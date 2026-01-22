Водителей могут начать лишать прав за яркий свет — что изменится на дорогах

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

22 января 2026, 09:17

Национальный автосоюз требует ужесточить наказание за ксеноновые фары и мигающие стопы

В России обсуждают новые меры против ксеноновых фар и нестандартных стоп-сигналов. Водителей могут ждать серьезные санкции. Почему автосоюз настаивает на ужесточении наказаний - подробности в материале.

В России вновь разгорается спор вокруг ксеноновых фар и нестандартных стоп-сигналов. Национальный автомобильный союз выступил с инициативой, которая может серьезно изменить правила игры для многих водителей. Глава НАС Антон Шапарин направил официальное обращение в МВД, где предложил ужесточить ответственность за использование ксенона и мигающих стопов. По его мнению, действующие штрафы не способны остановить поток нарушителей.

Шапарин подчеркивает: чрезмерно яркий свет ксеноновых фар не только мешает водителям, едущим впереди, но и создает прямую угрозу для встречного транспорта. Особенно опасны такие фары ночью, когда ослепление может привести к аварии. Водители, столкнувшиеся с подобной ситуацией, часто жалуются на невозможность безопасно контролировать дорожную обстановку через зеркала. Впрочем, в обращении не раскрываются детали, почему именно мигающие стоп-сигналы вызывают столь серьезные опасения у экспертов.

Еще одна проблема, на которую указывает автосоюз, - это автомобили с глушителями без катализаторов и сажевых фильтров. Такие машины не только шумят, но и выбрасывают в атмосферу вредные вещества, создавая дополнительную нагрузку на экологию городов. Несмотря на это, за оба нарушения - и за ксенон, и за нестандартные глушители - сегодня предусмотрен одинаковый штраф в 500 рублей. По мнению НАС, столь мягкое наказание не мотивирует водителей отказаться от опасных доработок.

В письме Шапарин предлагает радикальные меры: либо лишать прав за любое использование ксеноновых фар, либо увеличить штраф до 30 тысяч рублей. Он уверен, что только серьезные санкции заставят нарушителей задуматься о безопасности других участников движения. При этом он напоминает: фары и лампы должны соответствовать заводским характеристикам автомобиля. Если производитель предусмотрел светодиоды, устанавливать ксенон категорически запрещено.

Стоит отметить, что на заводе некоторые автомобили действительно комплектуются ксеноновыми фарами. Однако такие системы тщательно настраиваются, чтобы свет не слепил других водителей и был направлен строго на дорогу. В случае, если ксенон установлен не по заводским стандартам, но свет остается белым, штраф по-прежнему составляет 500 рублей. До 2019 года за подобные нарушения водителей могли лишить прав на срок до года, но после решения Верховного суда наказание ужесточается только при совпадении двух условий: если цвет фар отличается от разрешенных (белый, желтый, оранжевый) и ксенон заменяет штатный светодиод.

Сегодня на дорогах все чаще встречаются автомобили с ярко-синим или фиолетовым светом фар. Это не только раздражает, но и реально опасно. Многие водители считают, что такие доработки улучшают видимость, но на деле они лишь увеличивают риск аварий. Вопрос в том, готовы ли власти пойти на столь жесткие меры, как предлагает автосоюз. Ведь лишение прав - это серьезный шаг, который может затронуть тысячи автомобилистов.

Как сообщает Shot, обсуждение новых санкций только начинается. Водителям стоит внимательно следить за изменениями в законодательстве и помнить: безопасность на дороге зависит не только от правил, но и от уважения к другим участникам движения.

