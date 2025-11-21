Этот «китаец» почти не ломается: стоит ли брать Changan CS75 Plus с пробегом?

21 ноября 2025, 12:11
Надежный китайский кроссовер до 2 млн: чем хорош Changan CS75 Plus на вторичке
Надежный китайский кроссовер до 2 млн: чем хорош Changan CS75 Plus на вторичке
Ищете недорогой семейный кроссовер? Changan CS75 Plus привлекает своей ценой. У него богатое оснащение. Но есть и скрытые проблемы. Расскажем о всех его нюансах. Выбор может вас удивить.
На вторичном рынке России все больше предложений из Китая, и Changan CS75 Plus - один из заметных игроков в сегменте среднеразмерных кроссоверов. Этот автомобиль длиной 4,7 метра предлагает просторный салон и внушительный багажник, но исключительно с передним приводом. Дорожный просвет в 185-190 мм позволяет не бояться городских бордюров, но на серьезное бездорожье лучше не съезжать. Модель дебютировала в 2019 году, и с тех пор сменилось несколько поколений. Самые распространенные у нас машины - это рестайлинг первой генерации. Интересный факт: автомобили 2020 года выпуска собирались в Беларуси, тогда как остальные попали в страну напрямую из Поднебесной, часто по каналам параллельного импорта.
Главные козыри CS75 Plus - это, безусловно, привлекательная цена, комфортабельный интерьер с множеством опций и огромный багажник объемом 620 литров. За свои деньги владелец получает действительно много автомобиля. Однако без компромиссов не обошлось. Многие владельцы жалуются на слабую шумоизоляцию, особенно на высоких скоростях. Еще один повод для беспокойства - недостаточная антикоррозийная обработка днища, что критично для наших реагентов. Перед покупкой стоит обязательно загнать машину на подъемник и тщательно все осмотреть.
Под капотом чаще всего встречаются два варианта полуторалитрового турбомотора. Несмотря на разную маркировку (JL476ZQCF и JL473ZQ7), их мощность варьируется от 167 до 188 л.с., а заявленный ресурс достигает 250 тысяч километров. Оба двигателя чувствительны к качеству горюче-смазочных материалов, поэтому экономить на масле и лить АИ-92 категорически не рекомендуется. Для любителей динамичной езды существует редкая версия с двухлитровым агрегатом JL486ZQ4 на 233 л.с., который отличается надежным чугунным блоком.
Сильная сторона Changan CS75 Plus - это трансмиссия. В паре с моторами 1.5 работает проверенный временем шестиступенчатый «автомат» Aisin TF-70SC, известный своей надежностью. Двухлитровый двигатель агрегатируется с восьмиступенчатой коробкой Aisin TG-81SC, которая также не доставляет хлопот при своевременном обслуживании. Механическая коробка передач на российском рынке не представлена, а роботизированная трансмиссия встречается только на гибридной версии iDD, которая официально к нам не поставлялась.
Что касается эксплуатационных «болячек», то они есть, но, как выяснили эксперты журнала «За рулем», не носят критического характера. Элементы подвески и рулевого механизма обычно требуют внимания после 60-80 тысяч километров пробега. Заводские тормозные диски и колодки довольно выносливы, а вот суппорты могут поскрипывать и нуждаются в периодической чистке и смазке. Иногда случаются течи радиаторов, но это не массовая проблема. Электроника в целом надежна, хотя зимой система контроля давления в шинах (TPMS) может выдавать ложные предупреждения из-за слякоти и перепадов температур.
Подводя итог, можно сказать, что Changan CS75 Plus с полуторалитровым мотором и классическим автоматом Aisin - это весьма сбалансированный вариант на вторичном рынке. Если вы ищете альтернативы, то за сопоставимые деньги можно присмотреться к таким моделям, как Geely Coolray, Hyundai Creta, Nissan Qashqai или Skoda Karoq.
