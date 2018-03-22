22 марта 2018, 12:39
Начались продажи нового Volkswagen Jetta
Первые седаны Volkswagen Jetta седьмого поколения поступили в салоны дилеров. К сожалению, пока только мексиканских. Ведь Jetta собирают именно на заводе Volkswagen в Мексике. До России новинка доберется только в следующем году. Автомобили на первом этапе будут поставлять из Мексики. А пока можно посмотреть, что и почем предлагают местным покупателям.
|Volkswagen Jetta Highline 1.4 AMT
|1.4 л, 150 л.с
|Роботизированная 7
|0-100 - 8.6 с, 220 км/ч
|4659 x 1778 x 1482 мм
|передний
|АИ-95, 5.2 л на 100 км
|1 281 000 руб
|Все характеристики
Автомобиль доступен в трех комплектациях: Comfortline, R-Line и Highline. Стоимость базовой версии составляет 330 000 песо или около 1 млн рублей. В список стандартного оборудования выходит 6 подушек безопасности, светодиодная оптика, кондиционер, 16-дюймовые легкосплавные диски и информационно-развлекательная система с 6,5 дюймовым экраном.
R-Line выполнена в спортивном стиле. Об этом свидетельствуют 17-дюймовые диски, панорамный люк, противотуманные фары, кнопка запуска двигателя и сидения с отделкой искусственной кожей. Кроме того перечень оснащения включает двухзонный климат-контроль и 8-дюймовый монитор мультимедиа. Стоимость такого седана на наши деньги начинается от 1 150 000 рублей.
Топовая версия Highline доступна только с «автоматом» и дороже предыдущей еще на 150 000 рублей. Покупатели получат адаптивные фары, кожаный салон, вентиляцию сидений, камеру заднего вида и целый набор электронных помощников.
Продажи в Мексике уже начались. На очереди – США. Сюда Volkswagen Jetta доберется к лету. Российские дилеры марки начнут принимать заказы не раньше 2019 года. Первые автомобили будут поставлять с завода в Мексике. В дальнейшем не исключено, что производство Jetta наладят в России.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
У меня в данный момент Jetta. Моя первая машина (покупал еще в момент обучения в автошколе, шла с США) . Машина 2000г.в., 1.8Т 150л.с. (бензин) . Относится к четвертому поколению Jetta. Аналог европейской Bora. Так вот, езжу на ней уже 7.5 лет. Некоторые мои друзья уже три машины за это время сменили ...
Сложно в двух словах объяснить, что это такое, но по сути человек выше все верно описал, то что передача включается на небольшом якобы ходу, то это как раз и значит, что поймал, а то что без проблем стала включаться, то лишь момент, что надо бы масло поменять. Вообще бы лучше в СТО съездить, дабы избежать ...
Я бы начал с того, что поменял свечи и модуль зажигания местами.У меня у друга похожая ситуация была и именно это помогло ему. Так же посмотрите, что там с форсунками и проверить и сделать замер компрессии в цилиндре
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