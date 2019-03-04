4 марта 2019, 08:12
Начались продажи седана Kia K900 второго поколения
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Российский офис Kia объявил о старте официальных продаж флагманского седана Kia K900 нового поколения. Покупатели могут выбирать из четырех вариантов сочетания мотор+оснащение. Цены составляют от 2 969 900 до 4 399 900 рублей.
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Отечественным покупателям предложили два атмосферных мотора на выбор V6 3.3 GDI (249 л.с.) и V8 5.0 GDI (413 л.с.). Оба двигателя работают в паре с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода с муфтой подключения передней оси. На разгон с места до «сотни» седан с первым мотором тратит 8,4 секунды, а со вторым - 5,7 секунды.
Новый Kia K900 доступен в трех уровнях оснащения: Luxe, Prestige и Premium. Автомобиль с топовым мотором можно заказать только в самой дорогой комплектации Premium. В российском представительстве Kia скромно оценивают перспективы мощной версии с 5,0-литровым V8 и рассчитывают, что ее продажи займут не более 5% от общего объема.
Список базового оснащения Luxe (от 2 969 900 рублей) включает в себя светодиодные фары и задние фонари, 3-зонный климат-контроль, 12,3-дюймовый экран медиасистемы, «музыку» Krell с 14 динамиками, 9 подушек безопасности и камеру заднего вида. На следующем уровне Prestige (от 3 499 900 рублей) появляется отделка высококачественной кожей Nappa, вставки из натурального дерева, люк, проекционный экран, камеры кругового обзора и адаптивный «круиз». Топовая комплектация Premium (от 3 899 900 рублей) оснащена адаптивной подвеской, экранами для пассажиров второго ряда, а также более комфортными анатомическими креслами с электроприводом и вентиляцией.
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Комментарии пользователей
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