Похожие материалы Чинган
-
17.11.2025, 12:54
Changan CS75 Plus на тесте: чем удивил кроссовер с новым дизайном и автоматом Aisin
Changan CS75 Plus серьезно обновился. Он получил яркий современный дизайн. У него теперь мощный двигатель. Коробка передач - автомат Aisin. Но у модели есть свои минусы. Разбираемся в деталях этого кроссовера.Читать далее
-
22.10.2025, 08:26
Новый Changan CS75 Plus четвертой генерации начали собирать и продавать в Казахстане
В Казахстане стартовали продажи кроссовера. Это уже четвертое поколение модели. Автомобиль получил новый дизайн. У него богатое оснащение. Цены и комплектации уже известны. Все подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.10.2025, 08:07
Changan, Geely и Soueast сертифицировали для России три новых кроссовера
Российский авторынок скоро пополнится новинками. Три кроссовера из Китая прошли сертификацию. Один из них получит местную сборку. Другой станет первым гибридом марки у нас. Узнайте все подробности о грядущих премьерах.Читать далее
-
23.09.2025, 14:35
Пять новых Changan встанут на конвейер Автотора в Калининграде
Калининградский завод расширяет сотрудничество. Скоро начнется выпуск новых моделей. В списке есть кроссоверы и внедорожники. Также появятся современные гибридные автомобили. Стали известны подробности о новинках.Читать далее
-
17.09.2025, 15:27
Четвертое поколение Changan CS75 Plus готовят к выходу на российский рынок
В России готовят к запуску новый SUV. Это Changan CS75 Plus четвертой генерации. Автомобиль проходит необходимые процедуры. Он получит полный привод и автомат. В салоне ожидается много интересного.Читать далее
-
24.07.2025, 13:38
Три популярные модели из Китая от Changan, Chery и Tank получили сертификаты для локальной сборки в Казахстане
В ЕАЭС сертифицированы три модели из КНР: кроссоверы Changan CS75 Plus (IV поколения), Chery Tiggo 7 и внедорожник Tank 300. Их производство будет организовано на мощностях нового завода AMMKZ в Казахстане. Одна из моделей готовится к экспорту на российский рынок.Читать далее
-
21.04.2025, 07:43
В Россию едет совершенно новый Changan CS75 Plus
Продажи обновленного Changan CS75 Plus стартовали в России в ноябре 2024 года, но компания уже готова привезти в нашу страну автомобиль нового, четвертого по счету поколения. Кроссовер прошел сертификацию, продажи начнутся до конца 2025 года.Читать далее
-
18.12.2024, 16:15
Changan вывела с российского рынка три кроссовера. И вот почему
С официального российского сайта Changan пропали сразу три модели, кроссоверы CS85 Plus, CS75 Plus и CS95, а кроссовер CS55 Plus переименовали в Uni-S. Вот как в пресс-службе Changan объяснили произошедшие изменения.Читать далее
-
26.11.2024, 09:51
Кроссовер Changan CS75 Plus нового поколения появился у дилеров. Сколько он стоит?
