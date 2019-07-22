Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.

22 июля 2019, 16:05

Начало российских продаж Volkswagen Arteon отложили

  • 74
  • 0
Российский офис Volkswagen назвал сроки выхода на рынок стильного лифтбека Arteon. По уточненной информации, продажи начнутся только в 2020 году. Ранее компания планировала привезти новинку в Россию до конца текущего года.
Начало российских продаж Volkswagen Arteon отложили
Начало российских продаж Volkswagen Arteon отложили
Начало российских продаж Volkswagen Arteon отложили
Начало российских продаж Volkswagen Arteon отложили
Начало российских продаж Volkswagen Arteon отложили
Начало российских продаж Volkswagen Arteon отложили
Начало российских продаж Volkswagen Arteon отложили
Начало российских продаж Volkswagen Arteon отложили
Начало российских продаж Volkswagen Arteon отложили
Начало российских продаж Volkswagen Arteon отложили
Начало российских продаж Volkswagen Arteon отложили
Начало российских продаж Volkswagen Arteon отложили
Начало российских продаж Volkswagen Arteon отложили
Начало российских продаж Volkswagen Arteon отложили
Начало российских продаж Volkswagen Arteon отложили
Начало российских продаж Volkswagen Arteon отложили
Ранее мы писали
Компания Volkswagen представила на мотор-шоу в Москве купеобразный седан Arteon. Продажи новинки пообещали ...
Читать далее
Российская премьера флагманского Volkswagen Arteon состоялась в августе 2018 года на Московском автосалоне, хотя в Европе автомобиль продается, начиная с 2017 года. В модельном ряду Volkswagen он пришел на смену четырехдверному купе Passat CC. Лифтбек Arteon построен на модульной платформе MQB. Его габаритные размеры: длина – 4 862 мм, ширина – 1 871 мм, колесная база – 2 841 мм. Объем багажника составляет 563 литра, а при сложенных сидениях второго ряда увеличивается до 1 557 литров.

В европейскую моторную гамму входят три бензиновых двигателя мощностью 150, 190 и 280 л.с., а также три дизеля отдачей 150, 190 и 240 сил. Коробки передач: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» DSG. Привод – передний или полный. В Россию хотели привести две «старшие» бензиновые версии с роботизированной трансмиссией. Хотя официальных подробностей о модификациях для нашей страны пока нет. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Volkswagen Arteon еще не оформлено.

В августе 2018 года глава марки Volkswagen в России Ларс Химмер пообещал, что Arteon появится в российских дилерских центрах ближе к концу 2019 года. Сейчас стало известно, что сроки сдвинули и продажи начнутся только в следующем году. 

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen Polo
у меня товарищ тоже купил может год назад. 1.6 ручка полубомж. жалуется почему то что масло кушает. дилер сказал что это норм для этого двигателя и везде прописано. замена замена 1 литр льет. ну бог с ним. катался я значит с ним. в принципе не такой уж он и плохой как многие говорят. я на бмв езжу если ...
MichaMeL
Форум Volkswagen Transporter T4
блин, какой же он обалденный. , как же хочется купить. в каком он сейчас ценовом диапазоне ?
MichaMeL
Форум Volkswagen Sharan
Здравствуйте згорело под капотом все пласмаски, шланки и все провада матор вроде целый подскажите с чего начать работу
Дима
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы VW
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Самые популярные китайские автомобили 2019
Паровоз - не лошадь, паровоз силён, всякую тяжесть выдержит он
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Volkswagen Arteon
Объявления о продаже Volkswagen Arteon
Рейтинг по классам
Класс С
Lancia Delta и еще 70 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Начало российских продаж Volkswagen Arteon отложили
{{material_124338}}Российская премьера флагманского Volkswagen Arteon состоялась в августе 2018 года на Московском автосалоне, хотя в Европе автомобиль продается, начиная с 2017 года. В модельном ряду Volkswagen он пришел на смену четырехдверному купе Passat CC. Лифтбек Arteon построен на модульной платформе MQB. Его габаритные размеры: длина – 4 862 мм, ширина – 1 871 мм, колесная база – 2 841 мм. Объем багажника составляет 563 литра, а при сложенных сидениях второго ряда увеличивается до 1 557 литров.В европейскую моторную гамму входят три бензиновых двигателя мощностью 150, 190 и 280 л.с., а также три дизеля отдачей 150, 190 и 240 сил. Коробки передач: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» DSG. Привод – передний или полный. В Россию хотели привести две «старшие» бензиновые версии с роботизированной трансмиссией. Хотя официальных подробностей о модификациях для нашей страны пока нет. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Volkswagen Arteon еще не оформлено.В августе 2018 года глава марки Volkswagen в России Ларс Химмер пообещал, что Arteon появится в российских дилерских центрах ближе к концу 2019 года. Сейчас стало известно, что сроки сдвинули и продажи начнутся только в следующем году. 
2019-07-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Набережные Челны Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.