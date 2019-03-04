4 марта 2019, 08:12

Начались продажи седана Kia K900 второго поколения

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Российский офис Kia объявил о старте официальных продаж флагманского седана Kia K900 нового поколения. Покупатели могут выбирать из четырех вариантов сочетания мотор+оснащение. Цены составляют от 2 969 900 до 4 399 900 рублей.
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Начались продажи седана Kia K900 второго поколения
Начались продажи седана Kia K900 второго поколения
Начались продажи седана Kia K900 второго поколения
Начались продажи седана Kia K900 второго поколения
Начались продажи седана Kia K900 второго поколения
Начались продажи седана Kia K900 второго поколения
Начались продажи седана Kia K900 второго поколения
Начались продажи седана Kia K900 второго поколения
Начались продажи седана Kia K900 второго поколения
Начались продажи седана Kia K900 второго поколения
Начались продажи седана Kia K900 второго поколения
Начались продажи седана Kia K900 второго поколения
Начались продажи седана Kia K900 второго поколения
Начались продажи седана Kia K900 второго поколения
Начались продажи седана Kia K900 второго поколения
Начались продажи седана Kia K900 второго поколения
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На калининградском заводе «Автотор» начали выпускать седаны представительского класса Kia K900, которые в ...
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Представительский седан, ранее известный в России как Kia Quoris, со сменой поколения переименовали в Kia K900. Премьера новинки состоялась весной 2018 года. В январе стартовала крупноузловая сборка на калининградском «Автоторе». Месяц назад компания определилась с рублевыми ценами, и российские дилеры начали принимать предварительные заказы.
 
Отечественным покупателям предложили два атмосферных мотора на выбор V6 3.3 GDI (249 л.с.) и V8 5.0 GDI (413 л.с.). Оба двигателя работают в паре с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода с муфтой подключения передней оси. На разгон с места до «сотни» седан с первым мотором тратит 8,4 секунды, а со вторым - 5,7 секунды. 

Новый Kia K900 доступен в трех уровнях оснащения: Luxe, Prestige и Premium. Автомобиль с топовым мотором можно заказать только в самой дорогой комплектации Premium. В российском представительстве Kia скромно оценивают перспективы мощной версии с 5,0-литровым V8 и рассчитывают, что ее продажи займут не более 5% от общего объема.

Список базового оснащения Luxe (от 2 969 900 рублей) включает в себя светодиодные фары и задние фонари, 3-зонный климат-контроль, 12,3-дюймовый экран медиасистемы, «музыку» Krell с 14 динамиками, 9 подушек безопасности и камеру заднего вида. На следующем уровне Prestige (от 3 499 900 рублей) появляется отделка высококачественной кожей Nappa, вставки из натурального дерева, люк, проекционный экран, камеры кругового обзора и адаптивный «круиз». Топовая комплектация Premium (от 3 899 900 рублей) оснащена адаптивной подвеской, экранами для пассажиров второго ряда, а также более комфортными анатомическими креслами с электроприводом и вентиляцией.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум KIA Cerato
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
Сергей
Форум KIA Besta
А кто-нибудь менял самостоятельно сцепление у бесты? поделитесь опытом, сложно ли снять корзину.
romabest
Форум KIA Ceed
при движении слышен стук при нажатии на тормоз стук прекращается.что это за не исправность?
аноним
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Начались продажи седана Kia K900 второго поколения
{{material_125590}}Представительский седан, ранее известный в России как Kia Quoris, со сменой поколения переименовали в Kia K900. Премьера новинки состоялась весной 2018 года. В январе стартовала крупноузловая сборка на калининградском «Автоторе». Месяц назад компания определилась с рублевыми ценами, и российские дилеры начали принимать предварительные заказы. Отечественным покупателям предложили два атмосферных мотора на выбор V6 3.3 GDI (249 л.с.) и V8 5.0 GDI (413 л.с.). Оба двигателя работают в паре с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода с муфтой подключения передней оси. На разгон с места до «сотни» седан с первым мотором тратит 8,4 секунды, а со вторым - 5,7 секунды. Новый Kia K900 доступен в трех уровнях оснащения: Luxe, Prestige и Premium. Автомобиль с топовым мотором можно заказать только в самой дорогой комплектации Premium. В российском представительстве Kia скромно оценивают перспективы мощной версии с 5,0-литровым V8 и рассчитывают, что ее продажи займут не более 5% от общего объема.Список базового оснащения Luxe (от 2 969 900 рублей) включает в себя светодиодные фары и задние фонари, 3-зонный климат-контроль, 12,3-дюймовый экран медиасистемы, «музыку» Krell с 14 динамиками, 9 подушек безопасности и камеру заднего вида. На следующем уровне Prestige (от 3 499 900 рублей) появляется отделка высококачественной кожей Nappa, вставки из натурального дерева, люк, проекционный экран, камеры кругового обзора и адаптивный «круиз». Топовая комплектация Premium (от 3 899 900 рублей) оснащена адаптивной подвеской, экранами для пассажиров второго ряда, а также более комфортными анатомическими креслами с электроприводом и вентиляцией.
2019-03-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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