10 марта 2018, 19:31

Начались продажи внедорожника DW Hower H5

В России стартовали продажи нового внедорожника DW Hower H5. Автомобили собираются на предприятии «Ставрополь-Авто» по лицензии Great Wall. Внедорожник представляет собой точную копию китайской модели Hover H5. Стоимость базовой версии начинается от 1 219 000 рублей.
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Начались продажи внедорожника DW Hower H5 Derways
Все внедорожники DW Hower H5 оснащаются 2-литровым турбомотором Mitsubishi мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой «механикой». Привод – передний или полный. Дорожный просвет у Hower H5 немного вырос по сравнению с «младшим» братом Hower H3, продажи которого в России начались в прошлом году. Добиться увеличения удалось за счет установки колес большего радиуса. Внедорожники Hower H5 обуты в покрышки размерностью 235/65 R18.

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Покупателям предлагают три уровня оснащения: Сити, Комфорт и Люкс. Стоимость базовой комплектации Сити составляет от 1 219 000 рублей. За эти деньги получим внедорожник с двумя подушками безопасности, кожаным рулем, климат-контролем, дневными ходовыми огнями, электропакетом зеркал, с рейлингами на крыше и спойлером. Список электронных помощников включает в себя системы стабилизации и курсовой устойчивости, а также помощи при движении в гору и при спуске. 
 
В следующей комплектации Комфорт (за 1 349 000 рублей) дополнительно появляется отделка салона эко-кожей, камера заднего вида, видеоплейер, мультируль, легкосплавные диски и полноразмерная «запаска». В топовой версии Люкс (о 1 499 000 рублей) покупателям предложат полностью кожаный салон, аудиосистему с 6 динамиками, задние парктроники, а также боковые подушки безопасности и шторки безопасности.

Внедорожники DW Hower H5 начали собирать в феврале нынешнего года на заводе «Ставрополь-Авто». Выпуск осуществляется методом крупноузловой сборки из готовых машинокомплектов, которые закупаются напрямую в Китае. Помимо «пятерки» здесь собирают Hower H3.
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не нужно ругать машину...ковбой обалденный к нему просто мозги нужно......
сергей
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задние с мазды точно чють поуже
юрий
Форум Derways Shuttle
Дервейс-шаттл машина, не для продаж, а для дома, Отличный внедорожник, сделанный в России по китайской лицензии из японских комплектующих лучших марок. Выпустили всего 320 штук, пока китайцы не обиделись, что китайского ничего не осталось, кроме сидений, ковриков, климат-контроля и т.п., а японцы, что ...
ZW
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Начались продажи внедорожника DW Hower H5
Все внедорожники DW Hower H5 оснащаются 2-литровым турбомотором Mitsubishi мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой «механикой». Привод – передний или полный. Дорожный просвет у Hower H5 немного вырос по сравнению с «младшим» братом Hower H3, продажи которого в России начались в прошлом году. Добиться увеличения удалось за счет установки колес большего радиуса. Внедорожники Hower H5 обуты в покрышки размерностью 235/65 R18.{{material_122470}}Покупателям предлагают три уровня оснащения: Сити, Комфорт и Люкс. Стоимость базовой комплектации Сити составляет от 1 219 000 рублей. За эти деньги получим внедорожник с двумя подушками безопасности, кожаным рулем, климат-контролем, дневными ходовыми огнями, электропакетом зеркал, с рейлингами на крыше и спойлером. Список электронных помощников включает в себя системы стабилизации и курсовой устойчивости, а также помощи при движении в гору и при спуске.  В следующей комплектации Комфорт (за 1 349 000 рублей) дополнительно появляется отделка салона эко-кожей, камера заднего вида, видеоплейер, мультируль, легкосплавные диски и полноразмерная «запаска». В топовой версии Люкс (о 1 499 000 рублей) покупателям предложат полностью кожаный салон, аудиосистему с 6 динамиками, задние парктроники, а также боковые подушки безопасности и шторки безопасности.Внедорожники DW Hower H5 начали собирать в феврале нынешнего года на заводе «Ставрополь-Авто». Выпуск осуществляется методом крупноузловой сборки из готовых машинокомплектов, которые закупаются напрямую в Китае. Помимо «пятерки» здесь собирают Hower H3.
2018-03-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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