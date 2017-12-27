27 декабря 2017, 18:19

Начался прием заказов на новый Lexus LS

В салонах дилеров флагманский седан новый будет представлен в 3 версиях: LS 350, LS 500 AWD и LS 500 AWD F Sport. При этом «350-й» будет доступен в 2 комплектациях – Comfort (5 539 000 рублей) и Executive (6 502 000 рублей).
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Начался прием заказов на новый Lexus LS Lexus LS 600h L

Более оснащенная и роскошная модификация LS 500 AWD предлагается аж в 8 комплектациях - Comfort+, Executive, Premium, Premium 2, Luxury, Luxury+, Luxury 2, F Sport. Диапазон цен - от 7 026 000 рублей до 9 295 000 рублей.

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Заднеприводный LS 350 оснащается 3,5-литровым атмосферным V мощностью 315 л. с. и крутящим моментом 380 Нм. Версии LS 500 AWD и LS 500 AWD F Sport – исключительно полноприводные. Под капотом более продуктивный V6 с двойным турбонаддувом рабочим объемом 3 444 куб. см. Его мощность - 421 л. с. И тот, и другой моторы агрегатируются с 10-ступенчатой АКПП. Опционально доступна пневмоподвеска.

Выделить новый Lexus LS призван яркий эмоциональный дизайн кузова, которого японцы «одели» в 13 вариантов «одежки», при этом 12 - «металлик», а 2 цвета зарезервированы эксклюзивно за комплектацией LS 500 F Sport.

У премиального интерьера 9 вариантов цветовых схем, еще 3 (белый, черный и красный)  подготовлены все для той же версии F Sport. Также предлагается 7 вариантов декоративных вставок салона: помимо благородных сортов дерева, доступен эксклюзивный лимитированный вариант из стекла в традиционной японской технике «кирико».

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Комментарии

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Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
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Отзывы по теме
Форум Lexus LS 600h L
Владею автомобилем два года. Накатал почти 50000 км. Поразительный автомобиль, сливаешься с электорникой, с философией конструкторов. Очень передовой автомобиль, смотрящий далеко вперед и не имеющий свойства создавать скрытые экономии и выпячивать то, на что может клюнуть "покупатель-лашок", на что делают ...
Руслан
Тест Lexus LS600h: тяга к роскоши
Это супермашина. Это сказка. Какое управление, какой комфорт . Стоит один раз сесть за руль этой сказки и эта любовь навсегда. Советовали когда-то мне, советую всем.
Arcadiy
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Владимир
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Начался прием заказов на новый Lexus LS
Более оснащенная и роскошная модификация LS 500 AWD предлагается аж в 8 комплектациях - Comfort+, Executive, Premium, Premium 2, Luxury, Luxury+, Luxury 2, F Sport. Диапазон цен - от 7 026 000 рублей до 9 295 000 рублей.{{material_121866}} Заднеприводный LS 350 оснащается 3,5-литровым атмосферным V мощностью 315 л. с. и крутящим моментом 380 Нм. Версии LS 500 AWD и LS 500 AWD F Sport – исключительно полноприводные. Под капотом более продуктивный V6 с двойным турбонаддувом рабочим объемом 3 444 куб. см. Его мощность - 421 л. с. И тот, и другой моторы агрегатируются с 10-ступенчатой АКПП. Опционально доступна пневмоподвеска.Выделить новый Lexus LS призван яркий эмоциональный дизайн кузова, которого японцы «одели» в 13 вариантов «одежки», при этом 12 - «металлик», а 2 цвета зарезервированы эксклюзивно за комплектацией LS 500 F Sport. У премиального интерьера 9 вариантов цветовых схем, еще 3 (белый, черный и красный)  подготовлены все для той же версии F Sport. Также предлагается 7 вариантов декоративных вставок салона: помимо благородных сортов дерева, доступен эксклюзивный лимитированный вариант из стекла в традиционной японской технике «кирико».
2017-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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