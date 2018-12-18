18 декабря 2018, 13:31
Начинающих водителей внесут в базу
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С 1 января 2019 года автошколы должны будут заносить данные о всех выпускниках в федеральный реестр Рособрнадзора. За невыполнение этого требования на учебное заведение налагается штраф в размере 5 000 рублей. Данная мера поможет бороться с продажей фальшивых документов.
В Федеральный реестр сведений документов об образовании (ФРДО) сейчас вносятся данные об окончании общеобразовательных школ и высших учебных заведений. На сегодняшний день в нем хранится более 57 млн документов об образовании. Но с января 2019 года, автошколы также будут обязаны передавать в реестр сведения о выпускниках. Контроль за этим возложили на региональные департаменты и комитеты образования. Внесение недостоверных сведений будет караться штрафом до 5 000 рублей, в соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ.
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Добросовестные автошколы с нетерпением ждут нововведения. Это сделает систему автоподготовки прозрачнее. Невозможно будет выписать свидетельство задним числом. Будут исключены ситуации наподобие той, когда граждан лишали прав из-за того, что у автошколы не было лицензии и выданные свидетельства оказывались нелегитимными.
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Татьяна Шутылева, президент межрегиональной ассоциации автошкол
Информация из реестра может быть предоставлена любому гражданину или должностному лицу по запросу. В нем необходимо указать фамилию, имя, отчество выпускника и номер документа. Теперь инспекторы ГИБДД смогут онлайн проверять свидетельства об окончании автошколы через систему межведомственного взаимодействия. Если требуемого свидетельства в базе не окажется, значит – оно фальшивое.
Занести в систему сведения смогут все сертифицированные автошколы на основании действующей лицензии. С другой стороны, возникает вопрос – как внести в базу свидетельства, выданные ранее.
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