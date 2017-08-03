3 августа 2017, 10:35
Начались дорожные тесты нового Porsche Macan
В сети появились фотографии новой генерации кроссовера Porsche Macan, который проходит дорожные испытания. Свежее поколение премиального паркетника получило явные сходства с новейшей Panamera.
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Пока нет информации, коснулись ли изменения технических характеристик кроссовера. Автоэксперты считают, что пока рано ожидать гибридной версии автомобиля, поэтому моторная линейка будет представлена только топливными агрегатами. По одной из версий, «сердцем» паркетника станет 2,1-литровый двигатель с отдачей в 230 «лошадей».
Также Macan позаимствует некоторые детали экстерьера у нового Cayenne, который появится в продаже к концу этого года. Официальная премьера автомобиля запланирована на начало следующего года, после чего новинка сразу появится в продаже на рынках США и Европы. Стоимость автомобиля пока не объявлена.
Комплектации и технические характеристики
|Porsche Macan 2.0 AMT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|252
|Объем двигателя
|1984
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Привод
|полный
|Городской цикл
|8.6
|Загородный цикл
|6.6
|Смешанный цикл
|7.4
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
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в среднем 12 л
Да и правильно, что приостановили. А то у чиновников деток совсем не останется. Столбы на дорогу выбегают и сталкиваются с поршиками. Не учли немецкие изготовители такую особенность русских дорог.
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