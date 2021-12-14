Надо ли менять местами шины при сезонной замене и как правильно это делать
Фото: Тарантас Ньюс
Если не переставлять местами колеса, то вскоре резина износится и придется заменить пару покрышек. Производители рекомендуют менять шины каждые 8 тысяч километров или хотя бы при сезонной замене. Этого достаточно, чтобы протектор изнашивался равномерно. С полноприводными автомобилями все обстоит немного сложнее. Здесь покрышки придется менять по диагонали. Наглядная инструкция – на схеме ниже.
Существует только одна линейка автомобилей, где диагональную межосевую перестановку колес проводить запрещено. Речь идет о спортивных машинах. Причина в разной ширине протектора, которая отличается на переднем и заднем мостах. Поэтому в автоспорте допустимо менять колеса только в пределах одной оси. Кроме того, если спортивная машина оснащена автошинами с ассиметричным рисунком протектора, то процедура также невозможна. Замена колес в данном случае приведет к снижению управляемости и ухудшению зацепа.
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