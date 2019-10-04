4 октября 2019, 13:34
Начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и «роботом»
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Фото: Chery
В России официально стартовали продажи новой версии кроссовера Chery Tiggo 4 с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Цены начинаются от 1 189 900 рублей.
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
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Где-то в течение месяца в дилерских салонах Chery появится Tiggo 4 в комплектации Cosmo. Ее особенность – ...Читать далее
В список штатного оснащения комплектации Cosmo входят 18-дюймовые литые диски, четыре электростеклоподъемника, 6 подушек безопасности, 7-дюймовый экран бортового компьютера и 9-дюймовый тачскрин медиасистемы, система бесключевого доступа и запуска двигателя, круиз-контроль, камера заднего вида, кожаный салон и полный «зимний пакет» с обогревом руля, лобового стекла, всех сидений, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя.
Базовая цена комплектации Cosmo составляет 1 189 900 рублей. С учетом всех скидок и спецпредложений ее можно снизить до 1 069 900 рублей. До сих пор Tiggo 4 продавался в России только с 2,0-литровым «атмосферником» (122 л.с.) в трех комплектациях. Самой дорогой из них была Techno стоимостью от 1 099 900 рублей.
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Комментарии пользователей
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Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
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