10 декабря 2019, 00:33
Надо ли греть машину зимой?
- 246
- 0
Фото: drivenn.ru
С наступлением холодов в Сети вновь развернулась жаркая дискуссия – надо ли зимой прогревать двигатель автомобиля и, если надо, то как долго? Одни утверждают, что прогревать двигатель на современных инжекторных машинах вредно. Другие настаивают – предварительно прогретый двигатель готов к нагрузкам и хорошо защищен от износа.
Ранее мы писали
Зима не зря считается наиболее трудным временем для автомобилиста, любые неисправности автотранспорта могут ...Читать далее
После непродолжительной работы на холостых оборотах можно начинать движение. При этом важно держать в первые минуты невысокие обороты, чтобы излишне не перегружать недостаточно прогретый мотор. Но самым цивилизованным способом прогрева автомобиля зимой Сергей Зиновьев назвал предпусковой подогреватель. Он позволяет довести температуру масла до приемлемых значений, избежать холодного пуска двигателя и, самое главное, не наносит ущерба окружающей среде.
Автоэксперт напомнил, что правила дорожного движения запрещают длительную стоянку с работающим двигателем в жилой зоне. Исключением могут стать ситуации, когда примерзшие дворники и превратившаяся в лед омывающая жидкость в бачке не позволяют начать движение. Эксплуатация транспортных средств запрещена, если не работают предусмотренные конструкцией стеклоочистители и стеклоомыватели.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
господи, да зачем вообще экономить на антифризе?! Он ведь служит годами и выигранные рубли сейчас- это мизер в пересчете на на годы службы. Охлаждайку надо выбирать строго по допуску автопроизводителя. Я в свой эксплорер заливал coolstream premium. хороший антифриз, на нем уже давно. допуск форда ес
Цитата:| Кому: Батраковская А можете поподробней рассказать? Я пака не в теме.
Непонятное место. Машин почти нет, работников почти нет. Когда мы пришли, был только охранник, который смотрел так пристально словно мы угоним их несчастные Лады. После двадцати минут скитаний по салону, появился менеджер. Он был не настроен на диалог, сходу сказал, что Весты Кросс нет, и замолчал. Пришлось ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве