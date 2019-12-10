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10 декабря 2019, 00:33

Надо ли греть машину зимой?

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Фото: drivenn.ru
С наступлением холодов в Сети вновь развернулась жаркая дискуссия – надо ли зимой прогревать двигатель автомобиля и, если надо, то как долго? Одни утверждают, что прогревать двигатель на современных инжекторных машинах вредно. Другие настаивают – предварительно прогретый двигатель готов к нагрузкам и хорошо защищен от износа.
Надо ли греть машину зимой

Фото взято из открытых источников

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В спорах о необходимости предварительного прогрева двигателя поставлена точка – греть надо, но недолго. Как пишет портал Peterburg2 со ссылкой на эксперта журнала «За рулем» Сергея Зиновьева, мотор перед началом движения прогревать необходимо. Главное, подойти к вопросу разумно. Наилучший вариант с точки зрения пользы для узлов и агрегатов, расхода топлива и ущерба экологии – кратковременный прогрев до начала движения. Летом хватит и одной минуты, зимой потребуется чуть больше времени: две – три минуты.

После непродолжительной работы на холостых оборотах можно начинать движение. При этом важно держать в первые минуты невысокие обороты, чтобы излишне не перегружать недостаточно прогретый мотор. Но самым цивилизованным способом прогрева автомобиля зимой Сергей Зиновьев назвал предпусковой подогреватель. Он позволяет довести температуру масла до приемлемых значений, избежать холодного пуска двигателя и, самое главное, не наносит ущерба окружающей среде. 

Автоэксперт напомнил, что правила дорожного движения запрещают длительную стоянку с работающим двигателем в жилой зоне. Исключением могут стать ситуации, когда примерзшие дворники и превратившаяся в лед омывающая жидкость в бачке не позволяют начать движение. Эксплуатация транспортных средств запрещена, если не работают предусмотренные конструкцией стеклоочистители и стеклоомыватели.

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Надо ли греть машину зимой?
{{material_128068}}В спорах о необходимости предварительного прогрева двигателя поставлена точка – греть надо, но недолго. Как пишет портал Peterburg2 со ссылкой на эксперта журнала «За рулем» Сергея Зиновьева, мотор перед началом движения прогревать необходимо. Главное, подойти к вопросу разумно. Наилучший вариант с точки зрения пользы для узлов и агрегатов, расхода топлива и ущерба экологии – кратковременный прогрев до начала движения. Летом хватит и одной минуты, зимой потребуется чуть больше времени: две – три минуты.После непродолжительной работы на холостых оборотах можно начинать движение. При этом важно держать в первые минуты невысокие обороты, чтобы излишне не перегружать недостаточно прогретый мотор. Но самым цивилизованным способом прогрева автомобиля зимой Сергей Зиновьев назвал предпусковой подогреватель. Он позволяет довести температуру масла до приемлемых значений, избежать холодного пуска двигателя и, самое главное, не наносит ущерба окружающей среде. Автоэксперт напомнил, что правила дорожного движения запрещают длительную стоянку с работающим двигателем в жилой зоне. Исключением могут стать ситуации, когда примерзшие дворники и превратившаяся в лед омывающая жидкость в бачке не позволяют начать движение. Эксплуатация транспортных средств запрещена, если не работают предусмотренные конструкцией стеклоочистители и стеклоомыватели.
2019-12-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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