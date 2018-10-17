17 октября 2018, 15:21

Начались продажи обновленного УАЗ «Пикап»

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Российские дилеры УАЗ начали продажи обновленной модели «Пикап». Автомобиль получил ряд технических доработок и новый 150-сильный двигатель ЗМЗ Про. Пикап предлагают в четырех комплектациях по цене от 784 000 рублей.
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Начались продажи обновленного УАЗ «Пикап» УАЗ Пикап
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После рестайлинга УАЗ «Пикап» оснастили модернизированным агрегатом от УАЗ «Профи». Мотор ЗМЗ Про объемом 2,7 литра и мощностью 150 л.с. отличается увеличенной степенью сжатия и измененными фазами газораспределения. Новый двигатель сочетается с обновленной механической коробкой передач. Также изменения коснулись рулевого управления и настроек подвески.

Покупателям предлагают четыре комплектации. Базовая «Классик» (от 784 000 рублей) оснащается ABS+EBD, ГУР, четырьмя электростеклоподъемниками, электропакетом боковых зеркал, светодиодными ходовыми огнями и центральным замком. В более дорогих комплектациях появляются парктроники, камера заднего вида, климат-контроль и информационно-развлекательная система со встроенной навигацией. За топовую версию «Максимум» просят минимум 1 130 000 рублей.

Продажи соплатформенного УАЗ «Патриот», также пережившего рестайлинг, начались на неделю раньше. Внедорожник предлагается со схожим оборудованием. Цены – чуть ниже: от 746 500 до 1 049 000 рублей. В планах Ульяновского автозавода - покорить европейский рынок. Начнут с Италии. Сейчас битопливный УАЗ «Пикап» проходит здесь процедуру сертификации.
По собственной информации 110km.ru
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Отзывы по теме
УАЗ представил свою первую модель гибридного автомобиля
Интересный шаг в будущее! УАЗ молодцы, заметен прогресс и в нынешних моделях, и в перспективах разработки.
Владимир
Чем радует душу и тело новый УАЗ 2015 года
Патрик машина хорошая хоть еще и нуждается в модернизации. Уэтой машины есть будущее по сравнению с ВАЗом.
Cерега
Кунг
Купил кунг на УАЗ Пикап на раме, после нескольких месяцев эксплуатации (не город) кунг затрещал, появились трещины, перекос и излом задней двери. Сказали, что это АБС-пластик, он не ремонтируется. Предлагали же клееный из стеклопластика, но он был дороже, позарился на дешевизну, теперь жалею, выкинутые ...
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Начались продажи обновленного УАЗ «Пикап»
{{material_124490}}После рестайлинга УАЗ «Пикап» оснастили модернизированным агрегатом от УАЗ «Профи». Мотор ЗМЗ Про объемом 2,7 литра и мощностью 150 л.с. отличается увеличенной степенью сжатия и измененными фазами газораспределения. Новый двигатель сочетается с обновленной механической коробкой передач. Также изменения коснулись рулевого управления и настроек подвески.Покупателям предлагают четыре комплектации. Базовая «Классик» (от 784 000 рублей) оснащается ABS+EBD, ГУР, четырьмя электростеклоподъемниками, электропакетом боковых зеркал, светодиодными ходовыми огнями и центральным замком. В более дорогих комплектациях появляются парктроники, камера заднего вида, климат-контроль и информационно-развлекательная система со встроенной навигацией. За топовую версию «Максимум» просят минимум 1 130 000 рублей.Продажи соплатформенного УАЗ «Патриот», также пережившего рестайлинг, начались на неделю раньше. Внедорожник предлагается со схожим оборудованием. Цены – чуть ниже: от 746 500 до 1 049 000 рублей. В планах Ульяновского автозавода - покорить европейский рынок. Начнут с Италии. Сейчас битопливный УАЗ «Пикап» проходит здесь процедуру сертификации.
2018-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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