадает, то это признак «умирающего» насоса. Выход один - замена насоса.

Можно ли ездить, если ГУР гудит

Продолжать движение с поломанным или протекшим ГУРом можно, но управление автомобилем будет менее комфортным. Руль будет тяжелее и придется прилагать чуть больше усилий для его вращения. Неисправный гидроусилитель не блокирует работу рулевого управления.

Как продлить срок службы гидроусилителя руля

Следите за уровнем и качеством жидкости в бачке ГУРа: своевременная замена убережет от дорогостоящей поломки.

Постарайтесь подолгу не держать руль в крайних положениях, чтобы не давать мощную нагрузку на насос.

Следите за состоянием пыльников, рулевой рейки и наконечников. Если вовремя заметить неисправности и поломки этих элементов, можно избежать проблем с ГУРом и всей системой рулевого управления.

Если руль стало тяжелее крутить, а при поворотах руля появился шум, не медлите, обратитесь в сервис. Проще и дешевле обнаружить причину, почему гудит ГУР, чем впоследствии ремонтировать всю систему.


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Алексей
пьяный за рулем
это только кажется, что если сядешь пьяным за руль, то проблем не будет, но лучше не рисковать, почти всегда что-то случается
niki93
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Начал гудеть ГУР? Причины и способы решения проблемы
Если в салоне автомобиля появились посторонние звуки, водитель превращается в эхолокатор, улавливая малейшие скрипы, стуки и «сверчки». Звуки гидроусилителя появляются как на прогретом моторе, так и холостых ходах, они похожи на гул. Изучаем строение и разбираемся, почему гудит ГУР, а главное, что с этим делать.Гидроусилитель руля позволяет нам крутить «баранку» одной рукой или даже несколькими пальцами. ГУР создает усилие для поворота руля вместо водителя.Почему гудит гидроусилитель руля и как это исправить: возможные причиныС одной стороны, ГУР имеет примитивную конструкцию. Но поскольку эта система - вспомогательный элемент рулевого управления, при поломках ГУРа руль не перестанет крутиться, но управлять автомобилем станет труднее. Машина становится менее маневренной. У шума, возникающего из недр гидроусилителя, не так уж и много причин, разберем их все.Ушла жидкость ГУРПроверьте уровень жидкости в бачке. Падение жидкости в бачке гидроусилителя - самая очевидная проблема. В конструкцию заливается особая ATF-жидкость, такая же используется в автоматических коробках. Когда жидкость вытекает, насос качает воздух, поэтому ГУР гудит. Избавиться от звука поможет доливка жидкости. А после этого советуем разобраться в причинах ухода ATF.Появился воздух в системеЕще одна причина шума из гидроусилителя - появление воздуха в системе. Когда конструкция «дышит» воздухом, система гудит и шумит. Иногда это сопровождается течью, например, жидкость подтекает через трубки, датчик или шланги.Выгнать воздух из системы несложно: откройте крышку бачка ГУРа и поверните несколько раз руль до упора в одну и в другую стороны. Если течи нет, то воздух выйдет и шум прекратится. Если какая-то из трубок все же подтекает, то нужно разобраться в причине.Некачественная ATFОткрутите крышку и загляните в бачок ГУР: качество жидкости определяется по цвету, на глаз. Новая ATF-жидкость, как правило, вишневого или красного цвета. Жидкость, которую слишком долго не меняли, имеет черный или почти черный оттенок и характерный запах гари. От высоких нагрузок жидкость загрязняется и сгорает. «Уставшая» ATF теряет свои свойства и перестает смазывать насос, сальники и другие элементы конструкции. От этого и гудит ГУР.Срок эксплуатации ATF-жидкости прописан в мануале к авто, средний пробег между заменами - от 80 до 100 тыс. км.Приводный ременьИногда причина постороннего звука ГУРа кроется в приводном ремне насоса: он связывает шкивы коленвала и насоса. И когда он ослабевает, раздается раздражающий гул. А когда приводный ремень рвется, то ГУР прекращает свою работу. Подтяните или замените ремень, и гул прекратится.Гудит гидроусилитель руля при повороте руляЕсли причина кроется в поломках рулевой рейки, то гудеть ГУР будет при вращении руля. Проведите тщательную диагностику всего рулевого управления и ГУРа. Резкие перепады температуры и повышенная влажность отрицательно сказываются на механизме рулевого управления. Соль, которой зимой покрыты дороги в мегаполисах, разъедает защитные элементы системы: пыльники и сальники. Когда они рвутся, гидроусилитель может начать сильно гудеть и подтекать.Гидроусилитель гудит на холоднуюЕсли насос подкачивает воздух через магистрали низкого давления, ГУР будет гудеть на холодную. Чтобы это справить, установите несколько хомутов на трубку, которая соединяет бачок и насос. Затем замените кольцо на патрубке насоса.  Еще одна причина гула на холостых ходах - недостаточная прокачка системы и наличие воздуха в бачке. Выше мы уже описали, как можно справиться с появлением воздуха в системе. Если это не помогло, то вероятно на дне бачка остался воздушный пузырь, убрать его поможет шприц. Гидроусилитель гудит на горячуюЕсли пока двигатель греется, вибрирует руль, то советуем осмотреть и по необходимости заменить насос. Если стук ГУРа появляется на низких оборотах на уже прогретом двигателе, а на высоких пропадает, то это признак «умирающего» насоса. Выход один - замена насоса.Можно ли ездить, если ГУР гудитПродолжать движение с поломанным или протекшим ГУРом можно, но управление автомобилем будет менее комфортным. Руль будет тяжелее и придется прилагать чуть больше усилий для его вращения. Неисправный гидроусилитель не блокирует работу рулевого управления.Как продлить срок службы гидроусилителя руляСледите за уровнем и качеством жидкости в бачке ГУРа: своевременная замена убережет от дорогостоящей поломки. Постарайтесь подолгу не держать руль в крайних положениях, чтобы не давать мощную нагрузку на насос.Следите за состоянием пыльников, рулевой рейки и наконечников. Если вовремя заметить неисправности и поломки этих элементов, можно избежать проблем с ГУРом и всей системой рулевого управления.Если руль стало тяжелее крутить, а при поворотах руля появился шум, не медлите, обратитесь в сервис. Проще и дешевле обнаружить причину, почему гудит ГУР, чем впоследствии ремонтировать всю систему.
2019-08-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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