3 августа 2017, 10:35

Начались дорожные тесты нового Porsche Macan

В сети появились фотографии новой генерации кроссовера Porsche Macan, который проходит дорожные испытания. Свежее поколение премиального паркетника получило явные сходства с новейшей Panamera.
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Создатели снабдили Macan широкой радиаторной решеткой, головной оптикой новой формы, а на крышке багажного отсека разместили светодиодную полоску, которая указывает на единое стилистическое решение со второым поколением Panamera. Паркетник рассчитан для повседневного пользования, поэтому его дизайн получился максимально классическим и строгим. Единственным спортивным элементом можно считать два воздухозаборника, которые расположены под передними дверями.

Пока нет информации, коснулись ли изменения технических характеристик кроссовера. Автоэксперты считают, что пока рано ожидать гибридной версии автомобиля, поэтому моторная линейка будет представлена только топливными агрегатами. По одной из версий, «сердцем» паркетника станет 2,1-литровый двигатель с отдачей в 230 «лошадей».

Также Macan позаимствует некоторые детали экстерьера у нового Cayenne, который появится в продаже к концу этого года. Официальная премьера автомобиля запланирована на начало следующего года, после чего новинка сразу появится в продаже на рынках США и Европы. Стоимость автомобиля пока не объявлена.

Комплектации и технические характеристики

Porsche Macan 2.0 AMT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин252
Объем двигателя1984
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл8.6
Загородный цикл6.6
Смешанный цикл7.4
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Порше Макан

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Отзывы по теме
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Владикавказ РСО-Алания
Форум Porsche 924
в среднем 12 л
Nika
До июля Porsche не будет привозить машины в Россию
Да и правильно, что приостановили. А то у чиновников деток совсем не останется. Столбы на дорогу выбегают и сталкиваются с поршиками. Не учли немецкие изготовители такую особенность русских дорог.
Павел
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Начались дорожные тесты нового Porsche Macan
{{material_119166}}Создатели снабдили Macan широкой радиаторной решеткой, головной оптикой новой формы, а на крышке багажного отсека разместили светодиодную полоску, которая указывает на единое стилистическое решение со второым поколением Panamera. Паркетник рассчитан для повседневного пользования, поэтому его дизайн получился максимально классическим и строгим. Единственным спортивным элементом можно считать два воздухозаборника, которые расположены под передними дверями.Пока нет информации, коснулись ли изменения технических характеристик кроссовера. Автоэксперты считают, что пока рано ожидать гибридной версии автомобиля, поэтому моторная линейка будет представлена только топливными агрегатами. По одной из версий, «сердцем» паркетника станет 2,1-литровый двигатель с отдачей в 230 «лошадей». Также Macan позаимствует некоторые детали экстерьера у нового Cayenne, который появится в продаже к концу этого года. Официальная премьера автомобиля запланирована на начало следующего года, после чего новинка сразу появится в продаже на рынках США и Европы. Стоимость автомобиля пока не объявлена.
2017-08-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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