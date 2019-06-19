19 июня 2019, 15:01
Началось производство Lada Xray Cross с вариатором
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Автомобили Lada начали оснащать бесступенчатой коробкой передач. Первым из всех «вазовских» автомобилей вариатор получит вседорожный хэтчбек Lada Xray Cross. Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о запуске конвейера.
ВАЗ (Lada) XRay Cross
Выпускается с 2018 г.
Новый от 729 900 до 888 900 Р
Диапазон передаточных отношений вариатора для Lada Xray Cross остался прежним: от 3,873 до 0,532, главная пара 3,882:1. Бесступенчатая трансмиссия будет работать в паре с 1,6-литровым двигателем Renault H4M мощностью 113 л.с.. Максимальный крутящий момент равен 152 Нм.
Дорожный просвет Xray Cross не изменился – 215 мм. Рычаг «коробки» такой же, как у соответствующих Logan Stepway и Sandero Stepway с вариатором. Цены обещают объявить ближе к началу продаж, но точные сроки выхода новинки на рынок пока не называются. Можно предположить, что вариаторные Xray Cross появятся в дилерских центрах не раньше, чем через месяц – полтора. А к концу 2019 года бесступенчатую трансмиссию должна получить и Lada Vesta.
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09.06.2018, 00:01
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Комментарии пользователей
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Кроме круговой сварки технологи должны были предусмотреть механическое зацепление двух свариваемых деталей для защиты как раз от такой чепухи, например, использовать предохранительный шплинт (ы) или\и насадить обе детали на резьбовой штифт. Да много чего недорогого можно придумать, чтобы людей не убивать ...
Удлинение базы, другие двери... А вот интересно как будет заднее стекло опускаться? В переднюю дверь входить?) ) )
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