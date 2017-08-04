4 августа 2017, 09:27

Началоcь строительство обхода на трассе М-4 «Дон»

Дорожники приступили к строительству обхода села Лосева и города Павловска на федеральной трассе М-4 «Дон». Новый участок протяженностью 85,17 км пройдет по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов Воронежской области.
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Прогнозируемая интенсивность в первые 5 лет эксплуатации: 10 000 – 12 000 автомобилей в сутки. Дорога будет соответствовать первой категории, что означает наличие четырех полос с разделенными встречными потоками, развязками в разных уровнях, а также отсутствие перекрестков со светофорами. Расчетная скорость движения – 120 км/ч.

Всего на этом отрезке будет построено 5 разноуровневых развязок, 28 мостов и путепроводов, 7 площадок отдыха. 7 мостов и путепроводов будут капитально отремонтированы.

Федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон» является основной вертикальной осью дорожной системы России, соединяющей центральные и северные регионы Европейской части страны с Северным Кавказом, Черноморским побережьем, портом Новороссийск. Протяженность дороги – более 1500 км. В настоящее время на трассе в платном режиме действует более 500 км автодорог.

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Началоcь строительство обхода на трассе М-4 «Дон»
{{material_119299}} Прогнозируемая интенсивность в первые 5 лет эксплуатации: 10 000 – 12 000 автомобилей в сутки. Дорога будет соответствовать первой категории, что означает наличие четырех полос с разделенными встречными потоками, развязками в разных уровнях, а также отсутствие перекрестков со светофорами. Расчетная скорость движения – 120 км/ч.Всего на этом отрезке будет построено 5 разноуровневых развязок, 28 мостов и путепроводов, 7 площадок отдыха. 7 мостов и путепроводов будут капитально отремонтированы.Федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон» является основной вертикальной осью дорожной системы России, соединяющей центральные и северные регионы Европейской части страны с Северным Кавказом, Черноморским побережьем, портом Новороссийск. Протяженность дороги – более 1500 км. В настоящее время на трассе в платном режиме действует более 500 км автодорог.
2017-08-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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