21 февраля 2018, 14:59
Начались продажи обновленного Toyota Alphard
Toyota представила в России обновленный минивен Alphard. Автомобиль получил новый мощный двигатель, трансмиссию и кожаный салон, поэтому подорожал на 800 000 рублей.
Toyota Alphard
Выпускается с 2011 г.
Новый от 2 998 000 до 0 Р
Отзывов: 1
Внутри появилась новая панель приборов. Минивен Toyota Alphard предлагается в трех уровнях оснащения: «Престиж», «Люкс» и Executive Lounge. В базовой комплектации покупателей ждут кожаный салон и два люка в крыше. Список оборудования включает камеру заднего вида, вентиляцию и подогрев передних сидений, систему контроля слепых зон, экологичную систему «старт-стоп», которую при желании можно отключить. Автомобили для российского рынка получили также зимний пакет опций, включающий в себя обогрев всего: зеркал, руля, лобового стекла и всех сидений.
Обновленный Toyota Alphard оснастили более мощным двигателем. Прежний 275-сильный V6 объемом 3,5 литра заменили на 300-сильную «шестерку» с увеличенным до 361 Нм крутящим моментом. Трансмиссия тоже поменялась. Теперь автомобиль оснащается 8-диапазонным «автоматом» вместо 6-диапазонного. Стоимость обновленного минивена увеличилась до 4 396 000 рублей за версию «Престиж». Остальные комплектации тоже подорожали. Люкс теперь стоит от 4 664 000 рублей, а Executive Lounge – от 4 750 000 рублей.
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Отзывы по теме
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