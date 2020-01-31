31 января 2020, 15:09
Начались продажи обновленной Toyota Corolla
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Фото: Toyota
Российские дилеры Toyota начали принимать заказы на обновленный седан Corolla. Автомобиль получил расширенные комплектации, модернизированную медиасистему и два новых варианта окраски кузова.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
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Начиная с комплектации «Комфорт», все «Короллы» оснащаются информационно-развлекательной системой, которая теперь поддерживает Apple Carplay и Android Auto. Интерфейс смартфона выводится на сенсорный экран, что облегчает доступ к его основным функциям. Управлять приложениями можно при помощи тачскрина, кнопок на руле и голосового управления. Цена базового седана Toyota Corolla начинается от 1 064 000 рублей с учетом всех скидок и специальных предложений.
С момента выхода новой Toyota Corolla на российский рынок дилеры реализовали 4,4 тысячи экземпляров. Всего же в 2019 году в мире было продано 1,2 млн экземпляров Toyota Corolla, что позволило ей удержать титул самой продаваемого автомобиля планеты.
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Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
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Цитата:| Кому: Михаил Я тоже являюсь владельцем Тойоты Короллы, машина огонь для своей цены. Комфорт с каждой новой моделью поднимается на уровень выше и выше. Надежность и качество сборки остается высоким на протяжении многих лет, за что я и ценю эту марку. Так же нравится тойотовский двигатель, который ...
За 250тыр нормальную короллу не найдешь.но иашина норм у самого 2005 год..180000 пробег но брал у родни одни руки...
С уважением отношусь к Toyote. Надежная машина, без "фокусов"!
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