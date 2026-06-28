Верховный суд поставил точку в вопросе: попадает ли наезд одним колесом на сплошную под лишение

Наезд на сплошную линию: когда штраф 1500 рублей, а не лишение прав

Верховный суд России внес ясность в вопрос, который волнует многих водителей: наезд одним колесом на сплошную линию не всегда приводит к максимальному штрафу или лишению прав. Теперь инспекторы обязаны учитывать детали нарушения, а автомобилисты получили шанс снизить наказание.

Верховный суд России внес ясность в вопрос, который волнует многих водителей: наезд одним колесом на сплошную линию не всегда приводит к максимальному штрафу или лишению прав. Теперь инспекторы обязаны учитывать детали нарушения, а автомобилисты получили шанс снизить наказание.

Вопрос о том, какой штраф грозит за наезд на сплошную линию, давно вызывает споры среди водителей. Многие уверены: если колесо оказалось на разметке, инспектор сразу выписывает штраф в 5000 рублей или лишает прав на несколько месяцев. Однако свежие заявления Верховного суда меняют подход к этой ситуации.

На практике сотрудники ГИБДД и камеры фотовидеофиксации часто квалифицируют даже частичное пересечение сплошной по самой строгой статье — как выезд на встречную полосу. Формально, если часть автомобиля заехала на неё, это может считаться нарушением по части 4 статьи 12.15 КоАП. Но Верховный суд требует: сама по себе разметка — это лишь граница, а не сама встречная полоса.

Если автомобиль только наехал на сплошную, но не пересек её полностью и не двигался по встречке, речь идёт о нарушении правил разметки, а не о выезде на встречную полосу. В данном случае применяется часть 1 статьи 12.15 КоАП, и штраф составляет 1500 рублей. Это принципиально меняет ситуацию для водителей, попавших в спорную ситуацию на дороге.

Если инспектор или камера выписали максимальный штраф, не стоит сразу соглашаться. Важно внимательно изучить фото- или видеоматериалы: если видно, что машина не выехала полностью на встречную, а только задела линию колесом, это серьёзный аргумент для обжалования. В жалобе стоит ссылаться на пункт 15 Постановления Пленума Верховного суда № 20 от 25 июня 2019 года, где чётко прописано: наезд на разметку — не то же самое, что выезд на встречную полосу.

В суде такие доводы часто приводят к переквалификации нарушения и уменьшению штрафа. Главное — не подписывать протокол без проверки доказательств и использовать право на обжалование. Если инспектор допускает серьёзные нарушения, лучше зафиксировать положение автомобиля на фото: важно, чтобы в кадре были и разметка, и обе полосы движения.

Для справки: по данным ГИБДД, большинство спорных случаев связано с невнимательностью или сложной дорожной обстановкой. Важно помнить, что даже минимальное нарушение разметки — это повод для штрафа, но не всегда для лишения прав. Новые разъяснения Верховного суда позволяют водителям более уверенно защищать свои интересы и не соглашаться с максимальными санкциями без оснований.

Практика показывает, что знание позиции Верховного суда помогает водителям защищать свои права и экономить значительные суммы. Между тем, похожие юридические тонкости касаются и других аспектов: например, владельцам питбайков тоже приходится разбираться в тонкостях правил и штрафов — подробнее об этом можно узнать в материале о правилах для питбайков и их особенностях.