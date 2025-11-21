Этот «китаец» почти не ломается: стоит ли брать Changan CS75 Plus с пробегом?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

21 ноября 2025, 12:11

Надежный китайский кроссовер до 2 млн: чем хорош Changan CS75 Plus на вторичке

Ищете недорогой семейный кроссовер? Changan CS75 Plus привлекает своей ценой. У него богатое оснащение. Но есть и скрытые проблемы. Расскажем о всех его нюансах. Выбор может вас удивить.

На вторичном рынке России все больше предложений из Китая, и Changan CS75 Plus - один из заметных игроков в сегменте среднеразмерных кроссоверов. Этот автомобиль длиной 4,7 метра предлагает просторный салон и внушительный багажник, но исключительно с передним приводом. Дорожный просвет в 185-190 мм позволяет не бояться городских бордюров, но на серьезное бездорожье лучше не съезжать. Модель дебютировала в 2019 году, и с тех пор сменилось несколько поколений. Самые распространенные у нас машины - это рестайлинг первой генерации. Интересный факт: автомобили 2020 года выпуска собирались в Беларуси, тогда как остальные попали в страну напрямую из Поднебесной, часто по каналам параллельного импорта.

Главные козыри CS75 Plus - это, безусловно, привлекательная цена, комфортабельный интерьер с множеством опций и огромный багажник объемом 620 литров. За свои деньги владелец получает действительно много автомобиля. Однако без компромиссов не обошлось. Многие владельцы жалуются на слабую шумоизоляцию, особенно на высоких скоростях. Еще один повод для беспокойства - недостаточная антикоррозийная обработка днища, что критично для наших реагентов. Перед покупкой стоит обязательно загнать машину на подъемник и тщательно все осмотреть.

Под капотом чаще всего встречаются два варианта полуторалитрового турбомотора. Несмотря на разную маркировку (JL476ZQCF и JL473ZQ7), их мощность варьируется от 167 до 188 л.с., а заявленный ресурс достигает 250 тысяч километров. Оба двигателя чувствительны к качеству горюче-смазочных материалов, поэтому экономить на масле и лить АИ-92 категорически не рекомендуется. Для любителей динамичной езды существует редкая версия с двухлитровым агрегатом JL486ZQ4 на 233 л.с., который отличается надежным чугунным блоком.

Сильная сторона Changan CS75 Plus - это трансмиссия. В паре с моторами 1.5 работает проверенный временем шестиступенчатый «автомат» Aisin TF-70SC, известный своей надежностью. Двухлитровый двигатель агрегатируется с восьмиступенчатой коробкой Aisin TG-81SC, которая также не доставляет хлопот при своевременном обслуживании. Механическая коробка передач на российском рынке не представлена, а роботизированная трансмиссия встречается только на гибридной версии iDD, которая официально к нам не поставлялась.

Что касается эксплуатационных «болячек», то они есть, но, как выяснили эксперты журнала «За рулем», не носят критического характера. Элементы подвески и рулевого механизма обычно требуют внимания после 60-80 тысяч километров пробега. Заводские тормозные диски и колодки довольно выносливы, а вот суппорты могут поскрипывать и нуждаются в периодической чистке и смазке. Иногда случаются течи радиаторов, но это не массовая проблема. Электроника в целом надежна, хотя зимой система контроля давления в шинах (TPMS) может выдавать ложные предупреждения из-за слякоти и перепадов температур.

Подводя итог, можно сказать, что Changan CS75 Plus с полуторалитровым мотором и классическим автоматом Aisin - это весьма сбалансированный вариант на вторичном рынке. Если вы ищете альтернативы, то за сопоставимые деньги можно присмотреться к таким моделям, как Geely Coolray, Hyundai Creta, Nissan Qashqai или Skoda Karoq.

