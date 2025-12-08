Все подробности о проекте Крым – от первых прототипов до серийного производства

8 декабря 2025, 06:09
Национальный родстер Крым: как создавался первый российский молодежный спорткар
Родстер Крым – уникальный проект студентов и инженеров МГТУ Баумана. Автомобиль готовился к запуску в серию, обещая новые технологии и свежий взгляд на молодежные авто. Узнайте, как менялась конструкция и что стало с проектом.
В начале 2010-х годов команда молодых инженеров и студентов МГТУ им. Баумана решила воплотить в жизнь амбициозную идею – создать отечественный молодежный спорткар, который мог бы конкурировать с зарубежными аналогами. Так родился проект «Крым», который за несколько лет прошел путь от опытного прототипа до почти готового к серийному производству автомобиля.
Первый опытный образец был построен на базе террасной металлической рамы, а кузовные панели изготовлены из современных композитных материалов. Большинство технических решений, включая двигатель и трансмиссию, были заимствованы от моделей Lada Kalina и Granta, что позволило снизить стоимость и сократить время на обслуживание. При этом компоненты разработаны специально для «Крыма», чтобы придать машине индивидуальность и улучшить характеристики.
В 2019 году команда представила вторую версию родстера. Новый прототип отличался не только более выразительным построением, но и серьезно переработанной конструкцией. Вместо прежней рамы появилась несущая коробчатая система из листового металла, которая делает автомобиль легче и прочнее. Инженеры уделили особое внимание настройке подвески и рулевого управления, а также повысили уровень комфорта в салоне.
Второй прототип вызвал интерес у поставщиков автокомпонентов и привел к созданию межвузовской студенческой корпорации. Её усилия привлекли молодых специалистов из разных городов, что дало проекту новый импульс и позволило приступить к разработке более экономичной и современной версии родстера.
Третий прототип «Крыма» получил ещё более лёгкую и прочную несущую систему. Её вес с учетом всех креплений составил чуть более 200 кг. В конструкции появились новые решения: электропривод для складной крыши, удлиненная колесная база, а также обновлённые подвеска и рулевое управление. Особое внимание уделили цифровому моделированию – теперь многие испытания можно проводить виртуально, экономя время и ресурсы.
Если первые версии оснащались стандартным вазовским мотором и механической коробкой, то для третьего прототипа были разработаны современные турбированные двигатели НАМИ мощностью до 300 л.с. С ними может работать автоматическая трансмиссия КАТЕ, а в перспективе возможна установка даже электрической силовой установки.
Вопрос о месте производства долго оставался открытым. Сначала планировали наладить выпуск в Орехово-Зуево, затем рассматривали вариант с малыми инновационными предприятиями при вузах. В итоге решили организовать сборку в Тольятти, а комплектующие будет поставлять АВТОВАЗ.
Для запуска серийного производства необходимо провести краш-тесты как минимум семи экземпляров, чтобы получить все разрешения. Точная дата старта продаж пока не объявлена, но команда активно работает на этом этапе.
Стоимость родстера в 2016 году оценивалась в 650 тысяч рублей. Чтобы удержать цену на этом уровне, необходим выпуск не менее 30 тысяч машин в год. Несмотря на инфляцию, разработчики надеются сохранить доступность модели для молодежи.
В 2021 году проект получил сертификат WMI, позволяющий присваивать автомобилям собственные VIN-номера. Это ещё один шаг к выходу на рынок. В 2022 году были озвучены скорректированные ориентиры по стоимости с учётом новых экономических реалий. В настоящее время проект находится в подвешенном состоянии.
