27 декабря 2018, 13:49

Начались продажи особой юбилейной версии Cadillac Escalade

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Российские дилеры Cadillac начали принимать заказы на юбилейную спец.версию Escalade, приуроченную к 20-летию модели. Внедорожник Escalade 20th Anniversary Edition стоит минимум в 6 350 000 рублей.
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Начались продажи особой юбилейной версии Cadillac Escalade Cadillac Escalade
Особую лимитированную версию Cadillac Escalade создали на базе внедорожников 2018 модельного года в комплектации Platinum. Все автомобили окрашены в цвет «черный металлик» и отличаются специальным дизайном черных хромированных колесных дисков и красными тормозными суппортами. Салон отделан коричневой кожей.

Эктор Вилларреал, генеральный директор GM Россия « Cadillac Escalade – это не просто самая популярная модель марки Cadillac. Это культовый автомобиль по своему дизайну, уровню комфорта и мощности. И мы рады предложить нашим клиентам что-то очень особенное – специальную, ограниченную версию легендарного внедорожника, автомобиля, который не просто отражает сильную позицию своего владельца, но делает это стильно. »
Эктор Вилларреал, генеральный директор GM Россия

Каждый покупатель внедорожника Cadillac Escalade в юбилейной версии 20th Anniversary Edition получит в подарок комплект оригинальных колесных дисков. Минимальный цена внедорожника в эксклюзивном исполнении составляет 6 350 000 рублей. Юбилейная серия выпущена ограниченным тиражом.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Cadillac Escalade
Мне тоже очень нравятся Кадиллаки и я надеюсь в скором будущем стать его счастливым владельцем.
NikitaBur
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
Ну, если Соренто Прайм и Терамонт еще могут порадовать простых смертных, то восторг от появления в продаже родстера БМВ за 11 миллионов испытают лишь избранные.
Владимир
Отзыв о Cadillac Escalade 2007 года
Так 170 или 250 не пойму?
trevoga
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Начались продажи особой юбилейной версии Cadillac Escalade
Особую лимитированную версию Cadillac Escalade создали на базе внедорожников 2018 модельного года в комплектации Platinum. Все автомобили окрашены в цвет «черный металлик» и отличаются специальным дизайном черных хромированных колесных дисков и красными тормозными суппортами. Салон отделан коричневой кожей.{{person_220_Cadillac Escalade – это не просто самая популярная модель марки Cadillac. Это культовый автомобиль по своему дизайну, уровню комфорта и мощности. И мы рады предложить нашим клиентам что-то очень особенное – специальную, ограниченную версию легендарного внедорожника, автомобиля, который не просто отражает сильную позицию своего владельца, но делает это стильно.}}Каждый покупатель внедорожника Cadillac Escalade в юбилейной версии 20th Anniversary Edition получит в подарок комплект оригинальных колесных дисков. Минимальный цена внедорожника в эксклюзивном исполнении составляет 6 350 000 рублей. Юбилейная серия выпущена ограниченным тиражом.
2018-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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