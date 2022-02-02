Начинаются российские испытания первого европейского электробуса. Говорят, он проедет 550 км без подзарядки
Тогда же, в рамках Транспортного фестиваля «SPbTransportFest», была достигнута договоренность властей Северной столицы с немецкими коллегами о тестировании транспортного средства.
В пресс-службе «Пассажиравтотранса» делают акцент на том, что это первый электробус европейского производства, прошедший российскую сертификацию. Подобную технику можно увидеть на магистралях крупнейших городов Германии, а также в Швеции и в других странах.
Представители MAN утверждают, что стабильный запас хода электробуса на одной зарядке составляет не менее 350 км, и это, мол, не предел. При благоприятных условиях электробус прокатит на чистой тяге все 550 км.
Насколько этой соответствует действительности, как раз таки и покажут тестовые испытания MAN Lion’s City E. Свою экспертную оценку образцу должны будут дать водители, технические специалисты и, конечно же, пассажиры.
Как только будет проведена необходимая подготовка, импортный электробус выйдет на один из маршрутов исторической части Петербурга (Васильевский остров и Петроградская сторона). Запланированный срок проведения тестирования – порядка 2 месяцев.
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