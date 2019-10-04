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4 октября 2019, 13:34

Начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и «роботом»

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Фото: Chery
В России официально стартовали продажи новой версии кроссовера Chery Tiggo 4 с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Цены начинаются от 1 189 900 рублей.
Начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и роботом

Фото: Chery

Начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и роботом

Фото: Chery

Начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и роботом

Фото: Chery

Начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и роботом

Фото: Chery

Начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и роботом

Фото: Chery

Начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и роботом

Фото: Chery

Начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и роботом
Начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и роботом
Начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и роботом
Начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и роботом
Начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и роботом
Начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и роботом
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Где-то в течение месяца в дилерских салонах Chery появится Tiggo 4 в комплектации Cosmo. Ее особенность – ...
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Первые кроссоверы Tiggo 4 в новой комплектации Cosmo начали поступать в салоны российских дилеров. Главное их отличие – новая силовая установка – 1,5-литровый турбомотор (147 л.с., 210 Нм), работающий в связке с 6-ступенчатым «роботом» DCT с двумя сцеплениями. С таким мотором кроссовер разгоняется до первой «сотни» за 9,7 секунды. Расход топлива составляет 7,2 литра на 100 километров пути. Корреспондент 110km.ru лично опробовал новинку на тест-драйве и подробно рассказал о динамике кроссовера и его особенностях.

В список штатного оснащения комплектации Cosmo входят 18-дюймовые литые диски, четыре электростеклоподъемника, 6 подушек безопасности, 7-дюймовый экран бортового компьютера и 9-дюймовый тачскрин медиасистемы, система бесключевого доступа и запуска двигателя, круиз-контроль, камера заднего вида, кожаный салон и полный «зимний пакет» с обогревом руля, лобового стекла, всех сидений, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя.

Базовая цена комплектации Cosmo составляет 1 189 900 рублей. С учетом всех скидок и спецпредложений ее можно снизить до 1 069 900 рублей. До сих пор Tiggo 4 продавался в России только с 2,0-литровым «атмосферником» (122 л.с.) в трех комплектациях. Самой дорогой из них была Techno стоимостью от 1 099 900 рублей.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Форум Chery B14
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
андрей
Форум Chery Tiggo (Т11)
Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
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Начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и «роботом»
{{material_127713}}Первые кроссоверы Tiggo 4 в новой комплектации Cosmo начали поступать в салоны российских дилеров. Главное их отличие – новая силовая установка – 1,5-литровый турбомотор (147 л.с., 210 Нм), работающий в связке с 6-ступенчатым «роботом» DCT с двумя сцеплениями. С таким мотором кроссовер разгоняется до первой «сотни» за 9,7 секунды. Расход топлива составляет 7,2 литра на 100 километров пути. Корреспондент 110km.ru лично опробовал новинку на тест-драйве и подробно рассказал о динамике кроссовера и его особенностях.В список штатного оснащения комплектации Cosmo входят 18-дюймовые литые диски, четыре электростеклоподъемника, 6 подушек безопасности, 7-дюймовый экран бортового компьютера и 9-дюймовый тачскрин медиасистемы, система бесключевого доступа и запуска двигателя, круиз-контроль, камера заднего вида, кожаный салон и полный «зимний пакет» с обогревом руля, лобового стекла, всех сидений, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя.Базовая цена комплектации Cosmo составляет 1 189 900 рублей. С учетом всех скидок и спецпредложений ее можно снизить до 1 069 900 рублей. До сих пор Tiggo 4 продавался в России только с 2,0-литровым «атмосферником» (122 л.с.) в трех комплектациях. Самой дорогой из них была Techno стоимостью от 1 099 900 рублей.
2019-10-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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