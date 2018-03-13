13 марта 2018, 11:08
Начались продажи нового Lexus LS
В России официально стартовали продажи флагманского седана Lexus LS нового поколения. Для автомобиля доступен богатый список опций и широкая цветовая палитра. Стоимость базовой версии составляет от 5 539 000 рублей. Основные конкуренты – премиальные модели «немецкой тройки»: Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series, Audi A8.
|Lexus LS 500 Luxury+ 3.5 AT 4x4
|3.4 л, 421 л.с
|Автоматическая, 10-ступенчатая
|0-100 - 4.9 с, 250 км/ч
|5235 x 1900 x 1450 мм
|полный
|АИ-95, 9.9 л на 100 км
|9 295 000 руб
|Все характеристики
Комплектация Executive (от 6 502 000 рублей) предлагает более широкий, по сравнению с Comfort, выбор вариантов отделки салона, 20-дюймовые диски (вместо 19”), электрорегулировку передних сидений в 28 направлениях и функцию массажа. Также покупатели получат систему кругового обзора с функцией распознавания пешеходов, премиальную аудиосистему с 24-динамиками и DVD, задний подлокотник с кнопками управления аудиосистемой, климат-контролем, электроприводом сидений.
Но главную ставку в Lexus делают на полноприводную модификацию Lexus LS 500 AWD. По опыту продаж предыдущих поколений седана, именно эта версия наиболее востребована в России. Флагманский седан с твинтурбо «шестеркой» объемом 3,5 литра и мощностью 421 л.с. (600 Нм) предлагается в 8 комплектациях: от базовой Comfort+ (7 026 000 рублей) до Luxury+ (9 295 000 рублей).
Топовые комплектации отличаются эксклюзивной отделкой интерьера анилиновой кожей с 3D-эффектом, вставками из натурального дерева или особого стекла «Кирико». В салоне – огромный 24,3-дюймовый цветной проекционный дисплей с функцией обнаружения пешеходов Доступ в автомобиль осуществляется при помощи ключ-карты.
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20.11.2016, 18:29
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21.12.2014, 13:47
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