Начались испытания президентского седана «Кортеж». Видео
Как видно на опубликованных кадрах, кузов представительского седана тщательно спрятан под камуфляжной пленкой. Но это не мешает оценить линии экстерьера и габариты автомобиля. Возможно, в объектив попал седан в стандартном исполнении, без брони и с системой полного привода.
Авторы проекта «Кортеж» планируют выпустить четыре разные модели - президентский лимузин, седан, внедорожник и минивэн. Все машины будут построены на единой модульной платформе. Работы начались в 2013 году и продолжаются по сей день. Транспорт уже прошел серию краш-тестов на территории Германии и России.
Ожидается, что первая партия лимузинов в количестве 14 экземпляров уже к концу этого года отправится на службу в ФСО. А в 2018 году один из лимузинов будет готов к работе на инаугурации президента после выборов в марте. С внедорожником пока иная ситуация - летом текущего года работы над этим автомобилем были приостановлены. Решение вызвано нехваткой ресурсов, поэтому разработчики сконцентрировали усилия над завершением выпуска других моделей.
По предварительным данным, стоимость автомобилей «Кортеж» будет сопоставима с ценником автомобилей Rolls-Royce, Bentley и Mercedes-Bens S-Class. Приобрести отечественный президентский премиум можно будет за серьезную сумму - от 6 до 13 млн рублей.
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