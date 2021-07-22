Начались продажи самой «злобной» версии «Нивы»
Lada Niva Bronto доступен в 2 вариантах исполнения – Luxe и Prestige. Первый включает в себя стандартные металлические бамперы, рейлинги, расширители колесных арок, колесные диски 15-го размера с шинами МТ.
Исполнение Prestige – это в дополнение к указанному списку оригинальная решетка радиатора и массивные пластиковые бамперы, защита порогов, пластиковые накладки колесных арок и противотуманные фары. И там, и там можно заказать дополнительное сертифицированное оборудование (установка световой панели на крышу и специальная окраска «Камуфляж»).
Внедорожник получил оригинальную панель приборов с новой климатической системой, более комфортные сиденья, систему «Эра-Глонасс», улучшенный пакет шумо- и виброизоляции.
Гряземесительные характеристики Niva Bronto остались на высоте – как-никак имеются блокировка переднего и заднего дифференциалов, усиленные задняя ось и подвеска. Движок хорошо известный атмосферник объемом 1,7 литра мощностью 83 л.с., который безальтернативно сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Увы, с ценами на Niva Bronto автопроизводитель не знакомит. Для некоторого понимания ситуации приведем стоимость 3-дверной Niva Legend - от 632 900 рублей.
- 98 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 1999 в Москве
- 320 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2012 в Москве
- 170 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2002 в Москве
- 688 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2019 в Москве
- 400 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2013 в Москве
- 475 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2018 в Москве
- 520 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2019 в Москве
- 284 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2011 в Москве
- 341 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2019 в Москве
- 280 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2012 в Москве
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