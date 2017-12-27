Начался прием заказов на новый Lexus LS
Более оснащенная и роскошная модификация LS 500 AWD предлагается аж в 8 комплектациях - Comfort+, Executive, Premium, Premium 2, Luxury, Luxury+, Luxury 2, F Sport. Диапазон цен - от 7 026 000 рублей до 9 295 000 рублей.
Выделить новый Lexus LS призван яркий эмоциональный дизайн кузова, которого японцы «одели» в 13 вариантов «одежки», при этом 12 - «металлик», а 2 цвета зарезервированы эксклюзивно за комплектацией LS 500 F Sport.
У премиального интерьера 9 вариантов цветовых схем, еще 3 (белый, черный и красный) подготовлены все для той же версии F Sport. Также предлагается 7 вариантов декоративных вставок салона: помимо благородных сортов дерева, доступен эксклюзивный лимитированный вариант из стекла в традиционной японской технике «кирико».
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