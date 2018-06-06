6 июня 2018, 10:08
Начальник ГИБДД Москвы попросил водителей не искушать инспекторов взятками
Глава Управления ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подвел итоги работы за первые месяцы 2018 года и рассказал о планах на будущее. В ближайшее время автопарк столичной Госавтоинспекции пополнится электрическими мотоциклами, на дорогах появятся поворотные камеры, а на груди у каждого инспектора - портативные видеорегистраторы. Поэтому водителей просят не соблазнять сотрудников ГИБДД деньгами.
В московском ГИБДД ведут системную борьбу с коррупцией в рядах сотрудников. Причем это касается не только инспекторов, работающих на улицах, но и сотрудников, которые отвечают за прием экзаменов и выдачу водительских прав. Видеорегистраторы в патрульных автомобилях оказались недостаточно эффективны, поэтому решено было закупить портативные нательные видеорегистраторы, которые сотрудники имеют право отключать только на время обеда.
Первая тестовая партия доказала свою эффективность. Поэтому в ближайшее время московская ГИБДД закупит компактные видеорегистраторы в достаточном количестве, чтобы обеспечить устройствами всех сотрудников. Виктор Коваленко отдельно обратился к водителям с просьбой не искушать инспекторов и не предлагать им деньги. Ведь дача взятки квалифицируется Уголовным кодексом наравне с ее получением.
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Сотрудники понимают, что с них их спросят, так как ведется запись на регистратор. И они предупреждают об этом водителей, что их действия могут расцениваться как дача взятка, но, к сожалению, не все это понимают. Я лично хотел бы обратиться к водителям с просьбой не провоцировать инспекторов ГИБДД на дорогах Москвы и не подставлять самих себя.
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Виктор Коваленко, начальник Управления ГИБДД г.Москвы
В прошлом году 125 водителей были задержаны за дачу взятки. Из них в отношении 117 человек возбудили уголовные дела. Причем речь идет не только о попытке дать взятку инспектору за нарушение правил дорожного движения, но и при сдаче экзаменов на права или регистрации транспортных средств.
В числе других технических новинок – комплексы дорожных камер, которые могут поворачиваются на 360 градусов. Такая камера позволит фиксировать все нарушения в зоне видимости. В настоящее время комплексы тестируют. Вскоре аналогичные устройства могут появиться по 100 адресам Москвы.
Кроме того, автопарк столичной Госавтоинспекции пополнится электрическими мотоциклами. Поначалу в руководстве ведомства отнеслись к новинке настороженно, но испытания доказали их эффективность. Электробайки на 100% экологичны и выглядят красиво. В ближайшее время на баланс встанут 50 мотоциклов. На них инспекторы будут нести службы в парковых зонах и местах отдыха.
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22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
Странный автомобиль во всех смыслах. Непонятно даже к какому классу его отнести можно. Молодежный недоспорткар какой-то. Для гоночного слабоват, даже с 280 лошадьми под капотом, для обычной жизни слишком оригинален и непрактичен. Наверное, только американцы и смогут найти ему применение.
Про рабочее место - хорошо) В это авто можно и письменный стол при желании запихнуть, и даже вполне приличных размеров "обезъянник" организовать) Потолок низковат, а по всем остальным параметрам очень подходит. Повезло шведским полицейским, это не наши козлики.
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