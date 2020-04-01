Надо же! На крышу Toyota RAV4 свалился кусок скалы
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Как сообщают коллеги из otvprim.ru, тяжелая порода выпала на крышу автомобиля из кузова самосвала. По каким причинам это произошло, и что за грузовик участвовал в инциденте, водитель пострадавшего кроссовера теперь пытается выяснить.
Люди проявляют к нему сочувствие, однако одновременно укоряют: «Вы, похоже, очень близко были. Не зря же говорят, что дистанцию нужно держать, тем более машина такая»… «Насколько я знаю, уже ничего не поиметь, поскольку Вы покинули место ДТП. Надо было сотрудников ДПС вызывать»…
Слышны негативные комментарии в адрес водителя самосвала: «Грузовики возят скалу, они обязаны накрывать грунт пологом. Задолбали эти грузовики, у них всегда сыпется с кузова. По объездной страшно ездить - их там очень много, такими камешками мне «лобовуху» посекли. Причём я всегда еду подальше, ибо осознаю, чем это чревато, но однажды меня это не спасло».
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