Надежда на молодых: какие программы спасут рынок?
Уже второй месяц подряд продажи показывают рост на 15%. Правда, эксперты связывают положительную динамику с эффектом низкой базы. Всего же за первые полгода отечественный авторынок вырос на 6,9% — с 672 050 до 718 529 транспортных средств. Динамика пусть медленно, но верно идет вверх.
Чтобы закрепить позитивную тенденцию, премьер Дмитрий Медведев подписал Постановление, согласно которому определенным категориям граждан при покупке автомобилей в кредит будут предоставляться скидки в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля. Речь идет о семьях и водителях, у которых еще нет транспортного средства.
Так, в рамках программы «Семейный автомобиль» на льготные условия могут рассчитывать люди с двумя и более детьми. Им будет предоставлена единовременная скидка на кредитование. Такую же скидку получат граждане, приобретающие ТС по программе «Первый автомобиль». Минпромторг на обе программы выделил 3,75 млрд рублей. До конца текущего года новые программы поддержки помогут реализовать более 58 тыс. новых машин.
После увеличения до 1,45 млн рублей стоимости автомобилей, которые могут участвовать в программе льготного кредитования, под ее действие попадает гораздо больше моделей. Это придало программе новый импульс. А с учетом запуска дополнительных программ стимулирования спроса приобретение автомобиля сейчас может оказаться выгодным, как никогда. И, следовательно, спровоцировать рост спроса на новые машины.
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В первом полугодии доля кредитных сделок в розничных продажах новых автомобилей составила в нашей компании 48%. В Москве эта цифра ниже – 42%, в Санкт-Петербурге, напротив, выше – 61%. В сегменте автомобилей с пробегом доля кредитных продаж ниже – 9% в Москве и 15% в СПб. На рынке есть широкий спектр кредитных программ для новых автомобилей: как на базе госпрограммы льготного автокредитования, так и собственных программ производителей. Повышение ценового ограничения для автомобилей-участников госпрограммы льготного кредитования до 2 млн рублей сделает автокредит на новые автомобили еще более доступным.
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Виталий Павловский, исполнительный директор компании «Рольф»
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Потенциал для роста продаж машин в кредит следует искать в таких сегментах, где клиенты сейчас не способны взять кредит и приобрести автомобиль. Для этого нужны инструменты, существенно понижающие для клиента входную планку. Это относится к первоначальному взносу и ежемесячному платежу, и достичь этого возможно посредством кредитов с остаточной стоимостью. В настоящее время на рынке все больше клиентов выбирают программы с остаточной стоимостью и обратным выкупом автомобиля.
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Ирина Розовская, руководитель отдела кредитования и страхования «Ауди Центра Выборгский»
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Рост показателей продаж кредитных автомобилей в текущем году сохранится. Для этого необходимо учитывать наиболее острые потребности граждан. Предоставлять скидки тем, кто в них действительно нуждается. Помочь в этом может мониторинг текущей экономической и социальной ситуации в стране. Условия кредитования, выраженные в базовых финансовых показателях, таких, как ставка рефинансирования, сравнительно стабильны и отвечают современным экономическим условиям.
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Дмитрий Белов, директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр»
В июле 2017 года порядок предоставления субсидий на автокредиты был изменен не только в этом аспекте. Из числа действовавших ранее льгот для автомобилистов исчезли скидки на утилизацию и «трейд-ин». Некоторые специалисты считают это закономерным, поскольку опыт других стран показывает, что программы льготной утилизации не имеет смысла проводить дольше 3 лет. За это время все желающие успевают обменять старый автомобиль на новый. С другой стороны, отмена программы «трейд-ин» может негативным образом сказаться на дилерах. Сегодня большая часть автомобилей приобретается именно по системе обмена транспортного средства с пробегом на новый. Доля таких машин составляет более 40%. Вдобавок это позволяет уменьшить средний возраст автомобиля в России, который на сегодняшний день составляет 13 лет.
Что касается нововведений, связанных с предоставлением повышенных льгот для покупателей, у которых двое и более детей, а также для автолюбителей, покупающих первое авто, такие программы особенно актуальны сегодня. Экономика страны восстанавливается после кризиса, а меры поддержки нацелены на долгосрочную перспективу, отвечают интересам относительно незащищенных социальных групп. На них-то теперь и будут надеяться автосалоны.
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