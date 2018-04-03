3 апреля 2018, 09:44
Начались продажи обновленного Mercedes Sprinter Classic
Дилеры Mercedes-Benz Vans начали принимать заказы на рестайлинговый малотоннажный фургон Sprinter Classic. Стоимость модели составляет от 1 697 000 рублей. Sprinter Classic собирают на мощностях Горьковского автозавода.
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Обновленный Sprinter Classic можно сразу отличить по отсутствующей звезде Mercedes на капоте. Теперь большая эмблема марки осталась только на радиаторной решетке, которая кстати, изменила форму. Кроме того, автомобиль получил иные бамперы со встроенными светодиодными ходовыми огнями. Электростеклоподьемники, электропакет боковых зеркал, противотуманные фары, подогрев водительского сидения входят теперь в список базового оснащения. Грузовое отделение обшили устойчивыми к повреждениям панелями, а в порогах появилась дополнительная подсветка.
На смену прежней 5-ступенчатой механической коробке пришла новая, 6-ступенчатая. С ней должен уменьшиться расход топлива, а ресурс двигателя, наоборот, увеличиться. Кроме того, улучшилась динамика, а в салоне стало ощутимо тише. Уровень шума при движении на последней передаче снизился на 2дБ.
Двигатели и модификации оставили без изменений. Фургон Sprinter Classic предлагается в двух версиях – снаряженной массой 3,5 и 4,6 тонн. Дизельный мотор объемом 2,2 литра доступен в двух вариантах мощности: 109 и 136 лошадиных сил. Цены на обновленный фургон чуть подросли. Теперь 3,5-тонный автомобиль стоит 1 637 000 – 1 792 000 рублей, а 4,6-тонный – 1 856 000 – 1 901 000 рублей.
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ребята помогите с проблемой у меня 2,9 тди мотор не тянет и греется заводится отлично на горячую и холодную
проезжал там мимо, фото в новости вообще не от туда, там совершенно другие т.с.
Ваш "ЛУИДОР"солярку жрет как танк
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