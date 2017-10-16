Начались продажи новинки от «УАЗ»
Автомобиль выступает в сегменте легких коммерческих моделей грузоподъемностью 1,5 тонны. Ключевыми преимуществами новинки являются грузоподъёмность, мощность в сочетание с топливной эффективностью, уровень комфорта легкового автомобиля и, конечно же, проходимость на уровне других моделей Ульяновского автозавода.
Исполнение «Комфорт» предлагает повышенный уровень комфорта и включает в себя кондиционер, охранную сигнализацию с дистанционно-управляемым центральным замком, противотуманные фары, регулировки сидения водителя по высоте подушки и поясничному подпору, аудиосистему (MP3\USB) c двумя динамиками, зимний пакет с электрообогревом лобового стекла по всему периметру, подогревом сидений, аккумулятором повышенной емкости 75А.
На выбор потребителей будут предложены такие дополнительные опции как: блокировка заднего дифференциала, зимний пакет (для комплектации «Стандарт»), система помощи при парковке, современная мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и возможностью интеграции навигационной системы.
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