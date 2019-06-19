19 июня 2019, 15:01

Началось производство Lada Xray Cross с вариатором

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Автомобили Lada начали оснащать бесступенчатой коробкой передач. Первым из всех «вазовских» автомобилей вариатор получит вседорожный хэтчбек Lada Xray Cross. Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о запуске конвейера.
Началось производство Lada Xray Cross с вариатором
ВАЗ (Lada) XRay Cross
Выпускается с 2018 г.
Новый от 729 900 до 888 900 Р
Вариатором, который получит Xray Cross, уже оснащаются соплатформенные Renault Kaptur, Logan Stepway City и Sandero Stepway City. Бесступенчатая трансмиссия Jatco отличается небольшим 2-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», который установлен перед клиноременной передачей. Повышающая передача положительно сказывается на экономии топлива, а гидротрансформатор помогает сгладить недостатки вариатора при обгонах и на бездорожье, особенно при движении в горку. 

Диапазон передаточных отношений вариатора для Lada Xray Cross остался прежним: от 3,873 до 0,532, главная пара 3,882:1. Бесступенчатая трансмиссия будет работать в паре с 1,6-литровым двигателем Renault H4M мощностью 113 л.с.. Максимальный крутящий момент равен 152 Нм.

Дорожный просвет Xray Cross не изменился – 215 мм. Рычаг «коробки» такой же, как у соответствующих Logan Stepway и Sandero Stepway с вариатором. Цены обещают объявить ближе к началу продаж, но точные сроки выхода новинки на рынок пока не называются. Можно предположить, что вариаторные Xray Cross появятся в дилерских центрах не раньше, чем через месяц – полтора. А к концу 2019 года бесступенчатую трансмиссию должна получить и Lada Vesta.


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
Кроме круговой сварки технологи должны были предусмотреть механическое зацепление двух свариваемых деталей для защиты как раз от такой чепухи, например, использовать предохранительный шплинт (ы) или\и насадить обе детали на резьбовой штифт. Да много чего недорогого можно придумать, чтобы людей не убивать ...
Андрей
Дизайнеры сделали из Lada Xray Cross пикап
Удлинение базы, другие двери... А вот интересно как будет заднее стекло опускаться? В переднюю дверь входить?) ) )
Пользователь
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
Хороший хетчбэк для города! За счет высокого клиренса можно заехать на бордюр или съехать с него. Машина удобная, с крепкой и надежной подвеской. За эту сумму хороший выбор!
Саид
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Началось производство Lada Xray Cross с вариатором
{{model_no_show_6684}}Вариатором, который получит Xray Cross, уже оснащаются соплатформенные Renault Kaptur, Logan Stepway City и Sandero Stepway City. Бесступенчатая трансмиссия Jatco отличается небольшим 2-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», который установлен перед клиноременной передачей. Повышающая передача положительно сказывается на экономии топлива, а гидротрансформатор помогает сгладить недостатки вариатора при обгонах и на бездорожье, особенно при движении в горку. Диапазон передаточных отношений вариатора для Lada Xray Cross остался прежним: от 3,873 до 0,532, главная пара 3,882:1. Бесступенчатая трансмиссия будет работать в паре с 1,6-литровым двигателем Renault H4M мощностью 113 л.с.. Максимальный крутящий момент равен 152 Нм.Дорожный просвет Xray Cross не изменился – 215 мм. Рычаг «коробки» такой же, как у соответствующих Logan Stepway и Sandero Stepway с вариатором. Цены обещают объявить ближе к началу продаж, но точные сроки выхода новинки на рынок пока не называются. Можно предположить, что вариаторные Xray Cross появятся в дилерских центрах не раньше, чем через месяц – полтора. А к концу 2019 года бесступенчатую трансмиссию должна получить и Lada Vesta.
2019-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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