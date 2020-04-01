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1 апреля 2020, 00:06

Надо же! На крышу Toyota RAV4 свалился кусок скалы

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Фото: anekdotov.net
В Шкотовском районе Приморского края имело место не самое рядовое ДТП. На кроссовер Toyota RAV4 упал… кусок скалы. При этом никакой горной местности или карьера в зоне аварии не было.

Как сообщают коллеги из otvprim.ru, тяжелая порода выпала на крышу автомобиля из кузова самосвала. По каким причинам это произошло, и что за грузовик участвовал в инциденте, водитель пострадавшего кроссовера теперь пытается выяснить.

Toyota RAV4
149 л.с
Новый от 1 766 000 до 2 661 000 Р
«Может, кто-то проезжал мимо, либо позади нас и есть запись с регистратора, пожалуйста, отзовитесь. Артём», - дал объявление в СМИ и социальных сетях владелец «Тойоты».

Люди проявляют к нему сочувствие, однако одновременно укоряют: «Вы, похоже, очень близко были. Не зря же говорят, что дистанцию нужно держать, тем более машина такая»… «Насколько я знаю, уже ничего не поиметь, поскольку Вы покинули место ДТП. Надо было сотрудников ДПС вызывать»…

Слышны негативные комментарии в адрес водителя самосвала: «Грузовики возят скалу, они обязаны накрывать грунт пологом. Задолбали эти грузовики, у них всегда сыпется с кузова. По объездной страшно ездить - их там очень много, такими камешками мне «лобовуху» посекли. Причём я всегда еду подальше, ибо осознаю, чем это чревато, но однажды меня это не спасло».

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Toyota RAV 4
тупая реклама здесь всегда так?
Rita22
Кроссоверы C-класса: у кого аппетит меньше?
Минимальные аппетиты это конечно хорошо, но какой в этом толк если машина будет не динамичной от слова совсем. Лучше уж немного переплатить за топливо, зато быть уверенным в своем коне, и в том, что вытащит тебя из любой ситуации. Берите форестер, не прогадаете, а то, что кушает чуточку больше, тут без ...
Вадимка
Кроссовер Toyota RAV4 пополнил автопарк каршеринга
Теперь япошек в хлам будут разносить три года, а потом на авито появятся объявления "не бита, не крашена". Хотя автомобиль хорош. В каршеринг не возьмут проблемную модель.
Олег
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Надо же! На крышу Toyota RAV4 свалился кусок скалы
Как сообщают коллеги из otvprim.ru, тяжелая порода выпала на крышу автомобиля из кузова самосвала. По каким причинам это произошло, и что за грузовик участвовал в инциденте, водитель пострадавшего кроссовера теперь пытается выяснить. {{model_v2_no_show_1308}} «Может, кто-то проезжал мимо, либо позади нас и есть запись с регистратора, пожалуйста, отзовитесь. Артём», - дал объявление в СМИ и социальных сетях владелец «Тойоты». Люди проявляют к нему сочувствие, однако одновременно укоряют: «Вы, похоже, очень близко были. Не зря же говорят, что дистанцию нужно держать, тем более машина такая»… «Насколько я знаю, уже ничего не поиметь, поскольку Вы покинули место ДТП. Надо было сотрудников ДПС вызывать»…Слышны негативные комментарии в адрес водителя самосвала: «Грузовики возят скалу, они обязаны накрывать грунт пологом. Задолбали эти грузовики, у них всегда сыпется с кузова. По объездной страшно ездить - их там очень много, такими камешками мне «лобовуху» посекли. Причём я всегда еду подальше, ибо осознаю, чем это чревато, но однажды меня это не спасло».
2020-04-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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