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31 января 2020, 15:09

Начались продажи обновленной Toyota Corolla

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Фото: Toyota
Российские дилеры Toyota начали принимать заказы на обновленный седан Corolla. Автомобиль получил расширенные комплектации, модернизированную медиасистему и два новых варианта окраски кузова.
Начались продажи обновленной Toyota Corolla

Фото: Toyota

Начались продажи обновленной Toyota Corolla

Фото: Toyota

Начались продажи обновленной Toyota Corolla

Фото: Toyota

Начались продажи обновленной Toyota Corolla

Фото: Toyota

Начались продажи обновленной Toyota Corolla

Фото: Toyota

Начались продажи обновленной Toyota Corolla
Начались продажи обновленной Toyota Corolla
Начались продажи обновленной Toyota Corolla
Начались продажи обновленной Toyota Corolla
Начались продажи обновленной Toyota Corolla
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Продажи Toyota Corolla нового поколения стартовали в России в марте 2019 года. Сейчас дилеры начали принимать заказы на обновленные седаны 2020 модельного года. Цветовая гамма пополнилась двумя новыми оттенками: «Красный специальный металлик» и «Бежевый металлик». Комплектации «Престиж» и «Престиж Safety» дополнительно отличаются штатной тонировкой задних стекол и хромированными молдингами, обрамляющими подоконную линию.

Начиная с комплектации «Комфорт», все «Короллы» оснащаются информационно-развлекательной системой, которая теперь поддерживает Apple Carplay и Android Auto. Интерфейс смартфона выводится на сенсорный экран, что облегчает доступ к его основным функциям. Управлять приложениями можно при помощи тачскрина, кнопок на руле и голосового управления. Цена базового седана Toyota Corolla начинается от 1 064 000 рублей с учетом всех скидок и специальных предложений.

С момента выхода новой Toyota Corolla на российский рынок дилеры реализовали 4,4 тысячи экземпляров. Всего же в 2019 году в мире было продано 1,2 млн экземпляров Toyota Corolla, что позволило ей удержать титул самой продаваемого автомобиля планеты.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Toyota Corolla
Цитата:| Кому: Михаил Я тоже являюсь владельцем Тойоты Короллы, машина огонь для своей цены. Комфорт с каждой новой моделью поднимается на уровень выше и выше. Надежность и качество сборки остается высоким на протяжении многих лет, за что я и ценю эту марку. Так же нравится тойотовский двигатель, который ...
Александр
Что купить за 250 000 рублей?
За 250тыр нормальную короллу не найдешь.но иашина норм у самого 2005 год..180000 пробег но брал у родни одни руки...
Sokol
Самые популярные универсалы на вторичном авторынке
С уважением отношусь к Toyote. Надежная машина, без "фокусов"!
Виктор
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Начались продажи обновленной Toyota Corolla
{{material_125912}}Продажи Toyota Corolla нового поколения стартовали в России в марте 2019 года. Сейчас дилеры начали принимать заказы на обновленные седаны 2020 модельного года. Цветовая гамма пополнилась двумя новыми оттенками: «Красный специальный металлик» и «Бежевый металлик». Комплектации «Престиж» и «Престиж Safety» дополнительно отличаются штатной тонировкой задних стекол и хромированными молдингами, обрамляющими подоконную линию.Начиная с комплектации «Комфорт», все «Короллы» оснащаются информационно-развлекательной системой, которая теперь поддерживает Apple Carplay и Android Auto. Интерфейс смартфона выводится на сенсорный экран, что облегчает доступ к его основным функциям. Управлять приложениями можно при помощи тачскрина, кнопок на руле и голосового управления. Цена базового седана Toyota Corolla начинается от 1 064 000 рублей с учетом всех скидок и специальных предложений.С момента выхода новой Toyota Corolla на российский рынок дилеры реализовали 4,4 тысячи экземпляров. Всего же в 2019 году в мире было продано 1,2 млн экземпляров Toyota Corolla, что позволило ей удержать титул самой продаваемого автомобиля планеты.
2020-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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