Кроссоверы Changan CS75 Plus третьего поколения начали появляться у дилеров. Ранее россиянам предлагали модель первой генерации, тогда как в Китае в продажу поступили уже машины четвертой. Новинку предложили в трех уровнях оснащениях по цене от 3 540 000 рублей.Читать далее
-
05.02.2024, 00:08
5 самых доступных в России новых автомобилей с классическим «автоматом» в январе 2024 года
Гидротрансформаторный «автомат» считается одним из наиболее надежных типов автоматической трансмиссии. Сейчас производители все чаще отдают предпочтение «роботам» и вариаторам, поэтому найти на рынке машину с классическим «автоматом» непросто.Читать далее
Похожие материалы Чинган
-
17.11.2025, 12:54
Changan CS75 Plus на тесте: чем удивил кроссовер с новым дизайном и автоматом Aisin
Changan CS75 Plus серьезно обновился. Он получил яркий современный дизайн. У него теперь мощный двигатель. Коробка передач - автомат Aisin. Но у модели есть свои минусы. Разбираемся в деталях этого кроссовера.Читать далее
-
22.10.2025, 08:26
Новый Changan CS75 Plus четвертой генерации начали собирать и продавать в Казахстане
В Казахстане стартовали продажи кроссовера. Это уже четвертое поколение модели. Автомобиль получил новый дизайн. У него богатое оснащение. Цены и комплектации уже известны. Все подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.10.2025, 08:07
Changan, Geely и Soueast сертифицировали для России три новых кроссовера
Российский авторынок скоро пополнится новинками. Три кроссовера из Китая прошли сертификацию. Один из них получит местную сборку. Другой станет первым гибридом марки у нас. Узнайте все подробности о грядущих премьерах.Читать далее
-
23.09.2025, 14:35
Пять новых Changan встанут на конвейер Автотора в Калининграде
Калининградский завод расширяет сотрудничество. Скоро начнется выпуск новых моделей. В списке есть кроссоверы и внедорожники. Также появятся современные гибридные автомобили. Стали известны подробности о новинках.Читать далее
-
17.09.2025, 15:27
Четвертое поколение Changan CS75 Plus готовят к выходу на российский рынок
В России готовят к запуску новый SUV. Это Changan CS75 Plus четвертой генерации. Автомобиль проходит необходимые процедуры. Он получит полный привод и автомат. В салоне ожидается много интересного.Читать далее
-
24.07.2025, 13:38
Три популярные модели из Китая от Changan, Chery и Tank получили сертификаты для локальной сборки в Казахстане
В ЕАЭС сертифицированы три модели из КНР: кроссоверы Changan CS75 Plus (IV поколения), Chery Tiggo 7 и внедорожник Tank 300. Их производство будет организовано на мощностях нового завода AMMKZ в Казахстане. Одна из моделей готовится к экспорту на российский рынок.Читать далее
-
21.04.2025, 07:43
В Россию едет совершенно новый Changan CS75 Plus
Продажи обновленного Changan CS75 Plus стартовали в России в ноябре 2024 года, но компания уже готова привезти в нашу страну автомобиль нового, четвертого по счету поколения. Кроссовер прошел сертификацию, продажи начнутся до конца 2025 года.Читать далее
-
18.12.2024, 16:15
Changan вывела с российского рынка три кроссовера. И вот почему
С официального российского сайта Changan пропали сразу три модели, кроссоверы CS85 Plus, CS75 Plus и CS95, а кроссовер CS55 Plus переименовали в Uni-S. Вот как в пресс-службе Changan объяснили произошедшие изменения.Читать далее
-
26.11.2024, 09:51
Кроссовер Changan CS75 Plus нового поколения появился у дилеров. Сколько он стоит?
Кроссоверы Changan CS75 Plus третьего поколения начали появляться у дилеров. Ранее россиянам предлагали модель первой генерации, тогда как в Китае в продажу поступили уже машины четвертой. Новинку предложили в трех уровнях оснащениях по цене от 3 540 000 рублей.Читать далее
-
05.02.2024, 00:08
5 самых доступных в России новых автомобилей с классическим «автоматом» в январе 2024 года
Гидротрансформаторный «автомат» считается одним из наиболее надежных типов автоматической трансмиссии. Сейчас производители все чаще отдают предпочтение «роботам» и вариаторам, поэтому найти на рынке машину с классическим «автоматом» непросто.Читать далее
- 3 790 000 РChangan CS75 Plus 2024 в Москве
- 2 150 000 РChangan CS75 Plus 2023 в Москве
- 2 100 000 РChangan CS75 Plus 2023 в Москве
- 2 280 000 РChangan CS75 Plus 2023 в Москве
- 2 390 000 РChangan CS75 Plus 2023 в Москве
- 2 255 000 РChangan CS75 Plus 2023 в Москве
- 2 298 000 РChangan CS75 Plus 2023 в Москве
- 4 081 000 РChangan CS75 Plus 2024 в Москве
- 2 900 000 РChangan CS75 Plus 2024 в Москве
- 1 935 000 РChangan CS75 Plus 2023 в Москве