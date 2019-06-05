5 июня 2019, 09:03

Над таксистами в России усилят контроль

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Вот уже много лет депутаты Госдумы бьются над проблемой нелегальных перевозок. Вроде бы, с появлением агрегаторов такси в России эта отрасль стала цивилизованнее, однако проблем по-прежнему много.

Отсутствие лицензий у водителей, нарушение режима труда и отдыха, агрессивное поведение таксистов, устаревший автопарк, несоблюдение Правил дорожного движения – лишь малая часть того, что беспокоит пассажиров. С удешевлением цены поездки на такси пропорционально падает и качество оказываемой услуги.

Агрегаторы такси в России

Одна из главных проблем, мешающих российскому такси стать цивилизованным, это отсутствие у водителей разрешения на перевозку. Таких извозчиков в России, по оценкам экспертов, порядка 90%. С появлением приложений и служб заказов такси хорошо знакомые «бомбилы» стали попросту работать через программы. Они получают заказы якобы от информационной рассылки, но по факту являются перевозчиками этих самых служб заказов. Более того, информаторы за определенную плату могут даже сделать лицензию водителю. Этакая фикция серьезно сказывается на качестве услуги. Пассажир не может быть уверен, что доедет в безопасности, а в случае аварии ему даже не с кого спросить.

Над таксистами в России усилят контроль
Над таксистами в России усилят контроль
Над таксистами в России усилят контроль
Над таксистами в России усилят контроль
Над таксистами в России усилят контроль
Над таксистами в России усилят контроль
Над таксистами в России усилят контроль
Над таксистами в России усилят контроль
Над таксистами в России усилят контроль
Над таксистами в России усилят контроль
В нашей стране существует недостаточная четкость определения понятия перевозок легковым такси и отсутствует единообразная судебная практика. Эти факты вызывают вопросы в разграничении составов административных правонарушений в сфере транспорта, дорожного движения и предпринимательской деятельности.

Но главный проблемный вопрос в этом отношении - диспетчерские службы, которые не несут ответственности за качество перевозки пассажиров. Дело в том, что в Федеральном законе №69 нет определения понятия «такси». Оно закрепляется лишь в правилах перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Правительства еще в 2009 году, то есть по сути в подзаконном правовом акте. Согласно документу, легковое такси - это «транспортное средство, используемое для перевозок пассажиров и багажа в соответствии с публичным договором фрахтования». Именно публичность договора фрахтования отличает легковое такси от нелегального извоза.

Как бороться с нарушениями в сфере такси

Сейчас ко второму чтению готовится законопроект об агрегаторах такси. Известно, что в документ хотят внести поправки, касающиеся контроля над усталостью водителя. В частности, каждому таксисту выдадут персональную карту, которая будет фиксировать его работу за рулем. Новая технология исключит возможность перехода из одного агрегатора в другой.

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По словам главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева, каждая машина такси будет контролироваться системой ГЛОНАСС. В транспорте также будет вестись контроль над режимом труда и отдыха водителя, а операторы будут отправлять месячный режим труда и отдыха своих сотрудников.

В Подмосковье автомобили таксистов-нарушителей будут отправлять на спецстоянки. Кроме того, водителям запретят находиться за рулем более восьми часов. Система будет запрашивать сведения у МВД и базы разрешений такси.

Наконец, в нашей стране планируют создать черный список таксистов. В него будут вносить водителей, на которых поступают жалобы за агрессивное поведение. Такой список упорядочит работу таксомоторных компаний и агрегаторов.

По мнению специалистов, в России уже давно необходимо принять новый федеральный закон с четким предметом регулирования - легковым такси, закрепить в нем этот термин, а также разрешить службе государственной инспекции безопасности дорожного движения и полиции требовать лицензию на право заниматься пассажирскими перевозками легковым транспортом.

Каким такси лучше пользоваться

Сейчас 90% рынка занимают диспетчерские службы, они же агрегаторы. В чистом виде таксопарков уже практически нет. При этом приложения вытесняют стандартные заказы такси по телефону. Тем не менее, нельзя следовать интересам только одной стороны. Нельзя забывать, что основа услуги – перемещение пассажира, а этим должны заниматься профессионалы.

Над таксистами в России усилят контроль
Над таксистами в России усилят контроль
Над таксистами в России усилят контроль
Над таксистами в России усилят контроль
Над таксистами в России усилят контроль
Над таксистами в России усилят контроль
Над таксистами в России усилят контроль
Над таксистами в России усилят контроль
Над таксистами в России усилят контроль
Над таксистами в России усилят контроль
Именно поэтому пассажиру, выбирая такси, не нужно ориентироваться преимущественно на низкие тарифы. Помните, что скупой платит дважды. Сегодня тарифы действительно стали значительно ниже, чем были еще 5-7 лет назад. Сами представители служб такси объясняют это оптимизацией расходов. Если раньше машину приходилось ждать по 30-40 минут, а водитель вынужден был проехать несколько десятков километров вхолостую, то сейчас можно направить заказ ближайшему таксисту, который, в свою очередь, экономит топливо и может увезти пассажира за приемлемую цену.

