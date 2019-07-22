22 июля 2019, 16:05
Начало российских продаж Volkswagen Arteon отложили
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Российский офис Volkswagen назвал сроки выхода на рынок стильного лифтбека Arteon. По уточненной информации, продажи начнутся только в 2020 году. Ранее компания планировала привезти новинку в Россию до конца текущего года.
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В европейскую моторную гамму входят три бензиновых двигателя мощностью 150, 190 и 280 л.с., а также три дизеля отдачей 150, 190 и 240 сил. Коробки передач: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» DSG. Привод – передний или полный. В Россию хотели привести две «старшие» бензиновые версии с роботизированной трансмиссией. Хотя официальных подробностей о модификациях для нашей страны пока нет. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Volkswagen Arteon еще не оформлено.
В августе 2018 года глава марки Volkswagen в России Ларс Химмер пообещал, что Arteon появится в российских дилерских центрах ближе к концу 2019 года. Сейчас стало известно, что сроки сдвинули и продажи начнутся только в следующем году.
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