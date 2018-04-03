3 апреля 2018, 09:44

Начались продажи обновленного Mercedes Sprinter Classic

Дилеры Mercedes-Benz Vans начали принимать заказы на рестайлинговый малотоннажный фургон Sprinter Classic. Стоимость модели составляет от 1 697 000 рублей. Sprinter Classic собирают на мощностях Горьковского автозавода.
^
  Начались продажи обновленного Mercedes Sprinter Classic Mercedes Sprinter Начались продажи обновленного Mercedes Sprinter Classic Mercedes Sprinter Начались продажи обновленного Mercedes Sprinter Classic Mercedes Sprinter Начались продажи обновленного Mercedes Sprinter Classic
4
фото
  
Ранее мы писали
Компания Mercedes Benz рассказала о семействе коммерческих автомобилей Sprinter третьего поколения. Новинка ...
Читать далее
На сегодняшний день в России одновременно продаются два поколения фургона Sprinter: современное и образца 2002 года с приставкой Classic. Классическая модель соответствует всем актуальным требованиям безопасности, поэтому ее обновление стало для многих неожиданностью. В ходе рестайлинга автомобилю не только освежили внешность, но и добавили несколько новых решений в техническую часть.

Обновленный Sprinter Classic можно сразу отличить по отсутствующей звезде Mercedes на капоте. Теперь большая эмблема марки осталась только на радиаторной решетке, которая кстати, изменила форму. Кроме того, автомобиль получил иные бамперы со встроенными светодиодными ходовыми огнями. Электростеклоподьемники, электропакет боковых зеркал, противотуманные фары, подогрев водительского сидения входят теперь в список базового оснащения. Грузовое отделение обшили устойчивыми к повреждениям панелями, а в порогах появилась дополнительная подсветка.

На смену прежней 5-ступенчатой механической коробке пришла новая, 6-ступенчатая. С ней должен уменьшиться расход топлива, а ресурс двигателя, наоборот, увеличиться. Кроме того, улучшилась динамика, а в салоне стало ощутимо тише. Уровень шума при движении на последней передаче снизился на 2дБ.

Двигатели и модификации оставили без изменений. Фургон Sprinter Classic предлагается в двух версиях – снаряженной массой 3,5 и 4,6 тонн. Дизельный мотор объемом 2,2 литра доступен в двух вариантах мощности: 109 и 136 лошадиных сил. Цены на обновленный фургон чуть подросли. Теперь 3,5-тонный автомобиль стоит 1 637 000 – 1 792 000 рублей, а 4,6-тонный – 1 856 000 – 1 901 000 рублей.
Новинки и концепт кары Mercedes Benz Бенц, Мерседес Спринтер
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mercedes Benz Sprinter
ребята помогите с проблемой у меня 2,9 тди мотор не тянет и греется заводится отлично на горячую и холодную
саша
Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с маршруткой в Пушкине
проезжал там мимо, фото в новости вообще не от туда, там совершенно другие т.с.
Вячеслав
Московские врачи пересядут на новые Mercedes Sprinter Classic
Ваш "ЛУИДОР"солярку жрет как танк
Александр
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Автомудрость Mercedes АвтоПитер Mercedes Дизайн и тюнинг Mercedes Новинки и концепт кары Mercedes Новости и акции автосалонов Mercedes Автосалоны и дилеры марки Mercedes Аренда и прокат авто марки Mercedes Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes
Главные материалы
Вспоминаем долгую жизнь стильной Аlfa Romeo 164
Готовимся к сезону дач: ТОП-5 российских внедорожников
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Продажа Mercedes Sprinter
Объявления о продаже Mercedes Sprinter
Рейтинг по классам
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 14 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Начались продажи обновленного Mercedes Sprinter Classic
{{material_122472}}На сегодняшний день в России одновременно продаются два поколения фургона Sprinter: современное и образца 2002 года с приставкой Classic. Классическая модель соответствует всем актуальным требованиям безопасности, поэтому ее обновление стало для многих неожиданностью. В ходе рестайлинга автомобилю не только освежили внешность, но и добавили несколько новых решений в техническую часть.Обновленный Sprinter Classic можно сразу отличить по отсутствующей звезде Mercedes на капоте. Теперь большая эмблема марки осталась только на радиаторной решетке, которая кстати, изменила форму. Кроме того, автомобиль получил иные бамперы со встроенными светодиодными ходовыми огнями. Электростеклоподьемники, электропакет боковых зеркал, противотуманные фары, подогрев водительского сидения входят теперь в список базового оснащения. Грузовое отделение обшили устойчивыми к повреждениям панелями, а в порогах появилась дополнительная подсветка.На смену прежней 5-ступенчатой механической коробке пришла новая, 6-ступенчатая. С ней должен уменьшиться расход топлива, а ресурс двигателя, наоборот, увеличиться. Кроме того, улучшилась динамика, а в салоне стало ощутимо тише. Уровень шума при движении на последней передаче снизился на 2дБ.Двигатели и модификации оставили без изменений. Фургон Sprinter Classic предлагается в двух версиях – снаряженной массой 3,5 и 4,6 тонн. Дизельный мотор объемом 2,2 литра доступен в двух вариантах мощности: 109 и 136 лошадиных сил. Цены на обновленный фургон чуть подросли. Теперь 3,5-тонный автомобиль стоит 1 637 000 – 1 792 000 рублей, а 4,6-тонный – 1 856 000 – 1 901 000 рублей.
2018-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Благовещенск Абакан Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG