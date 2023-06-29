Начинающим водителям запретят ездить на автомобилях мощностью свыше 95 л.с.
{{material_}}В Италии считают, что начинающим водителям следует запретить управлять мощными автомобилями до тех пор, пока они не станут достаточно опытными, чтобы справиться с ними. Подобные ограничения действуют в стране и сейчас. Людям, получившим права, в течение первого года нельзя управлять автомобилями с моторами мощнее 95 л.с. или машинами, у которых отношение мощности к весу превышает 75 л.с. на 1 000 кг для обычных автомобилей с ДВС и 88 л.с. на 1 000 кг для гибридов и электрокаров.
Однако Совета министров Италии решил расширить действие этого ограничения с одного года до трех лет, пишет издание Quattroruote. Соответствующий документ уже существует, теперь его должен согласовать местный парламент. Новые правила распространяются на всех «новых» водителей в стране. В Италии, как и в России, права можно получить в 18 лет. Сейчас начинающие водители были вынуждены ездить на скромных автомобилях, пока им не исполнилось 19 лет. Теперь те же самые водители будут водить маломощные автомобили до 20 лет. Однако правило не привязано к возрасту, а только к стажу вождения. Тот, кто решит получить права в зрелом или преклонном возрасте, подпадает под аналогичные ограничения.
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Руководители крупнейших отечественных логистических компаний пожаловались на дефицит кадров. Нехватка водителей грузовиков массой свыше 3,5 тонны достигает 21%. Особенно остро проблема стоит для межрегиональных перевозок. Решить ее помогут изменения в законодательстве.Читать далее
-
29.06.2023, 07:08
5 пикапов разбили на краш-тесте: все очень грустно (видео)
Эксперты американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) провели краш-тесты пяти популярных среднеразмерных пикапов. Из них только одна модель получила удовлетворительные оценки за безопасность.Читать далее
-
28.06.2023, 23:02
В Тольятти разработали боевой внедорожник: видео
Тольяттинское тюнинг-ателье F-Design, специализирующееся на доработке внедорожников, представило новый проект – брутальный армейский автомобиль «Нива Арта» на базе классической трехдверной Lada Niva Legend.Читать далее
-
28.06.2023, 15:50
В России стартовали продажи нового кроссовера Ford: сколько он стоит?
Российские дилеры привезли в страну по схеме параллельного импорта доселе незнакомую отечественным автолюбителям модель – компактный кроссовер Ford Territory, сопоставимый по габаритам с Vokswagen Tiguan.Читать далее
-
28.06.2023, 15:03
Суд огласил приговор по делу о людоеде и выпавшем из багажника трупе
Городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор по резонансному убийству. В ноябре 2021 года водитель Mitsubishi Galant не справился с управлением на Приозерском шоссе. Машину закрутило, она врезалась в отбойник, багажник открылся и из него на проезжую часть выпал труп мужчины с перерезанным горлом. Водитель и два его пассажира убежали в лес, но позже были арестованы.Читать далее
-
28.06.2023, 13:03
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