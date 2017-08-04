4 августа 2017, 09:27
Началоcь строительство обхода на трассе М-4 «Дон»
Дорожники приступили к строительству обхода села Лосева и города Павловска на федеральной трассе М-4 «Дон». Новый участок протяженностью 85,17 км пройдет по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов Воронежской области.
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Всего на этом отрезке будет построено 5 разноуровневых развязок, 28 мостов и путепроводов, 7 площадок отдыха. 7 мостов и путепроводов будут капитально отремонтированы.
Федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон» является основной вертикальной осью дорожной системы России, соединяющей центральные и северные регионы Европейской части страны с Северным Кавказом, Черноморским побережьем, портом Новороссийск. Протяженность дороги – более 1500 км. В настоящее время на трассе в платном режиме действует более 500 км автодорог.
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Комментарии пользователей
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Какой w12 ало, там 16 цилиндров)
Лукавят конечно в статье, насколько я знаю, сейчас он уже около 1,3 млн стоит в Элит комплектации, но считаю, свою цену оправдывает.
Я на на шипах виатти езжу
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