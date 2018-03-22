22 марта 2018, 12:39

Начались продажи нового Volkswagen Jetta

Первые седаны Volkswagen Jetta седьмого поколения поступили в салоны дилеров. К сожалению, пока только мексиканских. Ведь Jetta собирают именно на заводе Volkswagen в Мексике. До России новинка доберется только в следующем году. Автомобили на первом этапе будут поставлять из Мексики. А пока можно посмотреть, что и почем предлагают местным покупателям.
^
  Начались продажи нового Volkswagen Jetta Volkswagen Jetta Начались продажи нового Volkswagen Jetta Volkswagen Jetta Начались продажи нового Volkswagen Jetta
3
фото
  
Volkswagen Jetta Highline 1.4 AMT
1.4 л, 150 л.с
Роботизированная 7
0-100 - 8.6 с, 220 км/ч
4659 x 1778 x 1482 мм
передний
АИ-95, 5.2 л на 100 км
1 281 000 руб
Все характеристики
Мексиканские дилеры опубликовали комплектации и цены на новый Volkswagen Jetta. Седан предлагается с единственным вариантом двигателя – 1,4-литровым турбированным агрегатом TSI выдающим 150 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом» Tiptronic того же диапазона. 

Автомобиль доступен в трех комплектациях: Comfortline, R-Line и Highline. Стоимость базовой версии составляет 330 000 песо или около 1 млн рублей. В список стандартного оборудования выходит 6 подушек безопасности, светодиодная оптика, кондиционер, 16-дюймовые легкосплавные диски и информационно-развлекательная система с 6,5 дюймовым экраном.

R-Line выполнена в спортивном стиле. Об этом свидетельствуют 17-дюймовые диски, панорамный люк, противотуманные фары, кнопка запуска двигателя и сидения с отделкой искусственной кожей. Кроме того перечень оснащения включает двухзонный климат-контроль и 8-дюймовый монитор мультимедиа. Стоимость такого седана на наши деньги начинается от 1 150 000 рублей.

Топовая версия Highline доступна только с «автоматом» и дороже предыдущей еще на 150 000 рублей. Покупатели получат адаптивные фары, кожаный салон, вентиляцию сидений, камеру заднего вида и целый набор электронных помощников.

Продажи в Мексике уже начались. На очереди – США. Сюда Volkswagen Jetta доберется к лету. Российские дилеры марки начнут принимать заказы не раньше 2019 года. Первые автомобили будут поставлять с завода в Мексике. В дальнейшем не исключено, что производство Jetta наладят в России.
Купить авто VW, Фольксваген Джетта
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen Jetta
У меня в данный момент Jetta. Моя первая машина (покупал еще в момент обучения в автошколе, шла с США) . Машина 2000г.в., 1.8Т 150л.с. (бензин) . Относится к четвертому поколению Jetta. Аналог европейской Bora. Так вот, езжу на ней уже 7.5 лет. Некоторые мои друзья уже три машины за это время сменили ...
Денис
Мкпп не включается задняя передача
Сложно в двух словах объяснить, что это такое, но по сути человек выше все верно описал, то что передача включается на небольшом якобы ходу, то это как раз и значит, что поймал, а то что без проблем стала включаться, то лишь момент, что надо бы масло поменять. Вообще бы лучше в СТО съездить, дабы избежать ...
Ruslan2292
Троит двигатель VW Jetta
Я бы начал с того, что поменял свечи и модуль зажигания местами.У меня у друга похожая ситуация была и именно это помогло ему. Так же посмотрите, что там с форсунками и проверить и сделать замер компрессии в цилиндре
Roberto
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Volkswagen Автомудрость Volkswagen АвтоПитер Volkswagen Дизайн и тюнинг Volkswagen Новинки и концепт кары Volkswagen Новости и акции автосалонов Volkswagen Автосалоны и дилеры марки Volkswagen Аренда и прокат авто марки Volkswagen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volkswagen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volkswagen
Главные материалы
Звезды Женевы. ТОП-5 новинок, которые приедут в Россию
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Volkswagen Jetta
Объявления о продаже Volkswagen Jetta
Рейтинг по классам
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Начались продажи нового Volkswagen Jetta
{{params_56273}}Мексиканские дилеры опубликовали комплектации и цены на новый Volkswagen Jetta. Седан предлагается с единственным вариантом двигателя – 1,4-литровым турбированным агрегатом TSI выдающим 150 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом» Tiptronic того же диапазона. Автомобиль доступен в трех комплектациях: Comfortline, R-Line и Highline. Стоимость базовой версии составляет 330 000 песо или около 1 млн рублей. В список стандартного оборудования выходит 6 подушек безопасности, светодиодная оптика, кондиционер, 16-дюймовые легкосплавные диски и информационно-развлекательная система с 6,5 дюймовым экраном.R-Line выполнена в спортивном стиле. Об этом свидетельствуют 17-дюймовые диски, панорамный люк, противотуманные фары, кнопка запуска двигателя и сидения с отделкой искусственной кожей. Кроме того перечень оснащения включает двухзонный климат-контроль и 8-дюймовый монитор мультимедиа. Стоимость такого седана на наши деньги начинается от 1 150 000 рублей.Топовая версия Highline доступна только с «автоматом» и дороже предыдущей еще на 150 000 рублей. Покупатели получат адаптивные фары, кожаный салон, вентиляцию сидений, камеру заднего вида и целый набор электронных помощников.Продажи в Мексике уже начались. На очереди – США. Сюда Volkswagen Jetta доберется к лету. Российские дилеры марки начнут принимать заказы не раньше 2019 года. Первые автомобили будут поставлять с завода в Мексике. В дальнейшем не исключено, что производство Jetta наладят в России.
2018-03-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ростовская область Астрахань Йошкар-Ола
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG