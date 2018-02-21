21 февраля 2018, 14:59

Начались продажи обновленного Toyota Alphard

Toyota представила в России обновленный минивен Alphard. Автомобиль получил новый мощный двигатель, трансмиссию и кожаный салон, поэтому подорожал на 800 000 рублей.
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  Начались продажи обновленного Toyota Alphard Toyota Alphard Начались продажи обновленного Toyota Alphard Toyota Alphard Начались продажи обновленного Toyota Alphard Toyota Alphard Начались продажи обновленного Toyota Alphard Toyota Alphard Начались продажи обновленного Toyota Alphard
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фото
  
Toyota Alphard
Выпускается с 2011 г.
Новый от 2 998 000 до 0 Р
Отзывов: 1
По результатам рестайлинга, минивен получил целый ряд внешних изменений: новую массивную радиаторную решетку, полностью светодиодную оптику спереди и сзади и 17-дюймовые легкосплавные диски иного дизайна. На решетке радиатора теперь красуется эмблема «Альфа», которая подчеркивает особый статус модели в линейке автомобилей японской марки. Ранее Alphard продавались в России с логотипом «Toyota». 

Внутри появилась новая панель приборов. Минивен Toyota Alphard предлагается в трех уровнях оснащения: «Престиж», «Люкс» и Executive Lounge. В базовой комплектации покупателей ждут кожаный салон и два люка в крыше. Список оборудования включает камеру заднего вида, вентиляцию и подогрев передних сидений, систему контроля слепых зон, экологичную систему «старт-стоп», которую при желании можно отключить. Автомобили для российского рынка получили также зимний пакет опций, включающий в себя обогрев всего: зеркал, руля, лобового стекла и всех сидений.

Обновленный Toyota Alphard оснастили более мощным двигателем. Прежний 275-сильный V6 объемом 3,5 литра заменили на 300-сильную «шестерку» с увеличенным до 361 Нм крутящим моментом. Трансмиссия тоже поменялась. Теперь автомобиль оснащается 8-диапазонным «автоматом» вместо 6-диапазонного. Стоимость обновленного минивена увеличилась до 4 396 000 рублей за версию «Престиж». Остальные комплектации тоже подорожали. Люкс теперь стоит от 4 664 000 рублей, а Executive Lounge – от 4 750 000 рублей. 
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Начались продажи обновленного Toyota Alphard
{{model_2208}}По результатам рестайлинга, минивен получил целый ряд внешних изменений: новую массивную радиаторную решетку, полностью светодиодную оптику спереди и сзади и 17-дюймовые легкосплавные диски иного дизайна. На решетке радиатора теперь красуется эмблема «Альфа», которая подчеркивает особый статус модели в линейке автомобилей японской марки. Ранее Alphard продавались в России с логотипом «Toyota». Внутри появилась новая панель приборов. Минивен Toyota Alphard предлагается в трех уровнях оснащения: «Престиж», «Люкс» и Executive Lounge. В базовой комплектации покупателей ждут кожаный салон и два люка в крыше. Список оборудования включает камеру заднего вида, вентиляцию и подогрев передних сидений, систему контроля слепых зон, экологичную систему «старт-стоп», которую при желании можно отключить. Автомобили для российского рынка получили также зимний пакет опций, включающий в себя обогрев всего: зеркал, руля, лобового стекла и всех сидений.Обновленный Toyota Alphard оснастили более мощным двигателем. Прежний 275-сильный V6 объемом 3,5 литра заменили на 300-сильную «шестерку» с увеличенным до 361 Нм крутящим моментом. Трансмиссия тоже поменялась. Теперь автомобиль оснащается 8-диапазонным «автоматом» вместо 6-диапазонного. Стоимость обновленного минивена увеличилась до 4 396 000 рублей за версию «Престиж». Остальные комплектации тоже подорожали. Люкс теперь стоит от 4 664 000 рублей, а Executive Lounge – от 4 750 000 рублей. 
2018-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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