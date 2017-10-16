16 октября 2017, 18:37

Начались продажи новинки от «УАЗ»

В дилерской сети «УАЗ» стартовали продажи нового коммерческого автомобиля «Профи», серийное производство которого началось в сентябре. Приобрести модель можно будет в двух комплектациях: «Стандарт» по цене от 649.000 рублей и «Комфорт» стоимостью от 699 000 рублей.
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Автомобиль выступает в сегменте легких коммерческих моделей грузоподъемностью 1,5 тонны. Ключевыми преимуществами новинки являются грузоподъёмность, мощность в сочетание с топливной эффективностью, уровень комфорта легкового автомобиля и, конечно же, проходимость на уровне других моделей Ульяновского автозавода.

УАЗ Профи
Новый от 649 000 до 699 000 Р
В комплектации «Стандарт» «Профи» будет оснащен системой ABS+EBD, подушкой безопасности водителя, электростеклоподъемниками, салонным фильтром, центральным замком, боковыми зеркалами с обогревом и электрорегулировкой.

Исполнение «Комфорт» предлагает повышенный уровень комфорта и включает в себя кондиционер, охранную сигнализацию с дистанционно-управляемым центральным замком, противотуманные фары, регулировки сидения водителя по высоте подушки и поясничному подпору, аудиосистему (MP3\USB) c двумя динамиками, зимний пакет с электрообогревом лобового стекла по всему периметру, подогревом сидений, аккумулятором повышенной емкости 75А.

На выбор потребителей будут предложены такие дополнительные опции как: блокировка заднего дифференциала, зимний пакет (для комплектации «Стандарт»), система помощи при парковке, современная мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и возможностью интеграции навигационной системы.

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Отзывы по теме
«УАЗ» возобновляет пятидневную рабочую неделю
Вот он и закончится скоро, режим сокращенной рабочей недели. И снова все будет у работников по плану. Ну и какие теперь могут быть сомнения, что у завода все в порядке? Грамотно разрулили, респект!
Вадим Сашин
Форум УАЗ 469
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Василь
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
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Начались продажи новинки от «УАЗ»
Автомобиль выступает в сегменте легких коммерческих моделей грузоподъемностью 1,5 тонны. Ключевыми преимуществами новинки являются грузоподъёмность, мощность в сочетание с топливной эффективностью, уровень комфорта легкового автомобиля и, конечно же, проходимость на уровне других моделей Ульяновского автозавода. {{model_6349}} В комплектации «Стандарт» «Профи» будет оснащен системой ABS+EBD, подушкой безопасности водителя, электростеклоподъемниками, салонным фильтром, центральным замком, боковыми зеркалами с обогревом и электрорегулировкой.Исполнение «Комфорт» предлагает повышенный уровень комфорта и включает в себя кондиционер, охранную сигнализацию с дистанционно-управляемым центральным замком, противотуманные фары, регулировки сидения водителя по высоте подушки и поясничному подпору, аудиосистему (MP3\USB) c двумя динамиками, зимний пакет с электрообогревом лобового стекла по всему периметру, подогревом сидений, аккумулятором повышенной емкости 75А.На выбор потребителей будут предложены такие дополнительные опции как: блокировка заднего дифференциала, зимний пакет (для комплектации «Стандарт»), система помощи при парковке, современная мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и возможностью интеграции навигационной системы.
2017-10-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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