Вот только о безопасности пассажира службы такси и приложения, получающие процент от таксиста за предоставление ему заказа, думают в последнюю очередь. Поэтому выбирайте городские такси, с хорошим брендированным автопарком и лицензиями у водителей. Помните, что вы имеете право запросить лицензию у таксиста перед началом поездки. Также не будет лишним визуально оценить физическое состояние водителя и его адекватность. При малейшем сомнении в трезвости или бодрости водителя – отказывайтесь от поездки.

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Над таксистами в России усилят контроль
Отсутствие лицензий у водителей, нарушение режима труда и отдыха, агрессивное поведение таксистов, устаревший автопарк, несоблюдение Правил дорожного движения – лишь малая часть того, что беспокоит пассажиров. С удешевлением цены поездки на такси пропорционально падает и качество оказываемой услуги. Агрегаторы такси в РоссииОдна из главных проблем, мешающих российскому такси стать цивилизованным, это отсутствие у водителей разрешения на перевозку. Таких извозчиков в России, по оценкам экспертов, порядка 90%. С появлением приложений и служб заказов такси хорошо знакомые «бомбилы» стали попросту работать через программы. Они получают заказы якобы от информационной рассылки, но по факту являются перевозчиками этих самых служб заказов. Более того, информаторы за определенную плату могут даже сделать лицензию водителю. Этакая фикция серьезно сказывается на качестве услуги. Пассажир не может быть уверен, что доедет в безопасности, а в случае аварии ему даже не с кого спросить.{{gallery_76}} В нашей стране существует недостаточная четкость определения понятия перевозок легковым такси и отсутствует единообразная судебная практика. Эти факты вызывают вопросы в разграничении составов административных правонарушений в сфере транспорта, дорожного движения и предпринимательской деятельности.Но главный проблемный вопрос в этом отношении - диспетчерские службы, которые не несут ответственности за качество перевозки пассажиров. Дело в том, что в Федеральном законе №69 нет определения понятия «такси». Оно закрепляется лишь в правилах перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Правительства еще в 2009 году, то есть по сути в подзаконном правовом акте. Согласно документу, легковое такси - это «транспортное средство, используемое для перевозок пассажиров и багажа в соответствии с публичным договором фрахтования». Именно публичность договора фрахтования отличает легковое такси от нелегального извоза.Как бороться с нарушениями в сфере таксиСейчас ко второму чтению готовится законопроект об агрегаторах такси. Известно, что в документ хотят внести поправки, касающиеся контроля над усталостью водителя. В частности, каждому таксисту выдадут персональную карту, которая будет фиксировать его работу за рулем. Новая технология исключит возможность перехода из одного агрегатора в другой.{{material_124765}} По словам главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева, каждая машина такси будет контролироваться системой ГЛОНАСС. В транспорте также будет вестись контроль над режимом труда и отдыха водителя, а операторы будут отправлять месячный режим труда и отдыха своих сотрудников.В Подмосковье автомобили таксистов-нарушителей будут отправлять на спецстоянки. Кроме того, водителям запретят находиться за рулем более восьми часов. Система будет запрашивать сведения у МВД и базы разрешений такси.Наконец, в нашей стране планируют создать черный список таксистов. В него будут вносить водителей, на которых поступают жалобы за агрессивное поведение. Такой список упорядочит работу таксомоторных компаний и агрегаторов.По мнению специалистов, в России уже давно необходимо принять новый федеральный закон с четким предметом регулирования - легковым такси, закрепить в нем этот термин, а также разрешить службе государственной инспекции безопасности дорожного движения и полиции требовать лицензию на право заниматься пассажирскими перевозками легковым транспортом. Каким такси лучше пользоватьсяСейчас 90% рынка занимают диспетчерские службы, они же агрегаторы. В чистом виде таксопарков уже практически нет. При этом приложения вытесняют стандартные заказы такси по телефону. Тем не менее, нельзя следовать интересам только одной стороны. Нельзя забывать, что основа услуги – перемещение пассажира, а этим должны заниматься профессионалы.{{gallery_77}} Именно поэтому пассажиру, выбирая такси, не нужно ориентироваться преимущественно на низкие тарифы. Помните, что скупой платит дважды. Сегодня тарифы действительно стали значительно ниже, чем были еще 5-7 лет назад. Сами представители служб такси объясняют это оптимизацией расходов. Если раньше машину приходилось ждать по 30-40 минут, а водитель вынужден был проехать несколько десятков километров вхолостую, то сейчас можно направить заказ ближайшему таксисту, который, в свою очередь, экономит топливо и может увезти пассажира за приемлемую цену. Вот только о безопасности пассажира службы такси и приложения, получающие процент от таксиста за предоставление ему заказа, думают в последнюю очередь. Поэтому выбирайте городские такси, с хорошим брендированным автопарком и лицензиями у водителей. Помните, что вы имеете право запросить лицензию у таксиста перед началом поездки. Также не будет лишним визуально оценить физическое состояние водителя и его адекватность. При малейшем сомнении в трезвости или бодрости водителя – отказывайтесь от поездки.
2019-06-05
Автор: Арина Милая
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