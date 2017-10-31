31 октября 2017, 09:28

Начались испытания президентского седана «Кортеж». Видео

В Сети появилось первое видео, на котором запечатлен седан из проекта «Кортеж», предназначенный для главы государства. Автомобиль проходит испытания на полигоне НАМИ под Дмитровом.
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Видеозапись с полигона опубликовано изданием «Авторевю». В настоящее время пристальное внимание обращено на силовую часть модели. Как известно, седан оснащен 650-сильным турбированным двигателем V8, который работает в паре с 9-ступенчатой коробкой передач. Дорожные тестирования направлены на проверку этих агрегатов. Одним из партнеров «Кортежа» является компания Sollers.

Как видно на опубликованных кадрах, кузов представительского седана тщательно спрятан под камуфляжной пленкой. Но это не мешает оценить линии экстерьера и габариты автомобиля. Возможно, в объектив попал седан в стандартном исполнении, без брони и с системой полного привода.

Авторы проекта «Кортеж» планируют выпустить четыре разные модели - президентский лимузин, седан, внедорожник и минивэн. Все машины будут построены на единой модульной платформе. Работы начались в 2013 году и продолжаются по сей день. Транспорт уже прошел серию краш-тестов на территории Германии и России.

Ожидается, что первая партия лимузинов в количестве 14 экземпляров уже к концу этого года отправится на службу в ФСО. А в 2018 году один из лимузинов будет готов к работе на инаугурации президента после выборов в марте. С внедорожником пока иная ситуация - летом текущего года работы над этим автомобилем были приостановлены. Решение вызвано нехваткой ресурсов, поэтому разработчики сконцентрировали усилия над завершением выпуска других моделей.

По предварительным данным, стоимость автомобилей «Кортеж» будет сопоставима с ценником автомобилей Rolls-Royce, Bentley и Mercedes-Bens S-Class. Приобрести отечественный президентский премиум можно будет за серьезную сумму - от 6 до 13 млн рублей.

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Начались испытания президентского седана «Кортеж». Видео
{{material_119969}}Видеозапись с полигона опубликовано изданием «Авторевю». В настоящее время пристальное внимание обращено на силовую часть модели. Как известно, седан оснащен 650-сильным турбированным двигателем V8, который работает в паре с 9-ступенчатой коробкой передач. Дорожные тестирования направлены на проверку этих агрегатов. Одним из партнеров «Кортежа» является компания Sollers.Как видно на опубликованных кадрах, кузов представительского седана тщательно спрятан под камуфляжной пленкой. Но это не мешает оценить линии экстерьера и габариты автомобиля. Возможно, в объектив попал седан в стандартном исполнении, без брони и с системой полного привода.Авторы проекта «Кортеж» планируют выпустить четыре разные модели - президентский лимузин, седан, внедорожник и минивэн. Все машины будут построены на единой модульной платформе. Работы начались в 2013 году и продолжаются по сей день. Транспорт уже прошел серию краш-тестов на территории Германии и России.Ожидается, что первая партия лимузинов в количестве 14 экземпляров уже к концу этого года отправится на службу в ФСО. А в 2018 году один из лимузинов будет готов к работе на инаугурации президента после выборов в марте. С внедорожником пока иная ситуация - летом текущего года работы над этим автомобилем были приостановлены. Решение вызвано нехваткой ресурсов, поэтому разработчики сконцентрировали усилия над завершением выпуска других моделей.По предварительным данным, стоимость автомобилей «Кортеж» будет сопоставима с ценником автомобилей Rolls-Royce, Bentley и Mercedes-Bens S-Class. Приобрести отечественный президентский премиум можно будет за серьезную сумму - от 6 до 13 млн рублей.
2017-10-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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