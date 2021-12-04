Надежные и доступные: какие спорткары с пробегом надо покупать на вторичном рынке
Pontiac Solstice 2009 года
J.D. Power в своем рейтинге надежности присвоил этому спорткару 3,5 звезды из 5, так что можно считать его весьма надежным автомобилем. Модель существует в двух исполнениях – купе и кабриолет, двигателей тоже два на выбор: 4-цилиндровый объемом 2,4 л или 2-литровый с турбонаддувом, трансмиссия МКПП или АКПП. Несмотря на 2 отзыва в 2009 году по поводу проблем с подушками безопасности и проблем с электрикой, владельцы модели считают ее очень надежной.
Mitsubishi Eclipse 2011 года
Аналитики J.D. Power оценили надежность модели на 8 баллов из 10, так что если рассматриваете покупку надежного и современного спорткара в кузове купе, то присмотритесь к Mitsubishi Eclipse 2011 года. Кстати, есть версия и с откидным верхом. Отзывов по поводу каких-либо проблем у этой модели не отмечалось.
Chevrolet Camaro 2013 года
Более 80 пользователей сайта Car.USNews уверенны, что данная модель является одной из лучших и надежных среди спорткаров с пробегом, которую стоит купить. На этом же сайте у модели 5 звезд за показатели надежности. Машина оснащена двигателем на 6,2 л, мощностью 580 л.с. с крутящим моментом 556 Нм.
Nissan 370Z 2009 года
Идеальный спорткар для новичков, чтобы почувствовать себя настоящим профессионалом. Клинообразный кузов и мощный V6 объемом 3,7 л делают модель отличной спортивной машиной. По мнению журнала Car and Driver, этот Nissan, вероятно, самый лучший в мире спорткар по соотношению цены и качества. К тому же он не участвовал ни в одной отзывной кампании и имеет оценку надежности 8,5 из 10 от J.D. Power.
Subaru BRZ 2013 года
Этот автомобиль не только один из самых надежных в списке, но и самый производительный, недорогой в обслуживании и безопасный! Так что эта машина способна стать для вас прекрасным вариантом на каждый день. На сайте cаrs.com у машины оценка надежности 4,6 из 5, так что купить такую машину меньше, чем за 20 тыс. долларов настоящая удача!
Dodge Challenger 2011 года
Машина единственная в своем классе, способная вместить до 5 человек, оставаясь при этом одной из самых производительных. Под капотом у нее двигатель V6 объемом 3,6 л, но если вам хочется экономии топлива, то это не проблема – двигатель способен работать на 4-х цилиндрах, благодаря технологии деактивации цилиндров. Машина имеет не только высокие оценки надежности, но и большинство владельцев готовы порекомендовать модель другим покупателям.
Scion FR-S 2015 года
Энергичный автомобиль для повседневного использования или участия в трек-днях – так можно описать модель Scion FR-S 2015 года. К тому же она точно не станет вашей головной болью в плане расходов на ремонт. Внешне она очень похожа на Subaru BRZ, но ее отличает усовершенствованная подвеска. По мнению J.D. Power модель заслуживает оценки надежности 8,4 из 10, и это несмотря на три отзыва по требованию NHTSA.
Ford Mustang 2010 года
Несмотря на то, что с момента выхода первого Мустанга прошло более полувека, модель по-прежнему остается почитаемой среди ценителей спорткаров во всем мире. Модель 2010 года отличает усовершенствованная подвеска и продвинутая навигация. Не удивительно, что в J.D. Power поставили машину на третье место среди лучших в классе среднеразмерных спорткаров 2010 модельного года. Оценки надежности у модели отличаются в зависимости от сайта, но везде они выше 8 из 10 баллов.
Chevrolet Camaro 2010 года
На этой машине вы сможете не только комфортно ездить по городу, но и поучаствовать в каком-нибудь дрэг-баттле. Модель оснащена двигателем V6 объемом 3,6 л, который гарантирует 304 л.с и 410 Нм крутящего момента. Оценка надежности от J.D. Power 8,7 из 10, даже при том, что у модели было три отзыва по поводу неисправности электропроводки.
Mazda MX-5 Miata 2010 года
Эта модель занимала первое место во многих рейтингах, в том числе она была признана Лучшим компактным спорткаром компанией J.D. Power в 2010, а в нынешнем 2021 ее признали Лучшим подержанным спорткаром года на сайте Car.USNews. Модель доступна в двух вариантах – купе и кабриолет, и оснащена 2-литровым 4-цилиндровым двигателем. У модели с АКПП мощность составляет 158 л.с., у версии с МКПП - 167 л.с.
Оценка безопасности J.D. Power 8,4 из 10, при этом у модели не было ни одного отзыва из-за каких-либо проблем.
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