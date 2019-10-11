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11 октября 2019, 11:23

Начались продажи Lada #CLUB

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Фото: АвтоВАЗ
В салонах российских дилеров Lada официально стартовали продажи лимитированной серии #CLUB, которая построена на базе комплектации Comfort с добавлением ряда «люксовых» опций. Новое исполнение доступно для седанов и лифтбеков Granta, универсалов Largus и хэтчбеков Xray.
Начались продажи Lada CLUB

Фото: АвтоВАЗ

Начались продажи Lada CLUB

Фото: АвтоВАЗ

Начались продажи Lada CLUB

Фото: АвтоВАЗ

Начались продажи Lada CLUB

Фото: АвтоВАЗ

Начались продажи Lada CLUB

Фото: АвтоВАЗ

Начались продажи Lada CLUB

Фото: АвтоВАЗ

Начались продажи Lada CLUB
Начались продажи Lada CLUB
Начались продажи Lada CLUB
Начались продажи Lada CLUB
Начались продажи Lada CLUB
Начались продажи Lada CLUB
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Автомобили в версии #CLUB отличаются шильдиками с оранжевым хэштегом, двухцветными легкосплавными колесными дисками, новой отделкой сидений с вышитым названием версии, а также черными корпусами боковых зеркал.

Версия #CLUB для седанов и лифтбеков Lada Granta доступна со всеми типами моторов (87, 98 и 106 сил). В список базового оборудования вошли помимо обогрева сидений и кондиционера еще парктроники, обогрев лобового стекла и 15-дюймовые колеса. Седан стоит минимум 543 900 рублей, лифтбек – 558 900 рублей. Таким образом, разница в цене с комплектацией Comfort составляет всего 17 500 рублей

Хэтчбек Lada Xray #CLUB оснастили климат-контролем, обогревом лобового стекла, парктрониками, датчиками дождя и света. Кроме того, такие автомобили отличаются глубокой тонировкой стекол и 16-дюймовыми колесами. Цены начинаются от 737 900 рублей или плюс 25 000 рублей.

Lada Largus #CLUB оснащается 106-сильным мотором и механической коробкой передач. Дополнительно такие машины получили тонированные стекла и задние датчики парковки. Впервые для модели покупателям предложат 16-дюймовые легкосплавные диски «Феникс». Стоит такой Largus – от 707 900 рублей или на 15 000 рублей дороже стандартной комплектации Comfort.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Форум ВАЗ Lada Xray
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Дмитрий
Форум ВАЗ Lada Largus
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
dimka1992
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Начались продажи Lada #CLUB
{{material_127459}}Автомобили в версии #CLUB отличаются шильдиками с оранжевым хэштегом, двухцветными легкосплавными колесными дисками, новой отделкой сидений с вышитым названием версии, а также черными корпусами боковых зеркал.Версия #CLUB для седанов и лифтбеков Lada Granta доступна со всеми типами моторов (87, 98 и 106 сил). В список базового оборудования вошли помимо обогрева сидений и кондиционера еще парктроники, обогрев лобового стекла и 15-дюймовые колеса. Седан стоит минимум 543 900 рублей, лифтбек – 558 900 рублей. Таким образом, разница в цене с комплектацией Comfort составляет всего 17 500 рублейХэтчбек Lada Xray #CLUB оснастили климат-контролем, обогревом лобового стекла, парктрониками, датчиками дождя и света. Кроме того, такие автомобили отличаются глубокой тонировкой стекол и 16-дюймовыми колесами. Цены начинаются от 737 900 рублей или плюс 25 000 рублей.Lada Largus #CLUB оснащается 106-сильным мотором и механической коробкой передач. Дополнительно такие машины получили тонированные стекла и задние датчики парковки. Впервые для модели покупателям предложат 16-дюймовые легкосплавные диски «Феникс». Стоит такой Largus – от 707 900 рублей или на 15 000 рублей дороже стандартной комплектации Comfort.
2019-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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