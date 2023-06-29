Начинающим водителям запретят ездить на автомобилях мощностью свыше 95 л.с.

{{material_}}В Италии считают, что начинающим водителям следует запретить управлять мощными автомобилями до тех пор, пока они не станут достаточно опытными, чтобы справиться с ними. Подобные ограничения действуют в стране и сейчас. Людям, получившим права, в течение первого года нельзя управлять автомобилями с моторами мощнее 95 л.с. или машинами, у которых отношение мощности к весу превышает 75 л.с. на 1 000 кг для обычных автомобилей с ДВС и 88 л.с. на 1 000 кг для гибридов и электрокаров.

Однако Совета министров Италии решил расширить действие этого ограничения с одного года до трех лет, пишет издание Quattroruote. Соответствующий документ уже существует, теперь его должен согласовать местный парламент. Новые правила распространяются на всех «новых» водителей в стране. В Италии, как и в России, права можно получить в 18 лет. Сейчас начинающие водители были вынуждены ездить на скромных автомобилях, пока им не исполнилось 19 лет. Теперь те же самые водители будут водить маломощные автомобили до 20 лет. Однако правило не привязано к возрасту, а только к стажу вождения. Тот, кто решит получить права в зрелом или преклонном возрасте, подпадает под аналогичные ограничения.

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