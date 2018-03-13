13 марта 2018, 11:08

Начались продажи нового Lexus LS

В России официально стартовали продажи флагманского седана Lexus LS нового поколения. Для автомобиля доступен богатый список опций и широкая цветовая палитра. Стоимость базовой версии составляет от 5 539 000 рублей. Основные конкуренты – премиальные модели «немецкой тройки»: Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series, Audi A8.
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  Начались продажи нового Lexus LS Lexus LS Начались продажи нового Lexus LS Lexus LS Начались продажи нового Lexus LS Lexus LS Начались продажи нового Lexus LS Lexus LS Начались продажи нового Lexus LS
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Lexus LS 500 Luxury+ 3.5 AT 4x4
3.4 л, 421 л.с
Автоматическая, 10-ступенчатая
0-100 - 4.9 с, 250 км/ч
5235 x 1900 x 1450 мм
полный
АИ-95, 9.9 л на 100 км
9 295 000 руб
Все характеристики
Стандартная модификация Lexus LS 350 предлагается в двух уровнях оснащения – Comfort и Executive. Автомобиль получил 3,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 315 л.с. (380 Нм), работающий в паре с 10-диапазонным «автоматом».
 
Комплектация Executive (от 6 502 000 рублей) предлагает более широкий, по сравнению с Comfort, выбор вариантов отделки салона, 20-дюймовые диски (вместо 19”), электрорегулировку передних сидений в 28 направлениях и функцию массажа. Также покупатели получат систему кругового обзора с функцией распознавания пешеходов, премиальную аудиосистему с 24-динамиками и DVD, задний подлокотник с кнопками управления аудиосистемой, климат-контролем, электроприводом сидений.

Но главную ставку в Lexus делают на полноприводную модификацию Lexus LS 500 AWD. По опыту продаж предыдущих поколений седана, именно эта версия наиболее востребована в России. Флагманский седан с твинтурбо «шестеркой» объемом 3,5 литра и мощностью 421 л.с. (600 Нм) предлагается в 8 комплектациях: от базовой Comfort+ (7 026 000 рублей) до Luxury+ (9 295 000 рублей).
 
Топовые комплектации отличаются эксклюзивной отделкой интерьера анилиновой кожей с 3D-эффектом, вставками из натурального дерева или особого стекла «Кирико». В салоне – огромный 24,3-дюймовый цветной проекционный дисплей с функцией обнаружения пешеходов Доступ в автомобиль осуществляется при помощи ключ-карты.
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Отзывы по теме
Форум Lexus LS
Мужики, подскажите, как поднять задок у лексуса лс430 2002 года... Буду очень благодарен..
САНЯ
Гибридный выпуск, или электроуправление выхлопом. Кто что знает?
Речь не о патрубке Y-образной формы со встроенной электрозаслонкой в таком конструктивном исполнении http:// a-t-a.ru/ goods/ 54/ 376/ ? Знакомый дооборудовал выпуск своей Legacy такой электрошняжкой за 7к еще по весне. По сути заслонка открыта — прямоток, заслонка закрыта — сток, все играючи с пульта ...
One4e
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Начались продажи нового Lexus LS
{{params_58573}}Стандартная модификация Lexus LS 350 предлагается в двух уровнях оснащения – Comfort и Executive. Автомобиль получил 3,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 315 л.с. (380 Нм), работающий в паре с 10-диапазонным «автоматом». Комплектация Executive (от 6 502 000 рублей) предлагает более широкий, по сравнению с Comfort, выбор вариантов отделки салона, 20-дюймовые диски (вместо 19”), электрорегулировку передних сидений в 28 направлениях и функцию массажа. Также покупатели получат систему кругового обзора с функцией распознавания пешеходов, премиальную аудиосистему с 24-динамиками и DVD, задний подлокотник с кнопками управления аудиосистемой, климат-контролем, электроприводом сидений.Но главную ставку в Lexus делают на полноприводную модификацию Lexus LS 500 AWD. По опыту продаж предыдущих поколений седана, именно эта версия наиболее востребована в России. Флагманский седан с твинтурбо «шестеркой» объемом 3,5 литра и мощностью 421 л.с. (600 Нм) предлагается в 8 комплектациях: от базовой Comfort+ (7 026 000 рублей) до Luxury+ (9 295 000 рублей). Топовые комплектации отличаются эксклюзивной отделкой интерьера анилиновой кожей с 3D-эффектом, вставками из натурального дерева или особого стекла «Кирико». В салоне – огромный 24,3-дюймовый цветной проекционный дисплей с функцией обнаружения пешеходов Доступ в автомобиль осуществляется при помощи ключ-карты.
2018-03-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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