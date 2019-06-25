25 июня 2019, 11:09

Начался прием заказов на новый Cadillac CT6

  • 1186
  • 0
Российские автомобилисты могут оставить заявку на покупку обновленного флагманского седана Cadillac CT6. Модель будет предлагаться в двух вариантах оснащения по цене от 4 850 000 рублей.
Начался прием заказов на новый Cadillac CT6

Cadillac CT6
Выпускается с 2016 г.
Новый от 4 150 000 до 5 400 000 Р
Отзывов: 1
В начальной комплектации седан получит светодиодную оптику, систему кругового обзора, салонное зеркало, на которое можно вывести картинку с камеры заднего вида, систему ночного виденья с возможностью распознавания людей. Также машина имеет тормозные механизмы Brembo, автоматическую дверь багажника, двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений и мультимедийный комплекс с 10,2-дюймовым сенсорным дисплеем.

В более дорогом исполнении Platinum в список оснащения входят четырехзонный климат-контроль, ионизатор воздуха, сидения с обивкой кожей Nappa и функцией массажа, а также акустическая система Bose Panaray с 34 динамиками и системой активного подавления шума в противофазе. За такое исполнение придется заплатить 5 690 000 рублей.

В силовой линейке представлен безальтернативный 3,6-литровый атмосферник V6, мощность которого составляет 335 л. с. В качестве трансмиссии выступает 10-ступенчатый «автомат».


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Тест-драйв Cadillac CT6: выброс эндорфина
Давно уже Кадиллаку пора возвращаться в премиум-сегмент, именно он для этой марки всегда был наиболее комфортным, так уж исторически сложилось. Бизнес-седаны, внедорожники - это все не про него.
Захар
Cadillac представил обновленный седан CT6
Роскошный автомобиль. И очень редкий для наших широт. На мой взгляд, представительский американец выглядит более солидно, чем европейские или азиатские. очень жаль, что на наших дорогах такие "линкоры" встречаются крайне редко.
Виталий
Форум Cadillac Escalade
Цитата:| Кому: NikitaBur А я уже счастливый обладатель авто данной марки. Просто салон Кадиллак Фаворит помог мне определиться с выбором и после тест-драйва я окончательно принял решение. На Эскалейде ездить одно удовольствие, так что и вас советую его взять!
Gleb Zuyakov
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Кадиллак
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
Виновников «пьяных» ДТП накажут строже
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Cadillac CT6
Объявления о продаже Cadillac CT6
Рейтинг по классам
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Начался прием заказов на новый Cadillac CT6
{{model_6365}}В начальной комплектации седан получит светодиодную оптику, систему кругового обзора, салонное зеркало, на которое можно вывести картинку с камеры заднего вида, систему ночного виденья с возможностью распознавания людей. Также машина имеет тормозные механизмы Brembo, автоматическую дверь багажника, двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений и мультимедийный комплекс с 10,2-дюймовым сенсорным дисплеем.В более дорогом исполнении Platinum в список оснащения входят четырехзонный климат-контроль, ионизатор воздуха, сидения с обивкой кожей Nappa и функцией массажа, а также акустическая система Bose Panaray с 34 динамиками и системой активного подавления шума в противофазе. За такое исполнение придется заплатить 5 690 000 рублей.В силовой линейке представлен безальтернативный 3,6-литровый атмосферник V6, мощность которого составляет 335 л. с. В качестве трансмиссии выступает 10-ступенчатый «автомат».
2019-06-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Волгоград Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.