25 июня 2019, 11:09
Начался прием заказов на новый Cadillac CT6
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Российские автомобилисты могут оставить заявку на покупку обновленного флагманского седана Cadillac CT6. Модель будет предлагаться в двух вариантах оснащения по цене от 4 850 000 рублей.
Cadillac CT6
Выпускается с 2016 г.
Новый от 4 150 000 до 5 400 000 Р
Отзывов: 1
В более дорогом исполнении Platinum в список оснащения входят четырехзонный климат-контроль, ионизатор воздуха, сидения с обивкой кожей Nappa и функцией массажа, а также акустическая система Bose Panaray с 34 динамиками и системой активного подавления шума в противофазе. За такое исполнение придется заплатить 5 690 000 рублей.
В силовой линейке представлен безальтернативный 3,6-литровый атмосферник V6, мощность которого составляет 335 л. с. В качестве трансмиссии выступает 10-ступенчатый «автомат».
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Давно уже Кадиллаку пора возвращаться в премиум-сегмент, именно он для этой марки всегда был наиболее комфортным, так уж исторически сложилось. Бизнес-седаны, внедорожники - это все не про него.
Роскошный автомобиль. И очень редкий для наших широт. На мой взгляд, представительский американец выглядит более солидно, чем европейские или азиатские. очень жаль, что на наших дорогах такие "линкоры" встречаются крайне редко.
Цитата:| Кому: NikitaBur А я уже счастливый обладатель авто данной марки. Просто салон Кадиллак Фаворит помог мне определиться с выбором и после тест-драйва я окончательно принял решение. На Эскалейде ездить одно удовольствие, так что и вас советую его взять!
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