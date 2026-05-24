Надёжность вместо привычных брендов: лидеры рейтинга 2026 года на российском рынке — кто удивил, а кто разочаровал

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

24 мая 2026, 13:08

Надежность китайских автомобилей в 2026: неожиданные лидеры и новые тренды рынка

Надежность китайских автомобилей в 2026: неожиданные лидеры и новые тренды рынка

Надёжность вместо привычных брендов: лидеры рейтинга 2026 года на российском рынке — кто удивил, а кто разочаровал

Надежность китайских автомобилей в 2026: неожиданные лидеры и новые тренды рынка

Рынок автомобилей в России меняется: новые бренды занимают лидирующие позиции в рейтинге надежности. Четыре модели из топа уже доступны у дилеров, а спрос на них растет. Почему это важно для покупателей - в нашем материале.

Рынок автомобилей в России меняется: новые бренды занимают лидирующие позиции в рейтинге надежности. Четыре модели из топа уже доступны у дилеров, а спрос на них растет. Почему это важно для покупателей - в нашем материале.

Российский автомобильный рынок в 2026 году переживает перемены: привычные бренды уступают место новым игрокам, и для большинства покупателей на первый план выходит вопрос надежности. Свежий рейтинг, основанный на отзывах владельцев, неожиданно вывел китайские автомобили в лидеры, что стало настоящим сюрпризом для многих автолюбителей.

В рамках исследования приняли к участию 175 моделей с бензиновыми двигателями и результаты оказались весьма показательными. Абсолютным лидером стал кроссовер Audi Q6, собранный на совместном предприятии SAIC-Volkswagen, набравший всего 140 штрафных баллов. За ними следуют Honda UR-V и XR-V (СП Honda-Dongfeng) со 142 и 143 баллами соответственно. В пятерку лучших также вошли Audi Q2L (СП FAW-Volkswagen) и Honda Avancier (СП Honda-GAC).

Особое внимание уделяется тому факту, что четыре модели из топа уже доступны у российских дилеров. Среди них - полноразмерный кроссовер GAC GS8, который набрал 147 баллов и стал лидером среди китайских автомобилей, официально представленных в России. За ним следуют Jetta VS7 (150 баллов), Tank 500 (151 балл) и компактный GAC GS3 (153 балла). Все эти автомобили можно приобрести у официальных дилеров, и спрос на них стабильно растет.

Интересно, что старт продаж GAC GS3 и минивэна M8 сопровождался ценами ниже ожидаемых, что дополнительно подогрело интерес покупателей. Результаты рейтинга показывают: самые надежные китайские автомобили чаще всего имеют успех в партнерстве с мировыми автогигантами. Это не только повышает доверие к марке, но и обеспечивает высокий уровень контроля качества на производстве.

GAC GS8 уверенно удерживает лидерство среди доступных в России моделей, а остальные участники топа демонстрируют достойные показатели, хотя пока и уступают совместным предприятиям по ряду параметров. В целом ситуация на рынке говорит о том, что китайские автомобили перестали быть компромиссным выбором. Они становятся полноценной альтернативой привычным маркам, а их качество и надежность подтверждаются не только лабораторными тестами, но и собственным опытом владельцев.

Судя по представленным данным, китайские производители делают ставку на партнерство с мировыми концернами, что позволяет им быстро наращивать качество и завоевывать доверие российских покупателей. Для рынка это может привести к дальнейшему изменению ситуации и появлению еще более интересных предложений в последние годы.

Для российского покупателя это означает расширение выбора и возможность приобретения современного автомобиля с высоким уровнем надежности по разумной цене. Важно отметить, что тенденция к росту доверия к китайским брендам подтверждается и в других сегментах рынка. Например, интерес к инновационным автодомам также растет, о чем свидетельствует материал о премьере Виннебаго Арка на базе RAM - подробнее об этом можно узнать в статье о новых решениях для автопутешествий .

Упомянутые модели: GAC GS8, TANK 500, Jetta VS7, Honda UR-V, Audi Q6
Упомянутые марки: GAC, TANK, Jetta, SAIC, Honda, Audi
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ГАК, Тэнк, Джетта, САИК, Хонда, Ауди

Похожие материалы ГАК, Тэнк, Джетта, САИК, Хонда, Ауди

Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Новый премиальный кроссовер GAC S9 готов к запуску в России: первые подробности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Тюмень Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться