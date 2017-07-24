Началось строительство верхней части фарватерных опор Крымского моста
Мостовики готовятся к монтажу ригелей на автодорожном направлении. Опоры возводятся с обеих сторон фарватера Керчь-Еникальского канала и поднимут над водой судоходные арочные пролеты. Это объединенные опоры для двух дорог – под автомобили и поезда. На остальных участках авто- и железная дороги проходят независимо друг от друга, каждая – на своих опорах.
На стойки железнодорожной части фарватерных опор уже установлены металлические конструкции длиной 25 м и весом более 270 тонн каждая. Они объединяют стойки и помогут равномерно распределять нагрузки от арочных пролетов. Укрупнительная сборка выполняется непосредственно на стройплощадке, на специальных сборочных стендах у фарватера. Подъем и установка в проектное положение осуществляется двумя кранами грузоподъемностью 350 тонн каждый.
Фарватерные опоры – самые большие опоры Крымского моста. Каждая состоит из свайного фундамента, монолитной плиты – ростверка, на котором установлены стойки с ригелями. В основание каждой из опор на глубину более 60 метров погружено по 95 трубчатых свай диаметром 1420 мм с толщиной стенки до 40 мм. В конструкции ростверков двух опор уложено более 11 тыс. кубометров бетонной смеси из запланированных 12 тысяч.
Арочные пролетные строения собираются на технологической площадке, на керченской стороне. Под железнодорожную часть моста собрана арка с жесткой затяжкой в виде сквозных ферм. В настоящее время идут работы по обустройству этой арки различными эксплуатационными системами. Под автодорожную часть моста собирается арка с жесткой затяжкой с ездой понизу. Готовность обеих арок составляет более 90%.
Строительство Крымского моста ведется одновременно по всей длине – это 19 км. Погружено более 5600 свай трех типов из запланированных почти 6700, полностью готово 349 опор из 595 проектных. Укрупнено более 77 тысяч тонн пролетных строений из более чем 230 тыс. тонн.
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