Начинается охота – знакомимся с лимитами и квотами
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Лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов сформированы в соответствии с нормами, утвержденными Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Как информирует пресс-служба главы 47-го региона, предстоящий охотничий сезон разрешено добыть 369 особей бурого медведя из 3000, обитающих в лесах Ленобласти.
Также в сезон охоты 2019-2020 г.г. разрешено добыть 1300 особей лося (общая численность животных — около 19-20 тыс. особей), 143 особи барсука (общая численность - 3100), 12 особей рыси (около 300 особей).
Сроки охоты в Ленинградской области неизменны на протяжении последних 7 лет: Так, с 1 августа по 30 ноября на территории области разрешена охота на бурого медведя, с 15 августа по 31 октября – на барсука, с 1 по 30 сентября - на самцов лося во время гона, с 15 октября по 31 декабря – на все половозрастные группы лосей, с 1 по 7 января – на особей лося до 1 года, с 1 октября по 29 февраля – на рысь.
На зайца (беляка, русака), енотовидную собаку, лисицу – с 1 октября по 29 февраля; на них же, но с гончими и борзыми собаками – с 15 сентября по 29 февраля; на ондатру, водяную полевку – с 1 октября по 29 февраля; на крота – с 1 августа по 25 октября, с 1 июня по 31 июля; на бобра – с 1 октября по 29 февраля; на норку американскую, белку, рысь, горностая, хоря лесного, куницу, ласку – с 1 октября по 29 февраля.
На волка – с 15 сентября по 29 февраля, а также в сроки охоты на водоплавающую и боровую дичь при наличии разрешения на добычу птиц и (или) пушных животных, в сведениях о добываемых охотничьих ресурсах которого указан волк.
В сезон охоты, начавшийся в Ленинградской области обязательно оформление разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Получить разрешение на охоту проще через портал госуслуг Ленобласти. Для этого нужно выбрать необходимую услугу и заполнить электронное заявление. Если все сделано верно, на электронную почту придет положительное решение от профильного комитета.
Для получения бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов нужно записаться на прием в Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области. При себе необходимо иметь паспорт, охотничий билет и квитанцию об оплате госпошлины. Если у заявителя есть электронная подпись, то услуга может быть оказана полностью в электронном виде.
По этой ссылке можно ознакомиться с машинами, которые, на наш взгляд, отвечают основным критериям автомобилей для охоты.
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